Amazfit nenechá konkurenci vydechnout. Do konce roku uvede další zajímavé produkty

Amazfit potvrdil přípravu nových chytrých hodinek pro druhou půlku roku
Firma hlásí vynikající prodeje modelů Bip 6, Active 2 a T-Rex 3
Mezi novinkami by mohly být modely Balance 2 XT a nové hodinky řady T-Rex

Adam Kurfürst
Publikováno: 11.8.2025 06:00

Společnost Zepp Health, která stojí za značkou Amazfit, v nedávné výsledkové zprávě potvrdila přípravu dalších produktů pro letošní rok. Finanční ředitel Leon Deng uvedl, že firma má připravenou silnou produktovou řadu pro druhou polovinu roku. O jaká konkrétní zařízení půjde, už bohužel nespecifikoval, ale velmi pravděpodobně se dočkáme dalších hodinek. A kdoví, třeba přijdou i nečekaná odhalení ve stylu nového prstenu nebo sluchátek.

Úspěšná první polovina roku

V prvních šesti měsících roku 2025 Amazfit uvedl několik zajímavých modelů. Amazfit Bip 6 za 1 990 Kč nabízí 1,97″ AMOLED displej s jasem 2 000 nitů, podporu až 140 sportovních režimů a offline mapy ke stažení. Model zaujal také prémiovější konstrukcí s hliníkovým rámečkem a výdrží až dva týdny na jedno nabití.

Dalším úspěšným modelem jsou hodinky Amazfit Active 2 s cenou 2 590 Kč. Ty disponují 1,32″ AMOLED displejem rovněž s maximálním jasem 2 000 nitů a biosenzorem BioTracker 6.0 PPG pro přesnější měření zdravotních funkcí. Hodinky podporují více než 160 sportovních režimů a nabízejí výdrž až 10 dní.

Prémiový model Amazfit Balance 2 pak přináší mimořádnou výdrž až 21 dní díky 658mAh baterii. Hodinky mají 1,5″ AMOLED displej chráněný safírovým sklem, 32GB úložiště pro offline mapy a hudbu, plus podporu pokročilých sportovních funkcí včetně golfu a potápění. V Česku by měly stát kolem 6 990 Kč.

Co čekat ve druhé polovině roku?

Ačkoliv Zepp Health konkrétní modely neprozradil, spekuluje se o uvedení hodinek Balance 2 XT, které by mohly nabídnout ještě pokročilejší funkce než standardní Balance 2. Fanoušci také doufají v nástupce populární outdoorové řady T-Rex, jejíž poslední model T-Rex 3 podle firmy překonává prodejní očekávání. A opravdu se není čemu divit, na svou cenu totiž nabízí opravdu širokou paletu funkcí.

HODINKY AMAZFIT NA ALZA.CZ

Amazfit také v červnu uvedl fitness náramek Helio Strap, který představuje cenově dostupnější kus příslušenství a šikovný doplněk k chytrým hodinkám (do Česka se zatím nedostal, ale je na cestě).

Na které novinky od Amazfit se těšíte nejvíc?

Zdroje: Zepp Health/PR Newswire, Notebookcheck