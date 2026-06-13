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Rychlá nabíječka s displejem! Alzácký model zlevnil pod tisícovku, umí 100 W a má 3x USB-C

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.6.2026 06:00
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alzapower nabijecka s displejem jpg

Vozíte na cesty hrst nabíječek a kabelů a chcete to zjednodušit? AlzaPower Ultimate X700 teď s kódem ALZADNY30 stojí 944 Kč. Jedna kompaktní krabička, která utáhne notebook i pár telefonů zároveň – a má pár vlastností, na které je dobré myslet.

POŘÍDIT ZA 944 KČ

Rychlé shrnutí:
Dobrá koupě, když chcete jednou nabíječkou napájet notebook, telefon i tablet zároveň a oceníte displej s živým údajem o výkonu – ideální na cesty.
⚠️ Mějte na paměti, že váží 230 g a podle majitelů ráda vypadne z volnější zásuvky, kabel není součástí balení a při připojení dalšího zařízení se nabíjení krátce přeruší.
💡 Za 944 Kč s kódem ALZADNY30 nahradíte tři nabíječky jedinou se 100W výkonem.

Tři USB-C a sto wattů v jedné krabičce

Hlavní devízou je výkon a počet portů. Nabíječka nabízí tři výstupy USB-C s Power Delivery až 100 W a jeden USB-A s 30 W, takže jednou krabičkou napájíte notebook, telefon i tablet současně. Díky technologii GaN se vše vejde do těla o rozměrech necelých deseti centimetrů a podporuje běžné rychlonabíjecí standardy – PD 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP i Apple 2.4A. Plných 100 W dostanete z jednoho USB-C; při nabíjení více zařízení se výkon rozdělí (například 45 + 35 + 15 W). Praktický je integrovaný displej s aktuálním příkonem – recenzenti ho chválí, svítí nenápadně a v noci neruší. Bezpečnost hlídají ochrany 4Safe proti přepětí, přetížení, přehřátí i zkratu a nehořlavé tělo. Na cestách hlavně oceníte, že vám místo tří adaptérů stačí jeden.

CHCI TUTO NABÍJEČKU

Co kazí dojem

Recenze ale ukazují i slabší stránky. Nejvíc majitelů řeší váhu – 230 gramů je na nabíječku dost a z volnější zásuvky ve zdi se kvůli tomu ráda vyklání ven; někomu se prý dokonce pohnula i vidlice. Druhá věc: v balení není žádný kabel, takže kvalitní USB-C kabel (hlavně ten na nabíjení notebooku) si musíte dokoupit. A do třetice vlastnost společná nabíječkám AlzaPower GaN – když k běžícímu nabíjení připojíte další zařízení, nabíječka na okamžik všechny porty resetuje a znovu „vyjedná“ výkon. U telefonu to nevadí, ale třeba Raspberry Pi se restartuje. Objevila se i ojedinělá reklamace, kdy po pár týdnech přestaly porty fungovat – spíš výjimka, navíc Alza u svých produktů nabízí okamžitou výměnu.

Jako cestovní „vše v jednom“ za 944 Kč odvádí X700 dobrou práci – tři rychlé USB-C, stowattový výkon i displej, který má o všem přehled. Než ji ale pošlete do zásuvky, počítejte s tím, že je těžší a kabel k ní budete potřebovat vlastní.

CHCI UŠETŘIT 405 KČ

Vyměnili byste tři nabíječky za jednu stowattovou, nebo zůstáváte u osvědčené sady?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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