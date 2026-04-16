Alza začala prodávat nové powerbanky. S poutkem a vestavěným kabelem budou skvělé na cestách Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Urban jsou nové powerbanky s integrovaným USB-C kabelem, který slouží zároveň jako poutko Verze 10 000 mAh (22,5 W) stojí 599 Kč, varianta 20 000 mAh (35 W) vyjde na 749 Kč Obě verze podporují Power Delivery 3.0, nabijí až 3 zařízení současně a v balení najdete i 30cm USB-C kabel Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.4.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Alza pod značkou AlzaPower prodává široké spektrum produktů a velké oblibě se těší zejména její powerbanky. Jejich rodinka se nyní rozšiřuje o novou řadu s označením Urban, která sází na kompaktní rozměry, integrovaný USB-C kabel a praktické poutko pro přenášení – zdají se tak být ideální volbou pro cestovatele. Na výběr máte dvě kapacity a několik barevných variant. OBJEDNAT 10000mAh VERZI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte powerbanku s integrovaným kabelem⚠️ Zvažte, jestli vám stačí 10 000 mAh na telefon, nebo potřebujete 20 000 mAh i na tablet či zkrátka více nabití💡 Za 599 Kč (menší verze) nebo 749 Kč (větší) získáte poutko, displej, 3 výstupy a 36měsíční záruku Proč jsou powerbanky Urban zajímavé Hlavní odlišností řady Urban od běžných powerbank je integrovaný USB-C kabel o délce 18 cm. Ten je zabudovaný přímo do těla powerbanky a zároveň slouží jako poutko, takže ji můžete pohodlně zavěsit na batoh nebo držet v ruce. Odpadá tak nutnost hledat kabel v batohu nebo kapse. Kromě integrovaného kabelu nabízí každá powerbanka ještě USB-C port a USB-A port, což znamená možnost nabíjet až tři zařízení současně. Obě verze podporují Power Delivery 3.0 a jsou kompatibilní s protokoly Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP a Apple 2.4A. Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí výkon tak, aby nabíjení bylo co nejefektivnější a zároveň bezpečné. Dvě kapacity podle potřeby Menší AlzaPower Urban 10 000 mAh má výkon až 22,5 W a rozměry 70 × 58 × 29 mm. Vejde se tak pohodlně i do kapsy bundy. Nabití powerbanky na 100 % trvá přibližně 3 hodiny (s minimálně 18W nabíječkou). Cena činí 599 Kč a na výběr máte oranžovou, šedou nebo stříbrnou barvu. Větší AlzaPower Urban 20 000 mAh nabídne výkon až 35 W, takže zvládne rychleji nabít i náročnější zařízení jako tablety. Rozměry jsou 96 × 70 × 30 mm, sama powerbanka se nabije za přibližně 2,5 hodiny (s minimálně 35W nabíječkou). Za 749 Kč získáte dvojnásobnou kapacitu oproti menší verzi. KOUPIT 20000mAh POWERBANKU Praktické funkce: Low Power Mode a Pass Through Obě verze disponují režimem Low Power Mode, který umožňuje bezpečně nabíjet zařízení s nízkým odběrem proudu, jako jsou bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky. Režim aktivujete podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Pokud ho nevypnete ručně, automaticky se deaktivuje po 2 hodinách. Nechybí ani funkce Pass Through, díky které můžete nabíjet připojená zařízení i během nabíjení samotné powerbanky. Praktické je to třeba v situaci, kdy máte jen jednu zásuvku a potřebujete nabít telefon i powerbanku současně. LCD displej zobrazuje aktuální stav nabití, takže máte vždy přehled. Bezpečnost a záruka AlzaPower Urban disponuje 6násobnou bezpečnostní ochranou proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu dle standardu UL94. V balení najdete kromě powerbanky také oboustranný USB-C kabel o délce 30 cm, který využijete pro nabíjení powerbanky nebo připojení dalších zařízení. Alza na tyto powerbanky poskytuje záruku 36 měsíců, což je o rok více než zákonné minimum. V případě závady nabízí okamžitou výměnu za nový kus na pobočkách. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete nabíjet notebook s vyšším příkonem, ani 35 W u větší verze nemusí stačit na plnohodnotné napájení při práci. Pro takové účely je lepší sáhnout po powerbance s výkonem 65 W a více. Stejně tak pokud preferujete bezdrátové nabíjení, tato řada ho nenabízí. Integrovaný kabel je praktický, ale má pouze 18 cm, což nemusí vyhovovat každému. Produkt je na trhu čerstvě, takže zatím nejsou k dispozici uživatelské recenze. Pokud váháte, vyplatí se počkat na první ohlasy, nebo se spolehnout na obecně dobré zkušenosti s příslušenstvím AlzaPower. Verdikt: pro koho jsou powerbanky Urban AlzaPower Urban cílí na uživatele, kteří oceňují praktičnost integrovaného kabelu a nechtějí řešit, jestli mají u sebe šňůru na nabíjení. Za 599 Kč (10 000 mAh) nebo 749 Kč (20 000 mAh) získáte tři výstupy, displej a nadstandardní záruku. Pokud hledáte kompaktní powerbanku na každodenní nošení, menší verze se vejde i do kapsy. Pro delší cesty nebo náročnější zařízení dává smysl větší kapacita.

Jakou kapacitu powerbanky preferujete vy – menší do kapsy, nebo větší s rezervou? 