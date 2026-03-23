Tyhle hodinky Amazfit zlevnily na 2 590 Kč. Chlubí se ocelovým tělem a 10denní výdrží, uživatelé je zbožňují Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Active 2 NFC Premium jsou chytré hodinky s 1,32" AMOLED displejem, safírovým sklem, NFC platbami a výdrží až 10 dní Aktuálně stojí 2 590 Kč místo původních 3 290 Kč (sleva 700 Kč, tedy 21 %) V balení najdete kožený i silikonový řemínek – v této cenové kategorii jde o výjimku, konkurence obvykle přidává jen jeden Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chytré hodinky se safírovým sklem a koženým řemínkem obvykle začínají výrazně výše. Amazfit Active 2 NFC Premium ale nyní seženete za 2 590 Kč, což je o 700 Kč méně než cena při uvedení na trh. Pyšní se i 10denní výdrží nebo schopným senzorem BioTracker 6.0 PPG, uživatelé je v recenzích většinou chválí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte elegantní hodinky s dlouhou výdrží, NFC platbami a prémiovou výbavou za cenu běžných smartwatch.⚠️ Zvažte, pokud máte robustnější zápěstí (hodinky jsou kompaktní, 44 mm) nebo pokud vaše banka nepodporuje Zepp Pay.💡 Za 2 590 Kč dostáváte safírové sklo, kožený řemínek a funkce, které u konkurence znamenají dvojnásobnou cenu. OBJEDNAT HODINKY AMAZFIT Proč jsou tyto hodinky zajímavé Amazfit Active 2 NFC Premium cílí na uživatele, kteří chtějí elegantní hodinky s prémiovou výbavou, ale nechtějí platit za Apple Watch nebo Garmin. Oproti základní verzi (Black Sport Silicone za 2 190 Kč) dostáváte safírové sklo místo tvrzeného, kožený řemínek a NFC pro bezkontaktní platby. V balení navíc najdete i silikonový řemínek pro sport – můžete tedy střídat podle situace. Design je minimalistický a nenápadný. Hodinky váží pouhých 31,65 g a mají rozměry 43,9 × 43,9 × 9,9 mm, takže sedí i na štíhlejší zápěstí. Rámeček je z nerezové oceli, což působí výrazně lépe než plast u levnějších modelů. Klíčové parametry v praxi Displej má úhlopříčku 1,32″ s rozlišením 466 × 466 px a jemností 353 PPI. Jde o AMOLED panel s jasem až 2 000 nitů, takže čitelnost na přímém slunci není problém. Safírové sklo je odolnější vůči poškrábání než běžné tvrzené sklo – uživatelé v recenzích ale doporučují přidat ochrannou fólii, protože sklo je vystouplé a „koleduje si o škrábanec“. O měření zdravotních dat se stará senzor BioTracker 6.0 PPG, který Amazfit používá i ve své vlajkové řadě T-Rex. Hodinky měří tepovou frekvenci, SpO2, úroveň stresu i kvalitu spánku včetně fází (lehký, hluboký, REM). Několik uživatelů v recenzích porovnávalo měření tepu s hrudním pásem Polar a rozdíl činil pouze ±1 tep – na hodinky v této cenové kategorii solidní přesnost. KOUPIT ZA 2 590 KČ Praktická stránka: výdrž, sport, platby Výrobce uvádí výdrž až 10 dní při běžném používání. V praxi uživatelé reportují 7–10 dní podle intenzity – při častějším používání GPS a notifikací spíše 7 dní, při šetrnějším režimu i déle. Oproti Apple Watch, které vydrží den až dva, jde o zásadní rozdíl. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny přes magnetický dok. Pro sportovce je k dispozici více než 160 sportovních režimů včetně plavání (vodotěsnost 5 ATM), lyžování nebo HYROX. Hodinky umí automaticky rozpoznat 25 typů cvičení a sledovat opakování, série i dobu odpočinku. Dvoupásmová GPS s podporou 5 satelitních systémů funguje podle recenzí dobře, i když někteří uživatelé hlásí drobné nepřesnosti v lese nebo zástavbě. NFC platby fungují přes Zepp Pay, který aktuálně podporuje MasterCard od mBank a Raiffeisenbank nebo kartu Curve. Pokud máte účet u jiné banky, budete muset nejprve založit digitální peněženku Curve a propojit ji s vaší kartou. Někteří uživatelé v recenzích zmiňují, že nastavení plateb vyžaduje ruční odemykání hodinek, což je „extrémně zdlouhavý proces“ – záleží na vaší bance a nastavení. Co říkají uživatelé Na Alze mají Amazfit Active 2 NFC Premium hodnocení 4,7 z 5 (211 hodnocení) a 92 % zákazníků je doporučuje. Prodalo se přes 2 000 kusů s reklamovaností pouhých 0,99 %. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, dlouhou výdrž baterie, kvalitní AMOLED displej a fakt, že v balení jsou dva řemínky (kožený + silikonový). Součástí balení je i červený silikonový řemínek, který oceníte při sportovní aktivitě Kritické hlasy se objevují především u velikosti – několik mužů zmiňuje, že hodinky jsou „malé jako pro děti“ nebo „hodí se spíše na dámskou ruku“. Kožený řemínek je podle některých recenzí krátký pro robustnější zápěstí. Další výtka směřuje k NFC platbám, které fungují pouze přes Zepp Pay s omezeným počtem bank – uživatelé Air Bank nebo Komerční banky zatím nemají přímou podporu. Občas se také objevují stížnosti na nepřehlednou aplikaci Zepp a strojový překlad do češtiny. Kdy to smysl nedává Pokud máte robustnější mužské zápěstí a preferujete větší ciferník, Amazfit Active 2 vám budou připadat malé – v tom případě zvažte spíše Amazfit Balance nebo T-Rex řadu. Stejně tak pokud vaše banka nepodporuje Zepp Pay a nechcete si zakládat Curve, přijdete o hlavní výhodu NFC verze – pak dává větší smysl základní varianta bez NFC za 2 190 Kč. Pro uživatele iPhone platí omezení v podobě nemožnosti odpovídat na zprávy přímo z hodinek. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 2 590 Kč dostáváte chytré hodinky se safírovým sklem, koženým řemínkem, NFC platbami, AMOLED displejem a výdrží 10 dní. Pokud hledáte elegantní hodinky pro běžné nošení i sport a nechcete platit za Apple Watch nebo Garmin, Amazfit Active 2 NFC Premium jsou v této cenové hladině těžko překonatelné. Sleva 700 Kč oproti ceně při uvedení z nich dělá ještě zajímavější volbu. VYUŽÍT SLEVU 21 % Platíte hodinkami, nebo vám stačí klasické funkce jako notifikace a měření aktivity? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 