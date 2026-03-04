Hodinky Amazfit Balance 2 XT hodně zlevnily. Mají famózní výbavu a 21denní výdrž Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Balance 2 XT jsou chytré hodinky s 1,5" AMOLED displejem, duální GPS a výdrží až 21 dní Aktuálně stojí 3 790 Kč, těsně před akcí je Alza nabízela za 4 401 Kč Při uvedení stály 4 990 Kč – nyní jsou o 24 % levnější a nabízí 170+ sportovních režimů, offline mapy i NFC platby Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Chytré hodinky s prémiovou výbavou za cenu střední třídy? Amazfit Balance 2 XT teď koupíte za 3 790 Kč místo původních téměř 5 tisíc. V této cenové kategorii je kombinace velkého AMOLED displeje, třítýdenní výdrže baterie, přesné duální GPS s offline mapami a NFC plateb prakticky bez konkurence. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte všestranné sportovní hodinky s dlouhou výdrží, GPS a offline mapami za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete naprosto přesný výškoměr nebo nechcete řešit prémiové funkce za předplatné.💡 Za 3 790 Kč dostáváte výbavu srovnatelnou s Garminem za zlomek ceny – AMOLED displej, 21denní výdrž, NFC platby i AI kouče. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Amazfit Balance 2 XT cílí na aktivní lidi, kteří chtějí komplexní sportovní i zdravotní funkce bez nutnosti kupovat drahé Garmin nebo Suunto. Hodinky váží pouhých 38 gramů (bez řemínku), přesto nabízí prémiové materiály – hliníkový střední rámeček a odolné Gorilla Glass 3. Na zápěstí prakticky nepřekážejí ani při spánku. Hlavním tahákem je 1,5″ AMOLED displej s rozlišením 480×480 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Uživatelé v recenzích chválí výbornou čitelnost i na přímém slunci. A výdrž baterie až 21 dní při běžném používání znamená, že nabíječku nemusíte tahat s sebou na dovolenou. GPS a offline mapy Hodinky disponují dvoupásmovou GPS (L1+L5) s podporou šesti satelitních systémů – GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS i NavIC. To znamená přesné sledování trasy i v náročném prostředí mezi vysokými budovami nebo pod hustým lesem. V přesném GPS režimu vydrží baterie až 33 hodin. Velkou přidanou hodnotou jsou offline mapy s vrstevnicemi a specializované režimy pro turistiku, cyklistiku i lyžování. Funkce návratu zpět vás spolehlivě navede na výchozí místo. Je ale férové zmínit, že několik uživatelů si stěžuje na pomalé stahování map po malých částech a občasné zaseknutí – to je slabina, kterou Amazfit snad v budoucích aktualizacích vyřeší. KOUPIT AMAZFIT BALANCE 2 XT V AKCI Sportovní režimy a zdravotní monitoring Hodinky podporují více než 170 sportovních režimů – od běhu a cyklistiky přes plavání (vodotěsnost 5 ATM) až po paddleboard nebo HIIT. Zajímavostí je speciální režim HYROX pro fanoušky tohoto fitness závodu. Při silovém tréninku hodinky automaticky rozpoznají 25 různých cviků a zobrazí interaktivní svalovou mapu. Biosenzor BioTracker 6.0 nepřetržitě sleduje tep, okysličení krve (SpO2), stres i kvalitu spánku včetně REM fází. AI kouč Zepp Coach na základě dat sestaví personalizovaný tréninkový plán a analyzuje VO₂ max, tréninkový efekt i dobu regenerace. Jeden z recenzentů uvádí, že „metriky jsou srovnatelné s Garminem“ – a to za zlomek ceny. Praktická stránka: platby, volání, kompatibilita Hodinky podporují bezkontaktní platby Zepp Pay přes NFC – aktuálně fungují s kartami Mastercard od mBank, Raiffeisenbank a služby Curve. Můžete propojit až osm karet najednou. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru zvládnete i telefonní hovory přímo z hodinek (přes Bluetooth spárovaný telefon). Hlasový asistent Zepp Flow s AI rozpoznáváním přirozeného jazyka umožňuje ovládat hodinky hlasem – spustit trénink, zkontrolovat spánek nebo nastavit budík. Hodinky jsou kompatibilní s Androidem 7.0+ i iOS 15.0+ a propojí se se Stravou, adidas Running, Apple Health a dalšími aplikacemi. Co říkají uživatelé Na Alze mají hodinky hodnocení 4,6 z 5 (13 hodnocení) a 92 % zákazníků je doporučuje. Nejčastěji chválí prémiový vzhled, velký čitelný displej, svižný systém a solidní výdrž baterie. Jeden recenzent shrnuje: „Za akční cenu 3 700 pecka“ a vyzdvihuje, že aplikace se neustále vyvíjí. Kritické hlasy se soustředí na několik věcí. Barometrický výškoměr podle jednoho uživatele „generuje náhodné nepřesné údaje“ a za měsíc neukázal ani jednou správnou výšku. Další zmiňuje, že některé pokročilé funkce jsou za paywall (předplatné), což před koupí není úplně zřejmé. A displej s Gorilla Glass se poškrábe snáze než safírové sklo u dražší verze Balance 2. Kdy tyhle hodinky smysl nedávají Pokud jste vášnivý horolezec nebo skialpinista a spoléháte na přesný výškoměr, Balance 2 XT vás pravděpodobně zklamou. Stejně tak pokud nechcete řešit žádné předplatné – některé AI funkce Zepp Coach jsou dostupné pouze v placené verzi. A pro ty, kdo chtějí safírové sklo odolné proti poškrábání, existuje dražší verze Amazfit Balance 2 za cca 6 500 Kč. Také pokud jste majitel iPhonu a očekáváte hlubokou integraci jako u Apple Watch, budete muset počítat s určitými omezeními – hodinky fungují přes aplikaci Zepp, ne nativně přes iOS. PODÍVAT SE NA SLEVU Verdikt: pro koho se to vyplatí Amazfit Balance 2 XT za 3 790 Kč jsou výborná volba pro aktivní lidi, kteří chtějí všestranné sportovní hodinky s dlouhou výdrží, přesnou GPS a offline mapami – a nechtějí utrácet za Garmin nebo Suunto. Velký AMOLED displej, 170+ sportovních režimů, NFC platby a AI kouč jsou v této cenové kategorii nadstandard. Počítejte ale s tím, že výškoměr není stoprocentní a některé funkce jsou za předplatné. VYUŽÍT SLEVU NA BALANCE 2 XT Používáte chytré hodinky hlavně na sport, nebo spíš na každodenní notifikace a platby? Žádné komentáře Vložit komentář akce Amazfit česko Chytré hodinky Sleva Sportovní hodinky 