Nejlepší hodinky Amazfit už jsou k mání u nás! Cheetah 2 Pro mají titanové tělo, 20denní výdrž a potěší hlavně běžce

Jakub Kárník Publikováno: 2.5.2026 06:00

Amazfit má v posledních letech jasnou strategii — nabízet sportovní hodinky s parametry vlajkových modelů Garminu za výrazně nižší peníze. Cheetah 2 Pro Titanium za 11 299 Kč je další krok v této taktice. Hodinky míří hlavně na běžce, kteří chtějí přesnou GPS, dlouhou výdrž a tréninkového asistenta — ale neradi by za to dali skoro dvacet tisíc. Výbava, kterou ocení každý běžec Cena, výdrž a co za to Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud běháte pravidelně a hledáte hodinky s přesnou dvoupásmovou GPS, lehkým titanovým tělem a tréninkovým plánovačem. AI asistent Zepp Coach umí připravit plán třeba na půlmaraton.⚠️ Zvažte, že proti původnímu Cheetah Pro z roku 2023 zdražil Amazfit v Evropě o zhruba 50 % a ekosystém Zepp není tak rozvinutý jako Garmin Connect.💡 Za 11 299 Kč dostanete 1,32″ AMOLED s 3 000 nity, safírové sklíčko, titanové pouzdro 48 mm, hmotnost 45,6 g, dual-band GPS se šesti satelitními systémy, 150+ sportovních režimů, NFC platby přes Zepp Pay a vodotěsnost 5 ATM. Výbava, kterou ocení každý běžec Amazfit u Cheetah 2 Pro nešetřil na materiálech. Pouzdro je z titanu třídy 5, displej kryje safírové sklíčko s vrstvou proti otiskům prstů a celé hodinky váží jen 45,6 gramu. Dotykový AMOLED s úhlopříčkou 1,32″, jasem 3 000 nitů a podporou Always-on doplňují čtyři fyzická tlačítka — během běhu se po nich klepe pohodlněji. Klíčový pro běžce je biometrický senzor BioTracker 6.0 PPG, dvoupásmová GPS s podporou šesti satelitních systémů a AI asistent Zepp Coach. Ten sleduje vaši únavu, kondici i tréninkovou zátěž a sestavuje plány třeba na půlmaraton nebo fartlek. K tomu více než 150 sportovních režimů, automatická detekce začátku aktivity a synchronizace se Stravou, Apple Health, Google Fit i Adidas Running. Cena, výdrž a co za to Baterie s kapacitou 540 mAh vydrží až 20 dní v běžném režimu a 31 hodin s aktivní GPS. To je dost na celý ultramaraton i víkendový cyklovýjezd bez nervózního pohledu na nabíječku. Hodinky umí přijímat hovory přes integrovaný mikrofon a reproduktor, podporují NFC platby přes Zepp Pay a do paměti se vejde 32 GB hudby pro běh bez telefonu. Vyměnili byste Garmin za Amazfit, pokud by vás cena vyšla o pět tisíc levněji? Zdroj: Amazfit