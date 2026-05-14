Nejlepší hodinky Amazfit míří do Česka! Cheetah 2 Ultra vydrží až měsíc, mají titan, svítilnu a super funkce Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Cheetah 2 Ultra přicházejí do Česka v předprodeji za 14 990 Kč a cílí na ultramaratonce a trailové běžce Oproti modelu Cheetah 2 Pro nabízí větší 1,5" displej, dvojnásobné 64GB úložiště a výdrž až 30 dní Klíčovou novinkou je režim trailového běhu s plnobarevnými vrstevnicovými mapami a dvoufázovou LED svítilnou až 300 lux Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Když Amazfit před dvěma týdny uvedl model Cheetah 2 Pro, dal českým běžcům zajímavou alternativu k Garminům střední třídy za 11 290 Kč. Už tehdy se ale proslýchalo, že ve výrobní lince čeká ještě o stupeň výš postavená verze. Dnes je z toho realita: Amazfit Cheetah 2 Ultra oficiálně přicházejí do Česka. Titan, safír a 1,5" displej s jasem 3 000 nitů
Baterie 780 mAh a výdrž až 30 dní
Trailový režim a vrstevnicové mapy: hlavní důvod, proč si připlatit
Vylepšená LED svítilna s režimy Boost a SOS
Co mají společného s levnějším modelem Pro?
Cheetah 2 Ultra vs. Cheetah 2 Pro: rychlé porovnání
Pro koho Cheetah 2 Ultra dávají smysl – a pro koho ne
Titan, safír a 1,5″ displej s jasem 3 000 nitů
Cheetah 2 Ultra sázejí na osvědčenou kombinaci materiálů z dražší kategorie. Lunetu, rámeček i zadní kryt vyrobil Amazfit z titanu třídy 5 (Grade 5), obrazovku chrání safírové sklo odolné proti poškrábání. Samotné pouzdro je už ale z plastu – zde značka logicky šetřila hmotnost, a hodinky tak váží 52 gramů bez řemínku. Displej je oproti modelu Pro o něco větší – z 1,32″ stoupá na 1,5″ s rozlišením 480 × 480 pixelů a jemností 323 PPI. Maximální jas zůstává na 3 000 nitech, takže obrazovka zůstává čitelná i v ostrém poledním slunci nebo ve vysokých nadmořských výškách. V balení najdete dva řemínky – černý silikonový a nylonový – a magnetickou nabíjecí základnu kompatibilní s USB-C. Kabel ale součástí balení není; výrobce ho vynechal z ekologických důvodů, což pro někoho může být drobný kámen úrazu. Baterie 780 mAh a výdrž až 30 dní Pokud Cheetah 2 Pro nabízejí 20 dní výdrže z 540mAh baterie, Ultra jdou ještě dál. Jejich 780mAh článek má vystačit až 30 dní v běžném provozu, případně 60 hodin při zapnuté dvoupásmové GPS. V Trail Running režimu, který má zapnutý always-on displej, sledování tepu a navigaci, výrobce udává 33 hodin nepřetržitého běhu – což pokryje i ty nejdelší ultramaratonské závody. Plné dobití trvá zhruba 3 hodiny. Druhým zásadním upgradem je úložiště. Ultra mají 64 GB interní paměti, tedy dvakrát víc než Pro varianta. Tahle kapacita dovolí stáhnout do hodinek detailní offline mapy celého regionu, podcasty na dlouhé tréninkové bloky i hudbu pro běh bez telefonu. Trailový režim a vrstevnicové mapy: hlavní důvod, proč si připlatit Zatímco Cheetah 2 Pro byly stavěné pro silniční maratonce, Ultra mají v softwaru přímo zacílený režim Trail Running. Ten do výpočtu zátěže zapojuje sklon trasy, terénní odpor a celkové převýšení, takže měřená intenzita věrněji odpovídá tomu, co tělo skutečně zažívá. Hodinky také umí zobrazit barevně rozlišený profil převýšení celé trasy, díky čemuž si lépe rozložíte síly mezi stoupáními. Sekundárním tahákem jsou plnobarevné vrstevnicové mapy přímo na zápěstí. Navigaci pohání kruhově polarizovaná GPS anténa s dvoufrekvenčním určováním polohy a podporou šesti satelitních systémů (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC). To by mělo držet polohu stabilní i v hustých lesích, soutěskách a v odlehlém terénu. Nechybí ani automatické přepočítávání trasy, vyhledávání bodů zájmu a možnost importu GPX souborů. Vylepšená LED svítilna s režimy Boost a SOS LED svítilnu měly už hodinky Cheetah 2 Pro, ale u Ultra dostala výraznější upgrade. Dvoufázové osvětlení nabízí bílé i červené světlo, intenzitu lze rozsvítit až na 300 lux v režimu Boost a v krizové situaci pomůže režim SOS s rozeznatelným blikáním. Pro ranní tréninky před úsvitem nebo dlouhé noční úseky je to praktická vychytávka, kterou v této cenovce konkurence rovnou nenabízí. Co mají společného s levnějším modelem Pro? Spousta výbavy je u obou modelů identická. Ultra podporují 180+ sportovních režimů, automatické rozpoznání 25 silových cviků a režimy pro HYROX. K disposici je BioCharge – denní ukazatel připravenosti tvořený z dat o spánku, HRV, krevní saturaci a dechové frekvenci – a Zepp Coach s adaptivními tréninkovými plány. Hodinky se synchronizují s TrainingPeaks, Runnou, Intervals.icu a aktivity posílají do Stravy. Funguje také NFC platby přes Zepp Pay, které v Česku zatím podporují MasterCard od mBank, Raiffeisenbank a karty Curve. Bluetooth 5.2 zvládne telefonní hovory ze zápěstí a hlasový asistent Zepp Flow dovede odpovídat na WhatsApp zprávy – ovšem pozor, plná funkcionalita je dostupná jen pro uživatele Androidu. Vodotěsnost zůstává na 5 ATM, což stačí na plavání, déšť i sprchu, ale na potápění je to málo. Cheetah 2 Ultra vs. Cheetah 2 Pro: rychlé porovnání ParametrCheetah 2 UltraCheetah 2 ProDisplej1,5″ AMOLED, 480×480, 3 000 nitů1,32″ AMOLED, 3 000 nitůÚložiště64 GB32 GBBaterie780 mAh, až 30 dní / 33 h trail540 mAh, až 20 dní / 29 h GPSMateriálTitan grade 5 (luneta, rámeček, zadní kryt) + safírTitan grade 5 + safírLED svítilnaBílá + červená, Boost 300 lux, SOSBílá + červenáTrail Running modeAno (load factor + vrstevnicové mapy)Ne (standardní běh)Hmotnost52 g~46 gCena14 999 Kč11 299 Kč Pro koho Cheetah 2 Ultra dávají smysl – a pro koho ne Ultra varianta je jasná volba pro trailové běžce, ultramaratonce a horské závodníky, kteří potřebují dlouhé GPS sledování, navigaci ve složitém terénu a baterii, která vydrží i vícedenní treking bez nabíječky. Pokud zvažujete startovat na ultraběhu typu UTMB nebo se vážně připravujete na maraton v hornatém terénu, příplatek 3 700 Kč nad Pro variantu se vrátí ve formě vrstevnicových map, výdrže a režimu Trail Running s realistickým výpočtem zátěže. Naopak silničním maratoncům a rekreačním běžcům bohatě stačí Cheetah 2 Pro za 11 290 Kč. Většinu funkcí – titan, safír, dual-band GPS, Zepp Coach, NFC platby, integrace se Stravou a TrainingPeaks – dostanou ve stejné kvalitě. Stejně tak potápěči by měli pohlédnout jinam: 5 ATM je dostatečné jen pro plavání. Pokud potřebujete dýchat pod hladinou, mrkněte raději po hodinkách s certifikací 10 ATM. A uživatelé iPhonů musí počítat s tím, že funkce typu hlasového ovládání Zepp Flow nebo odpovídání na WhatsApp budou omezené. Ze srovnání s Garmin Fenix 8 nebo Forerunner 970 vychází Amazfit cenově atraktivně – za 14 990 Kč dostanete titan, safír, vrstevnicové mapy a 30denní výdrž, což u Garminu znamená částku přes 20 000 Kč. Háčkem zůstává Zepp OS, který je oproti Garmin Connect IQ chudší na aplikace třetích stran a celkově se víc soustředí na sport než na produktivitu. Pro někoho je to plus (méně rozptylování), pro jiného mínus.

Láká vás Cheetah 2 Ultra na ultramaratony, nebo si vystačíte s levnější Pro variantou?

Zdroje: Amazfit (1, 2) 