AMD představilo nejlevnější grafiku s RDNA 4: Radeon RX 9050 má 8 GB GDDR6 paměti a je vhodná na Full HD hraní Hlavní stránka Zprávičky AMD oficiálně uvedlo Radeon RX 9050, nejlevnější grafickou kartu s architekturou RDNA 4 pro hraní ve Full HD Kartu s 8 GB paměti koupíte za 279 dolarů, slabší 4GB verze půjde jen do předsestavených počítačů Čip Navi 44 svým počtem 1 024 stream procesorů kopíruje i integrovanou grafiku Radeon 890M z roku 2024 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.7.2026 12:06 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva AMD rozšiřuje řadu Radeon RX 9000 směrem dolů a přidává model, který má lákat hráče bez velkého rozpočtu k Full HD hraní. Radeon RX 9050 stojí 279 dolarů (necelých 6 tisíc korun bez daně), obsahuje 8 GB paměti GDDR6 a staví na čipu Navi 44 s architekturou RDNA 4. Kdo počítá s levnější variantou, měl by číst pozorně – slabší 4GB verze se totiž do volného prodeje vůbec nedostane. Karta se dvěma tvářemi a odlišnými parametry Šestnáct jednotek, které připomínají vlastní integrovanou grafiku Čísla od výrobce Karta se dvěma tvářemi a odlišnými parametry Že vedle standardní karty existuje i odlehčená 4GB varianta, naznačil už dřív výrobce ASRock, když ji omylem vypsal ve svém e-shopu ještě před oficiálním oznámením. AMD teď potvrdilo, že tahle verze poputuje výhradně do předsestavených počítačů a samostatně se prodávat nebude. Rozdíl přitom není jen v kapacitě paměti – OEM varianta používá užší 64bitovou sběrnici, zatímco maloobchodní model se spolehne na 128 bitů. Kdo narazí na počítač se „stejnou“ grafikou za nižší cenu, může tak ve skutečnosti dostávat citelně okleštěný kus křemíku. Šestnáct jednotek, které připomínají vlastní integrovanou grafiku Samotný Navi 44 nabízí 16 výpočetních jednotek, 1 024 stream procesorů, 16 akcelerátorů pro ray tracing a 32 MB vyrovnávací paměti Infinity Cache, boost frekvence šplhá až ke 2 600 MHz. Zajímavá je jedna paralela – stejný počet 1 024 stream procesorů měla i integrovaná grafika Radeon 890M, kterou AMD představilo už v roce 2024 jako tehdy nejvýkonnější řešení svého druhu, byť postavené na starší architektuře RDNA 3.5. Čísla od výrobce AMD při představení přihodilo i vlastní benchmarky ve Full HD – 96 snímků za sekundu v Cyberpunku 2077, 131 ve Forza Horizon 6, 60 v akci 007: First Light a přes 500 v esportovním Valorantu. Jde ale o čísla od samotného výrobce, takže je rozumné počkat na nezávislé testy, než se z nich udělají definitivní závěry o výkonu ve vaší konkrétní sestavě. Radeon RX 9050 se nejdřív objeví v Asii, Japonsku a Latinské Americe, termín pro Evropu ani Severní Ameriku AMD zatím neuvedlo. Jakou grafickou kartu máte v počítači vy? Zdroj: Notebookcheck, AMD Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář amd grafika novinka Mohlo by vás zajímat Jak najít ztracený či ukradený telefon s pomocí Google [návod] Karel Kilián 10.8.2013 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024 Tohle chcete! Chytrý výdejník vody Xiaomi připraví horkou vodu za 3 vteřiny, ovládat se dá mobilem Jana Skálová 28.11.2024 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024 GPD Pocket 4 je naprosto miniaturní notebook. Přesto má čím překvapit Adam Kurfürst 15.8.2024 5 nejlepších bezplatných AI nástrojů pro tvorbu videa Zuzana Přibylová 30.10.2023