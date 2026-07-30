AMD představilo nejlevnější grafiku s RDNA 4: Radeon RX 9050 má 8 GB GDDR6 paměti a je vhodná na Full HD hraní

  • AMD oficiálně uvedlo Radeon RX 9050, nejlevnější grafickou kartu s architekturou RDNA 4 pro hraní ve Full HD
  • Kartu s 8 GB paměti koupíte za 279 dolarů, slabší 4GB verze půjde jen do předsestavených počítačů
  • Čip Navi 44 svým počtem 1 024 stream procesorů kopíruje i integrovanou grafiku Radeon 890M z roku 2024

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
30.7.2026 12:06
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rx 9050 webp
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AMD rozšiřuje řadu Radeon RX 9000 směrem dolů a přidává model, který má lákat hráče bez velkého rozpočtu k Full HD hraní. Radeon RX 9050 stojí 279 dolarů (necelých 6 tisíc korun bez daně), obsahuje 8 GB paměti GDDR6 a staví na čipu Navi 44 s architekturou RDNA 4. Kdo počítá s levnější variantou, měl by číst pozorně – slabší 4GB verze se totiž do volného prodeje vůbec nedostane.

Karta se dvěma tvářemi a odlišnými parametry

Že vedle standardní karty existuje i odlehčená 4GB varianta, naznačil už dřív výrobce ASRock, když ji omylem vypsal ve svém e-shopu ještě před oficiálním oznámením. AMD teď potvrdilo, že tahle verze poputuje výhradně do předsestavených počítačů a samostatně se prodávat nebude. Rozdíl přitom není jen v kapacitě paměti – OEM varianta používá užší 64bitovou sběrnici, zatímco maloobchodní model se spolehne na 128 bitů. Kdo narazí na počítač se „stejnou“ grafikou za nižší cenu, může tak ve skutečnosti dostávat citelně okleštěný kus křemíku.

Šestnáct jednotek, které připomínají vlastní integrovanou grafiku

Samotný Navi 44 nabízí 16 výpočetních jednotek, 1 024 stream procesorů, 16 akcelerátorů pro ray tracing a 32 MB vyrovnávací paměti Infinity Cache, boost frekvence šplhá až ke 2 600 MHz. Zajímavá je jedna paralela – stejný počet 1 024 stream procesorů měla i integrovaná grafika Radeon 890M, kterou AMD představilo už v roce 2024 jako tehdy nejvýkonnější řešení svého druhu, byť postavené na starší architektuře RDNA 3.5.

Čísla od výrobce

AMD při představení přihodilo i vlastní benchmarky ve Full HD – 96 snímků za sekundu v Cyberpunku 2077, 131 ve Forza Horizon 6, 60 v akci 007: First Light a přes 500 v esportovním Valorantu. Jde ale o čísla od samotného výrobce, takže je rozumné počkat na nezávislé testy, než se z nich udělají definitivní závěry o výkonu ve vaší konkrétní sestavě. Radeon RX 9050 se nejdřív objeví v Asii, Japonsku a Latinské Americe, termín pro Evropu ani Severní Ameriku AMD zatím neuvedlo.

Jakou grafickou kartu máte v počítači vy?

Zdroj: Notebookcheck, AMD

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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