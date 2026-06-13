Rychlá nabíječka s displejem! Alzácký model zlevnil pod tisícovku, umí 100 W a má 3x USB-C Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Ultimate X700 je kompaktní 100W GaN nabíječka se čtyřmi výstupy (3× USB-C PD + 1× USB-A) a displejem, který ukazuje aktuální nabíjecí výkon S kódem ALZADNY30 vyjde na 944 Kč místo původních 1 349 Kč – sleva 405 Kč Nahradí hromadu nabíječek a utáhne i notebook; pozor ale na váhu, kvůli které ráda visí z volnější zásuvky, a na chybějící kabel v balení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Vozíte na cesty hrst nabíječek a kabelů a chcete to zjednodušit? AlzaPower Ultimate X700 teď s kódem ALZADNY30 stojí 944 Kč. Jedna kompaktní krabička, která utáhne notebook i pár telefonů zároveň – a má pár vlastností, na které je dobré myslet. POŘÍDIT ZA 944 KČ Rychlé shrnutí:✅ Dobrá koupě, když chcete jednou nabíječkou napájet notebook, telefon i tablet zároveň a oceníte displej s živým údajem o výkonu – ideální na cesty.⚠️ Mějte na paměti, že váží 230 g a podle majitelů ráda vypadne z volnější zásuvky, kabel není součástí balení a při připojení dalšího zařízení se nabíjení krátce přeruší.💡 Za 944 Kč s kódem ALZADNY30 nahradíte tři nabíječky jedinou se 100W výkonem. Tři USB-C a sto wattů v jedné krabičce Hlavní devízou je výkon a počet portů. Nabíječka nabízí tři výstupy USB-C s Power Delivery až 100 W a jeden USB-A s 30 W, takže jednou krabičkou napájíte notebook, telefon i tablet současně. Díky technologii GaN se vše vejde do těla o rozměrech necelých deseti centimetrů a podporuje běžné rychlonabíjecí standardy – PD 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP i Apple 2.4A. Plných 100 W dostanete z jednoho USB-C; při nabíjení více zařízení se výkon rozdělí (například 45 + 35 + 15 W). Praktický je integrovaný displej s aktuálním příkonem – recenzenti ho chválí, svítí nenápadně a v noci neruší. Bezpečnost hlídají ochrany 4Safe proti přepětí, přetížení, přehřátí i zkratu a nehořlavé tělo. Na cestách hlavně oceníte, že vám místo tří adaptérů stačí jeden. CHCI TUTO NABÍJEČKU Co kazí dojem Recenze ale ukazují i slabší stránky. Nejvíc majitelů řeší váhu – 230 gramů je na nabíječku dost a z volnější zásuvky ve zdi se kvůli tomu ráda vyklání ven; někomu se prý dokonce pohnula i vidlice. Druhá věc: v balení není žádný kabel, takže kvalitní USB-C kabel (hlavně ten na nabíjení notebooku) si musíte dokoupit. A do třetice vlastnost společná nabíječkám AlzaPower GaN – když k běžícímu nabíjení připojíte další zařízení, nabíječka na okamžik všechny porty resetuje a znovu „vyjedná“ výkon. U telefonu to nevadí, ale třeba Raspberry Pi se restartuje. Objevila se i ojedinělá reklamace, kdy po pár týdnech přestaly porty fungovat – spíš výjimka, navíc Alza u svých produktů nabízí okamžitou výměnu. Jako cestovní „vše v jednom“ za 944 Kč odvádí X700 dobrou práci – tři rychlé USB-C, stowattový výkon i displej, který má o všem přehled. Než ji ale pošlete do zásuvky, počítejte s tím, že je těžší a kabel k ní budete potřebovat vlastní. CHCI UŠETŘIT 405 KČ Vyměnili byste tři nabíječky za jednu stowattovou, nebo zůstáváte u osvědčené sady? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025