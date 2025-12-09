Amazfit brzy představí hodinky Active Max s větším displejem a obří baterií. Známe i cenu Hlavní stránka Zprávičky Amazfit chystá sportovní hodinky Active Max s 1,5" OLED displejem a rozlišením 480 × 480 pixelů Novinka má nabídnout 576mAh baterii, což je více než dvojnásobek oproti modelu Active 2 Evropská cena by měla činit 169,90 eura, tedy přibližně 4 100 Kč v přepočtu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Značka Amazfit zřejmě brzy rozšíří své portfolio o nový model chytrých hodinek. Na platformě Bluesky se objevily první informace o hodinkách Amazfit Active Max, které zveřejnil známý leaker a novinář Roland Quandt. Spolu s rendery prozradil i klíčové specifikace a evropskou cenu. Větší displej a výrazně silnější baterie Amazfit Active Max by měly disponovat 1,5″ OLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů. Oproti modelu Active 2, který nabízí 1,32″ obrazovku, tak novinka přináší znatelně větší zobrazovací plochu. Z uniklých renderů je patrné, že hodinky budou mít relativně tenké rámečky okolo displeje a dvě ovládací tlačítka na pravém boku. Největší skok vpřed bude představovat 576mAh baterie. Pro srovnání, Active 2 obsahuje článek s kapacitou pouhých 270 mAh a i přesto vydrží na jedno nabití déle než týden. U Active Max tak lze očekávat výdrž kolem dvou týdnů při běžném používání. Konektivita a další funkce Z dalších specifikací Quandt uvádí podporu Bluetooth 5.3, GPS a NFC pro bezkontaktní platby. Hodinky mají nabídnout 4 GB interního úložiště pro hudbu a jsou vodotěsné do hloubky 50 metrů. Jak navíc potvrzuje jeden z obrázků, Active Max budou podporovat i oficiální Hyrox workout režimy pro náročné kombinované tréninky. Amazfit T-Rex 3 Pro citelně zlevnily. Mají super výdrž, vysokou odolnost a integrovanou LED svítilnu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Cena a dostupnost Roland Quandt prozradil, že evropská cena Amazfit Active Max by měla činit 169,90 eura, což v přepočtu odpovídá přibližně 4 100 Kč. Kdy přesně Amazfit novinku oficiálně představí, zatím není jasné, ale vzhledem k rozsahu uniklých informací by to mohlo být relativně brzy. Zaujaly vás chystané hodinky Amazfit Active Max? Zdroje: Roland Quandt/Bluesky, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Sportovní hodinky únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. Xiaomi Redmi Note 14 4G bude skvělý telefon za babku. Vydrží déle a nabídne vyšší výkon Adam Kurfürst 16.12.2024