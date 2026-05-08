Amazfit T-Rex 3 Pro koupíte v super akci. Jsou skvělé do přírody a každý si je chválí Hlavní stránka Zprávičky Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm jsou outdoorové hodinky s titanovým tělem, safírovým sklem a 1,5" AMOLEDem S kódem ALZADNY20 stojí 7 992 Kč místo 9 990 Kč (sleva 1 998 Kč) – jde o nejnižší cenu, za jakou se hodinky na Alze kdy prodávaly Hodnocení je zatím 5,0 z 5 ze 42 zákazníků a 100 % zákazníků produkt doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pokukujete po prémiovějších sportovních hodinkách, o které se nebudete bát ani při pohybu v náročném terénu? Amazfit T-Rex 3 Pro ve 48mm zlaté variantě teď spadly z 9 990 Kč na 7 992 Kč po zadání kódu ALZADNY20, což je nejnižší cena, za jakou je Alza zatím vůbec nabízela. Zatím všichni uživatelé je v recenzích u tohoto prodejce chválí. CHCI HODINKY V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte odolné sportovní hodinky se safírovým sklem, dlouhou výdrží a kompletní výbavou pro outdoor i běžné nošení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete prvotřídní offline mapy do divočiny nebo si zakládáte na velkém výběru ciferníků – tady má T-Rex slabiny.💡 Za 7 992 Kč jde o jedny z nejlépe vybavených outdoor smartwatch v cenovce, kde Garmin nebo Suunto teprve začínají. Proč jsou T-Rex 3 Pro v této cenovce zajímavé Amazfit s řadou T-Rex dlouhodobě cílí na lidi, kteří chtějí vzhled a funkce sportovních hodinek typu Garmin Fenix bez dvojnásobné cenovky. Verze Pro tuto strategii dotáhla na novou úroveň – proti standardním T-Rex 3 přibyla titanová slitina Grade 5 používaná v letectví, safírové sklo na displeji a vestavěná dvoubarevná LED svítilna včetně SOS režimu. Při ceně 7 992 Kč je to balíček, který v této cenovce u konkurence běžně nedostanete. Klíčové parametry: displej, výdrž, GPS Srdcem hodinek je 1,5″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 px a špičkovým jasem až 3 000 nitů, takže zůstává čitelný i v poledním slunci. Pro chladnější dny je tu režim Glove Mode, který reaguje na dotek skrz rukavice o tloušťce do 2 mm. Tělo i tlačítka jsou z titanu, displej kryje safírové sklo, a celé to ustojí provoz v rozsahu -30 °C až +70 °C i potápění do 45 metrů (10 ATM). Výdrž baterie udává výrobce až 25 dní v běžném režimu, 38 hodin v přesném GPS režimu a 116 hodin v úsporném GPS režimu – stačí to i na ultramaraton. Recenzenti potvrzují, že v reálu je výdrž o něco kratší, ale stále se dostávají na 17 a více dní mezi nabíjeními. O polohu se stará dvoupásmová GPS s 6 satelitními systémy včetně Galilea, takže přesnost je v lese i ve městě na úrovni výrazně dražších hodinek. Z funkční výbavy stojí za zmínku 180+ sportovních režimů včetně boulderingu, lyžování a HYROX závodů, biometrický senzor BioTracker 6.0 PPG pro tep, SpO₂ a stres, indikátor BioCharge Energy Score převzatý z premium pásku Helio Strap, a integrovaný NFC pro bezkontaktní platby přes Zepp Pay. Synchronizace dat funguje se Stravou, Apple Health, Google Fit i Adidas Running. KOUPIT V AKCI ZA 7 992 KČ Praktická stránka: hovory, svítilna, řemínek Hodinky mají vestavěný mikrofon a reproduktor, takže lze přijímat a odesílat hovory přes spárovaný telefon přímo z hodinek. Společně s hlasovým asistentem Zepp Flow a podporou Bluetooth 5.2 to z T-Rex 3 Pro dělá hodinky, které opravdu fungují i v terénu, kde nechcete telefon vytahovat z batohu. LED svítilna s bílým a červeným světlem má dva intenzitní stupně a režim SOS – v recenzích ji uživatelé chválí jako překvapivě silnou a využívanou například jako blikačku na ranní výběh. Řemínek je 22mm Quick Release, takže si můžete vybrat z prakticky libovolné nabídky náhradních pásků. Zepp Pay zatím podporuje pouze MasterCard, takže majitelé Visa karet platit nebudou – tohle je třeba mít na paměti, pokud spoléháte na NFC platby. Hodinky jsou s 48mm pouzdrem poměrně velké a robustní, ale uživatelé zmiňují, že na ruce je necítit ani při spánku, protože titan výrazně srazil hmotnost oproti ocelové konkurenci. Co říkají uživatelé Na Alze mají T-Rex 3 Pro plné hodnocení 5,0 z 5 ze 42 zákazníků a 100 % zákazníků produkt doporučuje – ze 17 textových recenzí drtivá většina dává plný počet hvězdiček. Vzorek je zatím malý (hodinky se prodávají od září 2025), ale konzistence je nadprůměrná. Lidé nejčastěji vyzdvihují kvalitu zpracování a safírové sklo, velmi přesnou GPS i měření tepu, svižné prostředí Zepp OS, výdrž přes 20 dní a fakt, že hodinky „umí vše, co modely 3-4× dražší“ (jeden z opakujících se citátů). Kritické hlasy se ale objevují i přes 100% doporučení. Nejčastěji zmiňované slabiny: offline mapy z Mapboxu jsou stavěné spíš pro silnice než pro spontánní navigaci v lese – pro držení směru postačí, na vyrážku do divočiny ale lepší volba není. Dále uživatelé poukazují na velmi omezený výběr ciferníků ve Zepp store (reálně použitelné jsou cca 4), výdrž baterie o něco slabší, než výrobce slibuje a u některých kusů problematickou montáž originálního řemínku. Pár recenzentů zmiňuje, že safírové sklíčko snadno přitahuje otisky, ale díky vysokému jasu displeje to v praxi ruší minimálně. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud spoléháte na navigaci v terénu mimo cesty (orientační běh, divoká turistika), Garmin Fenix nebo Suunto Vertical poskytnou výrazně použitelnější mapové podklady, byť za podstatně vyšší cenu. Stejně tak pokud platíte výhradně kartou Visa, NFC platby přes Zepp Pay zatím nevyužijete. A pokud máte menší zápěstí, 48mm pouzdro může být nepohodlné – Amazfit připravuje i 44mm verzi, která ale zatím v Česku není skladem. Verdikt: za 7 992 Kč nejlepší cena, za jakou Alza T-Rex 3 Pro nabízela Amazfit T-Rex 3 Pro za 7 992 Kč je jedna z nejzajímavějších nabídek v segmentu outdoor smartwatch, jaká se letos na českém trhu objevila. Titan, safír, dvoupásmová GPS, NFC, 25denní výdrž a LED svítilna v balíčku, který přímou konkurenci v této cenovce prakticky nemá. Skutečnost, že tahle akce je historicky nejnižší cena na Alze, a že hodinky mají u 42 hodnocení plné 5/5, jen potvrzuje, že kombinace cena/výbava sedí. Limitujícími faktory zůstávají mapy a výběr ciferníků, ale na obojím Amazfit přes aktualizace pracuje. KOUPIT T-REX 3 PRO Co vás na Amazfit T-Rex 3 Pro zaujalo nejvíc? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Amazfit Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024