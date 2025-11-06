TOPlist

Amazfit Balance 2 ve skvělé Black Friday akci: Mají dlouhou výdrž, šikovné sportovní funkce a vysoký jas

  • Amazfit Balance 2 aktuálně pořídíte na Alze za 5 990 Kč místo původních 7 590 Kč
  • Hodinky nabízejí 21denní výdrž baterie a přes 170 sportovních režimů včetně potápění
  • Novinkou je podpora bezkontaktních plateb Zepp Pay prostřednictvím NFC čipu

Adam Kurfürst
6.11.2025 20:00
amazfit balance 2 cervena cerna oficialni

Letošní sportovní hodinky Amazfit Balance 2 v rámci Black Friday akce nyní pořídíte na Alze za 5 990 Kč, což představuje slevu 21 % z původní ceny 7 590 Kč. Na Heurece pak cena dokonce začíná na pouhých 5 359 Kč. Zaujmou především milovníky sportu a aktivního životního stylu, kteří hledají spolehlivého parťáka pro měření výkonu bez nutnosti častého nabíjení.

Prémiová výbava se safírovým sklem

Amazfit Balance 2 disponují 1,5palcovým AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů, který chrání odolné safírové sklo. Displej dosahuje jasu až 2 000 nitů, takže zůstává čitelný i na přímém slunci. Hliníkové tělo hodinek splňuje vojenský standard odolnosti MIL-STD-810G a pyšní se vodotěsností 10 ATM, která umožňuje plavání i potápění do hloubky 100 metrů.

amazfit balance 2 cerveny reminek render

Srdcem hodinek je nový biosenzor BioTracker 6.0 PPG vybavený dvěma LED diodami a pěti fotodetektory. Ten zajišťuje přesné měření tepové frekvence, okysličení krve, úrovně stresu i kvality spánku včetně REM fází. Hodinky také dokážou měřit složení těla pomocí bioimpedanční analýzy.

Bezkontaktní platby a chytré funkce

Novinkou je integrace bezkontaktních plateb Zepp Pay prostřednictvím NFC čipu. Služba funguje ve spolupráci s Mastercard a v Česku podporuje karty od mBank, Raiffeisenbank a Curve. K hodinkám lze propojit až osm platebních karet současně.

Praktickou funkcí je také hlasový asistent Zepp Flow, který rozpoznává přirozený jazyk a umožňuje ovládat hodinky hlasem. Amazfit Balance 2 se propojují s telefony s Androidem 7.0 a novějším nebo iOS 15.0 a vyšším. Data lze synchronizovat s aplikacemi jako Strava, adidas Running nebo Apple Health.

Rekordní výdrž baterie

Baterie s kapacitou 658 mAh vydrží při běžném používání až 21 dní, což Balance 2 řadí mezi hodinky s nejdelší výdrží na trhu. V intenzivním režimu s častějším měřením vydrží 10 dní, v úsporném režimu GPS pak až 67 hodin nepřetržitého záznamu trasy.

amazfit balance 2 cervena cerna smerujici nahoru oficialni

Pro koho jsou Balance 2 ideální volbou?

Hodinky ocení zejména vytrvalostní sportovci a běžci, kteří využijí přesnou dvoufrekvenční GPS s podporou šesti satelitních systémů. Díky výdrži až 33 hodin v režimu GPS zvládnou i ultramaratony nebo vícedenní treky. Golfisté zase využijí předinstalované mapy 40 000 golfových hřišť po celém světě.

Balance 2 podporují více než 170 sportovních režimů včetně specializovaných aktivit jako HYROX závody, potápění nebo silový trénink s automatickým rozpoznáváním 25 různých cviků. Dva vestavěné reproduktory umožňují telefonování přímo z hodinek a přehrávání hudby z 32GB interního úložiště. Za akční cenu 5 990 Kč představují Amazfit Balance 2 zajímavou alternativu k dražším konkurentům od Garminu nebo Polaru.

Zvažujete pořízení chytrých hodinek v rámci Black Friday slev?

