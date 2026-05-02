TOPlist

Nejlepší hodinky Amazfit už jsou k mání u nás! Cheetah 2 Pro mají titanové tělo, 20denní výdrž a potěší hlavně běžce

  • Amazfit Cheetah 2 Pro Titanium dorazily do Česka jako prémiové hodinky pro běžce — lehké tělo z titanu třídy 5 a safírové sklíčko
  • Klíčem k srdci běžců je dvoupásmová GPS, AMOLED s jasem 3 000 nitů a výdrž až 20 dní na jedno nabití
  • Cena 11 299 Kč je proti Garmin Forerunner 970 výrazně přátelštější

Sdílejte:
Jakub Kárník
2.5.2026 06:00
Ikona komentáře 0
amazfit cheetah 2 pro jpg

Amazfit má v posledních letech jasnou strategii — nabízet sportovní hodinky s parametry vlajkových modelů Garminu za výrazně nižší peníze. Cheetah 2 Pro Titanium za 11 299 Kč je další krok v této taktice. Hodinky míří hlavně na běžce, kteří chtějí přesnou GPS, dlouhou výdrž a tréninkového asistenta — ale neradi by za to dali skoro dvacet tisíc.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud běháte pravidelně a hledáte hodinky s přesnou dvoupásmovou GPS, lehkým titanovým tělem a tréninkovým plánovačem. AI asistent Zepp Coach umí připravit plán třeba na půlmaraton.
⚠️ Zvažte, že proti původnímu Cheetah Pro z roku 2023 zdražil Amazfit v Evropě o zhruba 50 % a ekosystém Zepp není tak rozvinutý jako Garmin Connect.
💡 Za 11 299 Kč dostanete 1,32″ AMOLED s 3 000 nity, safírové sklíčko, titanové pouzdro 48 mm, hmotnost 45,6 g, dual-band GPS se šesti satelitními systémy, 150+ sportovních režimů, NFC platby přes Zepp Pay a vodotěsnost 5 ATM.

Výbava, kterou ocení každý běžec

Amazfit u Cheetah 2 Pro nešetřil na materiálech. Pouzdro je z titanu třídy 5, displej kryje safírové sklíčko s vrstvou proti otiskům prstů a celé hodinky váží jen 45,6 gramu. Dotykový AMOLED s úhlopříčkou 1,32″, jasem 3 000 nitů a podporou Always-on doplňují čtyři fyzická tlačítka — během běhu se po nich klepe pohodlněji.

amazfit cheetah 2 pro

Klíčový pro běžce je biometrický senzor BioTracker 6.0 PPG, dvoupásmová GPS s podporou šesti satelitních systémů a AI asistent Zepp Coach. Ten sleduje vaši únavu, kondici i tréninkovou zátěž a sestavuje plány třeba na půlmaraton nebo fartlek. K tomu více než 150 sportovních režimů, automatická detekce začátku aktivity a synchronizace se Stravou, Apple Health, Google Fit i Adidas Running.

Cena, výdrž a co za to

Baterie s kapacitou 540 mAh vydrží až 20 dní v běžném režimu a 31 hodin s aktivní GPS. To je dost na celý ultramaraton i víkendový cyklovýjezd bez nervózního pohledu na nabíječku. Hodinky umí přijímat hovory přes integrovaný mikrofon a reproduktor, podporují NFC platby přes Zepp Pay a do paměti se vejde 32 GB hudby pro běh bez telefonu.

Vyměnili byste Garmin za Amazfit, pokud by vás cena vyšla o pět tisíc levněji?

Zdroj: Amazfit

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
Google Gemini a chytré hodinky

Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu?

Libor Foltýnek
8.1.2025