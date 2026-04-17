TOPlist

Titan, safír a výdrž 20 dní. Amazfit Cheetah 2 Pro míří k českým běžcům, výbavou zaujmou

  • Amazfit Cheetah 2 Pro přichází do Česka, v předprodeji vyjdou na 11 299 Kč
  • Hodinky cílí na běžce díky 1,32″ AMOLED displeji s jasem 3 000 nitů a výdrži až 20 dní
  • Výbavu tvoří titanový rámeček, safírové sklo, duální GPS L1+L5 a offline mapy s navigací

Sdílejte:
Adam Kurfürst
17.4.2026 12:00
Ikona komentáře 0
Amazfit Cheetah 2 Pro displej zblizka

Posledních několik týdnů se nástupce populárních běžeckých hodinek Amazfit Cheetah Pro pomalu odhaloval před oficiálním představením. Nejdřív jméno Cheetah 2 Pro prosáklo na zápěstí ambasadora značky Granta Fishera, posléze přibyly rendery od známého leakera Rolanda Quandta. Amazfit včera hodinky oficiálně uvedl a český e-shop značky je rovnou nasadil do předprodeje. Vyjdou na 11 299 Kč.

Titan, safír a displej s jasem 3 000 nitů

Oproti původní verzi se Cheetah 2 Pro posunul ve zpracování. Střední rámeček i zadní kryt jsou vyrobeny z titanu třídy 5, který se používá v leteckém průmyslu, displej pak chrání safírové sklo. Výsledkem je pouzdro o rozměrech 48 × 48 × 13,2 mm a hmotnosti pouhých 45,6 gramu, což je na hodinky s takto velkou baterií překvapivě málo. Designově Amazfit odstranil otočnou korunku z předchůdce a nahradil ji čtveřicí fyzických tlačítek, dvě na každé straně pouzdra – řešení, které běžci při potu a vlhku ocení víc než kapacitní dotyk.

Amazfit Cheetah 2 Pro render

Přední stranu tvoří 1,32″ kulatý AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů (353 PPI) a špičkovým jasem 3 000 nitů. Jde o hodnotu, která spolehlivě zajistí čitelnost i na přímém slunečním světle během dlouhých tréninků. Hodinky jsou voděodolné dle standardu 5 ATM, s čímž si vystačíte při plavání v bazénu i ve sprše. Pro potápění ale toto krytí nestačí – pokud hledáte hodinky pro volnočasový potápěčský režim, dívejte se spíš po modelu Amazfit Balance 2 s odolností 10 ATM.

Baterie pro maratonce

Jedním z hlavních prodejních argumentů je výdrž. Baterie s kapacitou 540 mAh by měla v běžném režimu vydržet až 20 dní na jedno nabití, v režimu s přesnou GPS pak 31 hodin a v úsporném GPS módu dokonce 69 hodin. Čísla znějí lákavě, nicméně reálná praxe bude záviset na tom, jak často využíváte always-on displej, NFC platby nebo hudební přehrávání. Pro přípravu na maraton a dlouhé tréninkové bloky jde každopádně o dostatečný základ.

Drobným zádrhelem je obsah balení. V krabičce najdete pouze magnetickou nabíjecí základnu bez USB-C kabelu, což Amazfit zdůvodňuje snahou snížit množství odpadu. Zní to hezky, v praxi to však znamená, že pokud žádný volný kabel doma nemáte, musíte jej dokoupit. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

GPS, offline mapy a navigace pro reálný běh

Pro běžeckou komunitu bude zřejmě nejzajímavější navigační výbava. Cheetah 2 Pro využívá čip Airoha AG3353 s podporou duálních pásem L1 a L5 a šesti satelitních systémů (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS a NavIC). Přidanou vrstvu přesnosti zajišťuje kruhově polarizovaná anténa a technologie Point Dead Reckoning, která dopočítává polohu při výpadku signálu.

Amazfit Cheetah 2 Pro mapy

Hodinky také podporují offline mapy a navigaci typu „turn-by-turn“, kterou si můžete stáhnout na interní 32GB úložiště. Nezdá se to jako revoluce, ale konkurence ve stejné třídě (Garmin Forerunner 265 například) tohle nenabízí v takovém rozsahu. Z dalších užitečných funkcí zmíním automatické přepočítání trasy při odbočení mimo plán, vyhledávání bodů zájmu v offline mapách nebo generování okružní trasy podle zadané vzdálenosti.

Tréninkové plány, Zepp Coach a integrace se Stravou

Chytrý trenér Zepp Coach nabízí adaptivní tréninkové plány pro vzdálenosti od 5 km po maraton, pokročilé metriky zahrnují VO₂ max, tréninkovou zátěž, prahovou tepovou frekvenci nebo analýzu běžeckého kroku.

Cheetah 2 Pro se nicméně otevírá i třetím stranám. Importovat plány můžete z TrainingPeaks, Runna a Intervals.icu, synchronizace aktivit pak běží na Stravu. Pro vážnější sportovce, kteří už mají zavedený workflow kolem cizích aplikací, jde o podstatnější přidanou hodnotu než samotné metriky na displeji hodinek.

Platby na zápěstí, hovory a svítilna

Běžné funkce, které se od moderních hodinek očekávají, samozřejmě nechybí. Hodinky mají NFC čip a podporu Zepp Pay ve spolupráci s Mastercardem – v Česku lze aktuálně spárovat karty od mBank, Raiffeisenbank a službu Curve, další banky mají přibývat. Dohromady lze v hodinkách uložit až osm karet.

Přes vestavěný mikrofon a reproduktor lze vyřizovat Bluetooth hovory, na Androidu přibývá hlasový asistent Zepp Flow s hlasovým diktováním odpovědí – na iOS je zkušenost o dost omezenější, což je pro uživatele iPhonů důležitý faktor. Zajímavostí je zabudovaná LED svítilna s bílým i červeným světlem a režimy Boost a SOS, která může být užitečná při ranních nebo večerních bězích v méně osvětleném terénu.

Cena, pro koho hodinky jsou – a pro koho ne

Amazfit Cheetah 2 Pro na český trh dorazily s cenou 11 299 Kč, zatím jsou však teprve v předprodeji. Hodinky dávají smysl především vážnějším běžcům, kteří trénují podle struktury, využívají externí tréninkové aplikace a chtějí kvalitní GPS s offline mapami bez toho, aby šli do prémiového ekosystému Garminu. Dlouhá výdrž, safír a titan jsou v této cenové třídě vzácnou kombinací.

Naopak uživatelé iPhonů by měli zvážit, že jim část softwarových funkcí (hlasové ovládání Zepp Flow, diktování odpovědí) nebude plně dostupná. Cheetah 2 Pro také není vhodným kandidátem pro ty, kdo chtějí univerzální chytré hodinky se širokým ekosystémem aplikací typu Wear OS nebo watchOS – Zepp OS se pragmaticky soustředí na sport a zdraví, ne na produktivitu. A pro pravidelné potápění se stejně tak raději dívejte po modelech s 10 ATM odolností.

Láká vás Amazfit Cheetah 2 Pro, nebo byste raději sáhli po Garminu či Corosu?

Zdroje: Amazfit (1, 2)

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

