Amazfit Cheetah Square: levné Apple Watch Ultra pro Android

Amazfit Cheetah Square jsou nové hodinky připomínající Apple Watch

Mají jasný displej, kvalitní zpracování i AI asistenta

V Česku stojí 5 690 korun

Společnost Amazfit před pár dny představila své nejnovější chytré hodinky – Amazfit Cheetah Square. Přinášeí typické funkce, na které jsme u firmy, která byla ještě nedávno součástí Xiaomi zvyklí, ale také něco navíc. Nelze si nevšimnout podobnosti s Apple Watch Ultra, oproti nim jsou ale Cheetah Square mnohonásobně levnější.

Prémiová konstrukce a vysoký jas

Na přední straně Amazfit Cheetah Square se nachází 1,75″ AMOLED displej s rozlišením 450 x 390 pixelů. Maximální jas činí dle firmy až 1000 nitů, což by mělo zajistit dostatečnou čitelnosti na přímém slunci. Hodinky se může pochlubit konstrukcí z hliníkové slitiny a tloušťkou pouhých 9,9 milimetru. Bez řemínku novinka váží pouhých 25 gramů, samozřejmostí je vodotěsnost do 5 ATM. Na pravé straně se nachází dvojice tlačítek, přičemž jedno z nich je programovatelné, podobně jako je to právě u Apple Watch Ultra. Pro ovládání menu můžete využít otočné korunky.

Hromada sportovních aktivit

Díky snímači BioTracker PPG můžete nepřetržitě sledovat svůj srdeční tep, hladinu kyslíku v krvi i úroveň stresu. Hodinky rovněž nabízejí sledování více než 150 různých sportovních aktivit, bez ohledu na to, zda preferujete běh, plavání, jógu nebo cyklistiku. Samozřejmostí je rovněž sledování spánku. Operačním systémem je pak tradičně Zepp OS ve verzi 2.0, která přináší kupříkladu osobního AI trenéra – Chat AI Coaching.

Amazfit Cheetah | Run With Style | Breaking Limits

Amazfit Cheetah Square podporují asistentku Amazon Alexa. Dobrodruhy potěší duální GPS, takže se vám vaše trasa zaznamená i bez připojení k telefonu, samotný výrobce pak nabízí také offline mapy.

Výdrž baterie a cena

Na jedno nabití slibují hodinky výdrž až 8 dní při standardním používání, při nepřetržitém sledování skrz GPS se doba zkracuje asi na 13 hodin. Amazfit Cheetah Square jsou k dostání i v Česku a to za doporučenou cenu 5 690 Kč.

Líbí se vám vzhled nových hodinek Amazfit?

Zdroj: Amazfit