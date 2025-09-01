Amazfit Balance 2 XT míří do Evropy! Zaujmou nižší cenou a parádní výdrží Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Balance 2 XT míří do Evropy s cenou kolem 190 eur jako levnější alternativa k Balance 2 Hodinky vydrží až 21 dní na nabití a nabízejí přes 170 sportovních režimů Oproti dražšímu modelu chybí safírové sklo a vyšší vodotěsnost pro potápění Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Značka Amazfit potvrdila evropskou premiéru svých chytrých hodinek Balance 2 XT, které už nějakou dobu prodává v USA. První zprávy se objevují v internetových obchodech ve Španělsku a Itálii, odkud je možné je objednat i do dalších evropských zemí. Jeden z prodejců už dokonce prozradil cenu – 189,91 eur, tedy zhruba 4 700 korun. Balance 2 XT představují cenově dostupnější variantu prémiového modelu Balance 2. Amazfit vsadil na osvědčený recept – zachovat to podstatné a ušetřit na věcech, které běžný uživatel neocení. Výsledkem jsou hodinky, které si zachovávají prémiový vzhled s 47mm pouzdrem a 1,5palcovým AMOLED displejem. Tři týdny bez nabíječky není sci-fi Hlavním tahákem zůstává výdrž až 21 dní na jedno nabití. V době, kdy většina konkurentů sotva zvládne týden, je to pořád působivé číslo. Samozřejmě záleží na způsobu používání – s aktivním GPS a neustálým měřením všeho možného se dostanete spíš na jednotky dnů, ale při běžném nošení je dvoutýdenní výdrž reálná. Sportovci ocení více než 170 sportovních režimů, což je číslo, které už hraničí s absurditou – kdo vyzkoušel všechny? Podstatné ale je, že nechybí žádný mainstream sport a hodinky umí sledovat tepovou frekvenci, okysličení krve, stres i kvalitu spánku. Všechno funguje nepřetržitě na pozadí. Kde Amazfit ušetřil? Rozdíl mezi XT a standardní verzí Balance 2 najdete v detailech. Místo safírového skla dostanete obyčejné minerální – pořád odolné, ale ne tolik prémiové. Vodotěsnost klesla na 5 ATM, což znamená, že si s nimi zaplavete, ale na potápění zapomeňte. A golfisté budou zklamaní absencí specializované golfové aplikace. Pouzdro je vyrobené z polymeru vyztuženého vlákny místo kovu, řemínky jsou silikonové. Na první pohled rozdíl nepoznáte, ale v ruce cítíte, že jde o lehčí a méně prémiové materiály. Za cenu pod 5 tisíc korun to ale není výtka, spíš konstatování. Stojí Balance 2 XT za to? V USA se hodinky prodávají za 199,99 dolarů, evropská cena kolem 190 eur je tedy srovnatelná. Amazfit Balance 2 XT nejsou revolucí, ale rozumným kompromisem pro ty, kdo chtějí chytré hodinky s dlouhou výdrží a solidními fitness funkcemi, aniž by museli obětovat rodinné úspory. Oficiální datum zahájení prodeje v Evropě zatím neznáme, ale podle úniku cen to nebude dlouho trvat. Pokud hledáte alternativu k dražším hodinkám od Samsungu nebo Garminu, Balance 2 XT stojí za zvážení. Jen nepočítejte s tím, že s nimi půjdete potápět nebo budete analyzovat golfový švih. Máte zkušenosti s hodinkami Amazfit? Zdroj: gizmochina.com O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Chytré hodinky wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024