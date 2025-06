Chytré hodinky Amazfit Active 2 dostávají nový update! Čeká nás dvojité klepnutí i režim do rukavic

Pokud patříte mezi majitele Amazfit Active 2 nebo prémiové varianty Active 2 Premium Edition, je čas zkontrolovat dostupnost aktualizace. Výrobce začal uvolňovat nový firmware s označením 6.1.18.3, který přináší několik praktických vylepšení, ačkoliv některé nedostatky přetrvávají; i o těch si dnes něco málo povíme.

Aktualizace má velikost 23,72 MB a jedná se o postupné uvolňování, takže může pár dní trvat, než dorazí ke všem uživatelům. Uživatel sociální sítě Reddit u/cliffr39 poskytl screenshot, ve kterém se nová aktualizace již instaluje.

Nejviditelnější novinkou je přidání podpory pro funkci jménem Double Tap to Wake – tedy možnost rozsvítit displej dvojím klepnutím, což oceníte hlavně v režimu always-on display (AOD). Tady také nově přibylo nastavení viditelnosti notifikační ikony. Najdete jej v menu pod Nastavení > Displej > Always On.

Amazfit Active 2 vás nyní podrží i v zimním období

Pro používání během zimních měsíců přibývá i režim Glove mode, který zvyšuje citlivost dotyku – takže hodinky lze používat i v rukavicích, což se hodí zejména při sportu venku nebo při obecném trávení času v chladném počasí.

Poslední změna se pak týká designu. Zjednodušil se vzhled rychlých karet (konkrétně by měl být zvětšený font), což by mělo pomoci k lepší orientaci v přehledech.

Pokud ale něco bohužel zůstává, je to podle uživatelů dlouhodobě hlášený bug při sportovních aktivitách – pro spuštění, pauzu nebo cyklování tréninku je stále potřeba dvakrát stisknout tlačítko, místo jednoho stisku. Amazfit zatím neoznámil, kdy se tato vada na kráse dočká opravy.

Používáte chytré hodinky Amazfit Active 2? Jak jste s nimi spokojeni?

Zdroj: Notebookcheck, Reddit