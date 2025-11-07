Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm konečně dorazily do Česka! Mají svítilnu, jasný AMOLED a 17denní výdrž Hlavní stránka Zprávičky Amazfit T-Rex 3 Pro v 44mm verzi dorazily do Česka za 9 990 Kč Hodinky nabízejí titanovou konstrukci, 1,32" AMOLED displej a výdrž až 17 dní Novinkou je integrovaná LED svítilna a offline mapy zdarma v aplikaci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Po několikaměsíčním čekání konečně dorazila do Česka menší 44mm verze hodinek Amazfit T-Rex 3 Pro. Zatímco větší 48mm varianta je u nás dostupná od začátku září, kompaktnější model si čeští zákazníci museli nechat zajít chuť. Nyní jsou hodinky skladem za 9 990 Kč, tedy za úplně stejnou cenu jako větší sourozenec. Titanová konstrukce v menším pouzdře Amazfit T-Rex 3 Pro ve 44mm verzi zachovávají všechny prémiové prvky větší varianty. Rámeček a tlačítka jsou vyrobeny z titanové slitiny Grade 5, která je lehčí a pevnější než běžná nerezová ocel. Displej chrání safírové sklo odolné proti poškrábání. AMOLED panel s úhlopříčkou 1,32 palce nabízí rozlišení 466 × 466 pixelů a jas až 3 000 nitů, takže zůstává čitelný i na přímém slunci. Hodinky splňují vojenský standard odolnosti a fungují v teplotním rozmezí od -30 °C do +70 °C. Vodotěsnost 10 ATM umožňuje potápění do hloubky 45 metrů. Speciální režim Glove Mode zajišťuje ovládání dotykového displeje i v rukavicích o tloušťce až 2 mm. CHCI AMAZFIT T-REX 3 PRO 44MM LED svítilna a offline mapy jako bonus Mezi hlavní vylepšení oproti standardní řadě T-Rex 3 patří dvoubarevná LED svítilna s bílým a červeným světlem. Ta obsahuje i funkci SOS signálu pro nouzové situace. Hodinky dále disponují reproduktorem a mikrofonem pro Bluetooth hovory přímo ze zápěstí. Zajímavou funkcí jsou offline mapy dostupné zdarma v aplikaci Zepp. Kromě topografických a městských map nabízejí i lyžařské varianty. Mapy zobrazují body zájmu a umožňují vyhledávání konkrétních míst. Dvojitá GPS s podporou šesti satelitních systémů včetně GPS, GLONASS a Galileo zajišťuje přesné určení polohy i v náročném terénu. Sportovní funkce a zdravotní monitoring T-Rex 3 Pro podporují více než 180 sportovních režimů včetně specializovaných módů pro závody HYROX nebo golfový švih. Nejnovější senzor BioTracker 6.0 PPG měří srdeční tep, variabilitu srdečního rytmu, saturaci krve kyslíkem i úroveň stresu. Hodinky poskytují metriky jako VO₂ Max, tréninkovou zátěž nebo dobu regenerace. Při silovém tréninku dokážou hodinky automaticky počítat opakování cviků a rozpoznávat procvičované svalové skupiny. Data z tréninků lze synchronizovat se Stravou, Apple Health, Google Fit nebo aplikací Adidas Running. Výdrž baterie a bezkontaktní platby Menší 44mm verze vydrží na jedno nabití až 17 dní při běžném používání. S aktivní GPS a always-on displejem klesá výdrž na přibližně 19 hodin. Baterie má kapacitu 540 mAh a nabíjí se magnetickou hlavicí za méně než 3 hodiny. Díky NFC čipu podporují hodinky bezkontaktní platby přes službu Zepp Pay. Ta v Česku funguje s kartami Mastercard od mBank, Raiffeisenbank a Curve. Do hodinek lze nahrát až 8 platebních karet současně. Pro koho jsou hodinky vhodné? Amazfit T-Rex 3 Pro v 44mm verzi ocení především uživatelé s menším zápěstím, kterým 48mm varianta připadá příliš velká. Titanová konstrukce a safírové sklo je předurčují pro outdoorové nadšence a sportovce, kteří požadují odolnost v náročných podmínkách. Offline mapy a dlouhá výdrž baterie se hodí pro vícedenní túry bez přístupu k elektřině. KOUPIT AMAZFIT T-REX 3 PRO 44MM Hodinky jsou kompatibilní se zařízeními s Androidem 7.0 a novějším nebo iOS 14.0 a vyšším. V balení najdete hodinky se silikonovým řemínkem, magnetickou nabíjecí hlavici a uživatelskou příručku. Pořídíte si menší verzi Amazfit T-Rex 3 Pro? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit česko Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5 Marek Houser 29.12.2021 Garmin přináší obří aktualizaci novým vlajkovým hodinkám! Přidává nové funkce a opravuje hromadu chyb Adam Kurfürst 24.11.2024