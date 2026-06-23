Amazfit Active 3 Premium zlevnily na nové minimum! Zaujmou běžeckými funkcemi, výdrží 12 dní a safírovým sklíčkem Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Active 3 Premium jsou běžecké chytré hodinky se safírovým sklem, 1,32" AMOLED displejem, offline mapami a výdrží až 12 dní Na Heurece teď stojí od 3 441 Kč a dosud nebyly levnější (při uvedení v březnu 2026 stály 4 290 Kč) Dostanete barometrický výškoměr, volání z hodinek i NFC ve výbavě, kterou jinde najdete za víc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Povedené chytré hodinky se safírovým sklem a offline mapami se právě dostaly pod hranici tří a půl tisíc. Amazfit Active 3 Premium teď na Heurece koupíte od 3 441 Kč, tedy za nejnižší cenu od jejich uvedení (na trh přišly letos v březnu za 4 290 Kč). Zlákají zajímavými funkcemi pro běžce a vydrží až 12 dní. CHCI HODINKY V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete běžecké hodinky s mapami, výškoměrem a safírovým sklem za výrazně méně, než stojí konkurence.⚠️ Zvažte, že NFC platby v Česku fungují jen s vybranými bankami a Amazfit je novější ekosystém.💡 Od 3 441 Kč jde o nejnižší cenu v historii modelu — výbavou míří výš, než napovídá cena. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Hlavní lákadlo je výbava, která se v této ceně běžně nevidí. Hodinky Amazfit Active 3 Premium kombinují jasný 1,32″ AMOLED displej chráněný safírovým sklem (to je odolnější než běžné Gorilla Glass), tělo z nerezové oceli a hlavně offline mapy s navigací a barometrický výškoměr. To je kombinace, kterou ani některé dražší hodinky nenabídnou — třeba běžnější sportovní modely výškoměr ani mapy postrádají. Druhý důvod k pozornosti je cena v kontextu historie modelu. Hodinky přišly na trh teprve letos v březnu za 4 290 Kč a teď se poprvé dostaly na 3 441 Kč. Pokud jste na ně čekali, je tohle zatím nejlepší okamžik. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 1,32″ AMOLED s rozlišením 466 × 466 a jemností 353 PPI, dobře čitelný i na přímém slunci. O polohu se stará GPS s podporou pěti satelitních systémů, takže měření trasy je přesné, a hodinky zvládnou offline mapy i automatický přepočet trasy, pokud z ní sejdete. Nechybí Bluetooth 5.3, NFC ani reproduktor s mikrofonem, díky čemuž z hodinek po spárování s telefonem i zavoláte. Vodotěsnost 5 ATM znamená, že v nich můžete plavat. Tělo měří 45 × 45 × 11 mm a váží jen 38 gramů bez řemínku, takže je na zápěstí lehké. Senzorová výbava je bohatá: optický snímač tepu, akcelerometr, gyroskop, geomagnetický a teplotní senzor i barometrický výškoměr. Hodinky fungují s Androidem 7.0 a novějším i s iOS 15.0 a novějším přes aplikaci Zepp. OBJEDNAT HODINKY AMAZFIT Sport, běh a regenerace Tady je vidět, že hodinky byly navrženy hlavně pro běžce. Nabízejí přes 170 sportovních režimů, integrované tréninkové plány a chytrého trenéra Zepp Coach, který přizpůsobuje trénink na 5 km, 10 km, půlmaraton i maraton podle vašich výkonů a regenerace. K dispozici jsou i podrobné běžecké metriky jako laktátový práh, doba kontaktu se zemí nebo držení těla. Funkce BioCharge ukazuje aktuální úroveň energie těla a RestoreIQ hlídá kvalitu spánku a regeneraci přes variabilitu tepu. Mapy, volání a výdrž baterie Praktická trojice, která dělá z těchhle hodinek univerzál: offline mapy s navigačními pokyny vás navedou i bez telefonu a při odbočení z trasy hodinky automaticky přepočítají cestu. Díky reproduktoru a mikrofonu zvládnete volání přímo ze zápěstí (po spárování s telefonem). Výrobce uvádí výdrž až 12 dní běžného používání — počítejte ale s tím, že aktivní GPS a trvale zapnutý displej výdrž zkrátí. Nabíjení je magnetické a plné dobití trvá zhruba 2 hodiny. Na co si dát pozor Nejdůležitější věc se týká plateb přes NFC. Hodinky NFC mají a platby přes službu Zepp Pay umí, ale v Česku to funguje jen s kartami Mastercard od mBank a Raiffeisenbank, případně přes fintech Curve. Pokud máte účet u jiné banky (ČSOB, KB, Air Bank, Česká spořitelna, Fio a další), přímou podporu zatím nemáte a museli byste jít cestou Curve. Tohle si ověřte ještě před nákupem, pokud na placení hodinkami spoléháte. Druhá věc: Amazfit s aplikací Zepp je schopný a rychle se zlepšující ekosystém, ale je novější a méně vyzrálý než Garmin Connect — pokud chcete maximální historii dat a komunitu, je to rozdíl, který poznáte. A jako u všech chytrých hodinek platí, že zdravotní měření je orientační, ne lékařské. Drobnost na závěr: v balení je uvedena magnetická nabíjecí hlavice, samotný USB kabel ale Amazfit nabízí i jako příslušenství — pro jistotu si obsah balení ověřte. KOUPIT ACTIVE 3 PREMIUM Kdy to smysl nedává Pokud na hodinkách hlavně platíte a máte banku mimo mBank a Raiffeisenbank, narazíte na omezení Zepp Pay a možná vám lépe poslouží hodinky s Garmin Pay nebo Google Pay. Stejně tak pokud chcete nejvyzrálejší ekosystém a komunitu, je Garmin pořád o krok napřed. Pro běžce a aktivní lidi, kteří chtějí mapy, výškoměr, volání i safírové sklo za rozumné peníze, je ale cena od 3 441 Kč velmi těžko překonatelná. Verdikt: pro koho se to vyplatí Amazfit Active 3 Premium jsou nezvykle dobře vybavené běžecké hodinky za málo peněz, které se teď dostaly na nejnižší cenu v historii — od 3 441 Kč. Za safírové sklo, offline mapy, barometrický výškoměr, volání i 5 ATM je to skvělá nabídka. Hlavní rezerva je omezená podpora bank pro NFC platby a o něco méně vyzrálý ekosystém Zepp. Komu placení hodinkami nevadí nebo má vhodnou banku, ten dostává jedny z nejlépe vybavených hodinek v této cenové hladině. CHCI HODINKY ZA 3 441 KČ Je pro vás u sportovních hodinek důležitější výbava za málo peněz, nebo vyzrálý ekosystém značky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024