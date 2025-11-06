Amazfit Balance 2 ve skvělé Black Friday akci: Mají dlouhou výdrž, šikovné sportovní funkce a vysoký jas Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Balance 2 aktuálně pořídíte na Alze za 5 990 Kč místo původních 7 590 Kč Hodinky nabízejí 21denní výdrž baterie a přes 170 sportovních režimů včetně potápění Novinkou je podpora bezkontaktních plateb Zepp Pay prostřednictvím NFC čipu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Letošní sportovní hodinky Amazfit Balance 2 v rámci Black Friday akce nyní pořídíte na Alze za 5 990 Kč, což představuje slevu 21 % z původní ceny 7 590 Kč. Na Heurece pak cena dokonce začíná na pouhých 5 359 Kč. Zaujmou především milovníky sportu a aktivního životního stylu, kteří hledají spolehlivého parťáka pro měření výkonu bez nutnosti častého nabíjení. Prémiová výbava se safírovým sklem Amazfit Balance 2 disponují 1,5palcovým AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů, který chrání odolné safírové sklo. Displej dosahuje jasu až 2 000 nitů, takže zůstává čitelný i na přímém slunci. Hliníkové tělo hodinek splňuje vojenský standard odolnosti MIL-STD-810G a pyšní se vodotěsností 10 ATM, která umožňuje plavání i potápění do hloubky 100 metrů. Srdcem hodinek je nový biosenzor BioTracker 6.0 PPG vybavený dvěma LED diodami a pěti fotodetektory. Ten zajišťuje přesné měření tepové frekvence, okysličení krve, úrovně stresu i kvality spánku včetně REM fází. Hodinky také dokážou měřit složení těla pomocí bioimpedanční analýzy. Bezkontaktní platby a chytré funkce Novinkou je integrace bezkontaktních plateb Zepp Pay prostřednictvím NFC čipu. Služba funguje ve spolupráci s Mastercard a v Česku podporuje karty od mBank, Raiffeisenbank a Curve. K hodinkám lze propojit až osm platebních karet současně. CHCI AMAZFIT BALANCE 2 Praktickou funkcí je také hlasový asistent Zepp Flow, který rozpoznává přirozený jazyk a umožňuje ovládat hodinky hlasem. Amazfit Balance 2 se propojují s telefony s Androidem 7.0 a novějším nebo iOS 15.0 a vyšším. Data lze synchronizovat s aplikacemi jako Strava, adidas Running nebo Apple Health. Rekordní výdrž baterie Baterie s kapacitou 658 mAh vydrží při běžném používání až 21 dní, což Balance 2 řadí mezi hodinky s nejdelší výdrží na trhu. V intenzivním režimu s častějším měřením vydrží 10 dní, v úsporném režimu GPS pak až 67 hodin nepřetržitého záznamu trasy. Pro koho jsou Balance 2 ideální volbou? Hodinky ocení zejména vytrvalostní sportovci a běžci, kteří využijí přesnou dvoufrekvenční GPS s podporou šesti satelitních systémů. Díky výdrži až 33 hodin v režimu GPS zvládnou i ultramaratony nebo vícedenní treky. Golfisté zase využijí předinstalované mapy 40 000 golfových hřišť po celém světě. KOUPIT AMAZFIT BALANCE 2 Balance 2 podporují více než 170 sportovních režimů včetně specializovaných aktivit jako HYROX závody, potápění nebo silový trénink s automatickým rozpoznáváním 25 různých cviků. Dva vestavěné reproduktory umožňují telefonování přímo z hodinek a přehrávání hudby z 32GB interního úložiště. Za akční cenu 5 990 Kč představují Amazfit Balance 2 zajímavou alternativu k dražším konkurentům od Garminu nebo Polaru. Zvažujete pořízení chytrých hodinek v rámci Black Friday slev? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Amazfit Black Friday česko Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024