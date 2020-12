Velký update po Amazfit GTR 2 a GTS 2 přináší další sportovní režimy

Když společnost Huami uvedla cca před měsícem nové chytré hodinky Amazfit GTR 2 a GTS 2, slíbila, že do nich určitě přidá další sporty. Při uvedení na celosvětový trh totiž tyto modely, které jsou jinak dle očekávání velmi populární, disponovaly každý jen dvanácti módy pro zaznamenávání aktivit. Trvalo to asi jen čtyři týdny a slibovaná aktualizace je tu. Z dvanácti původních sportovních režimů se v obou modelech rozrostla nabídka o pěkný kus. Teď jich mají rovných devadesát.

Rozšíření je součástí aktualizace firmware, která je pro tyto hodinky v pořadí už třetí. Uživatelům se stáhne automaticky “vzduchem”, pokud mají mobilní aplikaci Zepp (původní Amazfit byla přejmenována) ve verzi 5.6.2 nebo vyšší. Android verze se dočkala o něco dříve, jelikož schvalování iOS verze zdržely svátky v USA. Další sporty nejsou to jediné, co do Amazfit GTR 2 a GTS 2 v rámci updatu dorazilo. Kromě editoru seznamu těchto aktivit byla vylepšena funkce pro rozpoznání pohybu a hodinky nebudou nutně rozsvěcet displej při příchozí zprávě.

Na které sporty používáte vaše chytré hodinky?

Zdroj: Gizmo