Amazfit T-Rex 3 Pro citelně zlevnily. Mají super výdrž, vysokou odolnost a integrovanou LED svítilnu

  • Amazfit T-Rex 3 Pro se od zářijového uvedení dočkaly výrazného zlevnění na 7 847 Kč
  • Outdoorové hodinky nabízí titanovou konstrukci, safírové sklo a výdrž až 25 dní
  • Novinkou jsou interaktivní offline mapy s automatickým generováním tras

Adam Kurfürst
29.11.2025 06:00
amazfit t rex 3 48mm cerna zlata v sobe

Outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro, které navazují na skvěle hodnocený základní model, od svého zářijového uvedení stihly pořádně zlevnit. Zatímco při příchodu na trh stály 9 990 Kč, nyní se dají pořídit od 7 847 Kč. To představuje úsporu přes dva tisíce korun, což z nich dělá zajímavou volbu pro outdoorové nadšence, kteří dosud nad koupí váhali.

Titanová konstrukce a safírové sklo

T-Rex 3 Pro se od standardní verze liší především použitými materiály. Zatímco běžné T-Rex 3 spoléhají na polymer a nerezovou ocel, verze Pro využívá titanovou slitinu Grade 5 používanou v leteckém průmyslu. Titan je tvrdší a současně lehčí než běžná ocel, což ocení zejména ti, kteří hodinky nosí při intenzivních aktivitách.

amazfit t rex 3 48mm zlata render zepredu
amazfit t rex 3 48mm cerna render zepredu

Displej chrání safírové sklo odolné proti poškrábání. Samotný 1,5palcový AMOLED panel s rozlišením 480 × 480 pixelů nabízí jas až 3 000 nitů, takže zůstává čitelný i na přímém slunci. Hodinky váží 74,5 gramů včetně řemínku a splňují vojenský standard odolnosti MIL-STD-810H.

Offline mapy s vyhledáváním míst

Jedním z hlavních vylepšení oproti předchůdci jsou interaktivní offline mapy. Ty nyní zobrazují body zájmu a umožňují vyhledávání konkrétních míst přímo z hodinek. Zajímavou funkcí je automatické generování tras – stačí zadat směr a vzdálenost, kterou chcete uběhnout nebo ujet na kole, a hodinky vytvoří optimální trasu.

Mapy jsou dostupné zdarma ve třech variantách: městské, topografické a lyžařské. Díky dvoufrekvenčnímu GPS a podpoře šesti satelitních systémů včetně GPS a Galileo dosahují hodinky přesnějšího měření vzdálenosti a tempa než předchozí generace.

LED svítilna a Bluetooth hovory

T-Rex 3 Pro jako první z řady dostávají dvoubarevnou LED svítilnu s funkcí SOS signálu. Na výběr je jemně červená nebo jasně bílá barva, přičemž režim Boost poskytuje silnější světelný výstup. Svítilna se hodí nejen při běhání za tmy, ale i v nouzových situacích.

amazfit t rex 3 pro svitilna

Díky integrovanému reproduktoru a mikrofonu lze z hodinek přijímat Bluetooth hovory přímo ze zápěstí. K dispozici je také hlasový asistent Zepp Flow pro hlasové ovládání. Během tréninku hodinky poskytují hlasová upozornění na tempo, srdeční tep a další parametry.

Sportovní funkce a zdravotní monitoring

Pro měření sportovních dat využívají hodinky senzor BioTracker 6.0 PPG, který sleduje srdeční tep, variabilitu srdečního rytmu a saturaci krve kyslíkem. Novinkou je indikátor BioCharge Energy Score, který v reálném čase měří úroveň únavy.

amazfit t rex 3 pro zlata displej drevene pozadi

Hodinky podporují přes 180 sportovních režimů včetně speciálních módů pro závody HYROX. Data z tréninků lze synchronizovat se Stravou. Monitorování regenerace zahrnuje VO2 max, tréninkovou zátěž, dobu zotavení a analýzu spánku. Vodotěsnost 10 ATM umožňuje i freediving do hloubky 45 metrů.

Výdrž přes tři týdny

Baterie s kapacitou 700 mAh vydrží na jedno nabití až 25 dní při běžném používání. S aktivním GPS a always-on displejem klesá výdrž na přibližně 19 hodin, což stačí i na ultramaratony. Hodinky fungují v teplotách od -30 °C do +70 °C.

Pro koho jsou T-Rex 3 Pro vhodné?

Amazfit T-Rex 3 Pro se snaží zaujmout outdoorové nadšence a sportovce, kteří hledají odolné hodinky s dlouhou výdrží a kvalitní navigací. Titanová konstrukce a safírové sklo ocení ti, kteří hodinky vystavují náročným podmínkám. Interaktivní offline mapy s automatickým generováním tras pak využijí běžci a cyklisté, kteří chtějí objevovat nové trasy.

Lákají vás Amazfit T-Rex 3 Pro za tuto cenu?

