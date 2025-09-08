Alza vyprodává nářadí za směšné peníze. Opraváři berou útokem tuhle precizní sadu Hlavní stránka Zprávičky AlzaTools Precision Bit Set s 32 bity je nyní dostupný za pouhých 224 Kč s kódem ALZADNY25 Obsahuje speciální bity pro Apple zařízení (Pentalobe) a kompletní výbavu pro opravy elektroniky S benefit slevou můžete získat sadu až za 137 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete opravit rozbitý iPhone, rozebrat notebook nebo spravit dětskou hračku? AlzaTools Precision Bit Set 33PCS je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 224 Kč s použitím kódu ALZADNY25. S benefit slevou se můžete dostat až na 137 Kč (můj případ), což z této sady dělá nejlevnější kvalitní precizní nářadí na českém trhu. Za tuto cenu získáte 33dílnou sadu s veškerým nářadím pro opravy moderní elektroniky. Co obsahuje za tuto neuvěřitelnou cenu? AlzaTools Precision Bit Set 33PCS není jen další levná sada šroubováků. Obsahuje 30 precizních bitů z chrom-vanadové oceli plus magnetický držák s ergonomickou rukojetí, prodlužovací nástavec a praktickou krabičku na šroubky. Celá sada je uložena v průhledném plastovém boxu s pojistkou. Nejcennější jsou speciální Pentalobe bity (0,8 a 1,2 mm) určené přímo pro Apple zařízení. Tyto bity samy o sobě stojí v hobby obchodech kolem 100-150 Kč, takže už jen kvůli nim se sada vyplatí. Navíc zde najdete kompletní výbavu Torx bitů (T4-T20), imbusové klíče, křížové i ploché šroubováky. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Pro koho je sada určená? Tato sada je ideální pro každého, kdo se věnuje opravám elektroniky. Mobilní telefony, tablety, notebooky, herní konzole – to vše vyžaduje speciální malé šroubováky, které běžné domácí nářadí neobsahuje. Sada se skvěle hodí také pro hodinářství, modelářství nebo opravy dětských hraček. Díky kompaktním rozměrům si ji můžete vzít kamkoliv. Plastový box má rozměry zhruba jako větší smartphone, takže se vejde do každé brašny nebo batohu. To oceníte zejména pokud poskytujete servisní služby nebo pracujete na různých místech. Co říkají skuteční zákazníci? Sada AlzaTools Precision Bit Set má na Alza.cz výborné hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček na základě 125 recenzí. Pavel z Ostravy ve své recenzi píše: „Za 230 Kč se nic lepšího nenajde, perfektní pro lidi co se hrabou v PC a jsou na limitovaných penězích, má to všechno co by člověk potřeboval na PC.“ Karel z Náměště nad Oslavou potvrzuje praktické využití: „Opravil jsem si díky tomu vysílačku s majkem. Ty mikrobity pohromadě jsou lepší varianta než sypané v krabičce.“ Oceňuje také odolnost plastového boxu a snadné uchopení bitů. Kritiku si zaslouží magnetické uchycení bitů. Pavel z Návsí upozorňuje: „Slabý magnet, umocněno při použití nástavce. Skoro neudrží ani nejmenší šroubky při minimálním pohybu.“ Pro běžné domácí použití to však není zásadní problém. KOUPIT ALZATOOLS PRECISION BIT SET Srovnání s konkurencí Podobné sady od známých značek jako Xiaomi Mi Precision Screwdriver Kit stojí kolem 400-500 Kč. iFixit Pro Tech Toolkit vyjde na 1500+ Kč. AlzaTools za 224 Kč (nebo 137 Kč s benefitem) nabízí srovnatelnou funkcionalitu za zlomek ceny. Kvalita bitů z chrom-vanadové oceli je pro tuto cenovou kategorii nadprůměrná. Ano, nejedná se o profesionální nářadí za tisíce korun, ale pro domácí použití a občasné opravy elektroniky zcela dostačuje. Proč koupit právě teď? S kódem ALZADNY25 získáte 25% slevu z původní ceny 299 Kč. Pokud máte aktivní Alza benefit, sleva může být ještě vyšší – až na zmíněných 137 Kč. Taková kombinace velikosti sady, kvality a ceny se na trhu objevuje jen výjimečně. OBJEDNAT S KÓDEM ALZADNY25 Verdikt: Nejlepší poměr cena/výkon AlzaTools Precision Bit Set 33PCS za 224 Kč (nebo 137 Kč s benefitem) je aktuálně nejlepší koupě v kategorii precizních nářadí. Získáte kompletní výbavu pro opravy elektroniky včetně speciálních bitů pro Apple zařízení za cenu jednoho běžného šroubováku v hobby marketu. ⏰ Sleva s kódem ALZADNY25 platí do vyprodání zásob! Máte doma precizní nářadí na opravy elektroniky? Nebo spoléháte na běžné šroubováky? 