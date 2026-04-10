106dílná sada na opravu elektroniky za 454 Kč! Na Alze má přes 5 000 prodaných kusů a skvělé hodnocení

  • AlzaPower ToolKit TK1060 je 106dílná sada na opravu elektroniky s hliníkovým šroubovákem, magnetickými CrV bity a pinzetou
  • Původně 699 Kč, s kódem ALZADNY35 za 454 Kč — sleva 35 %
  • Větší bratr bestselleru TK610 — víc bitů, lepší box s magnetickým zavíráním a hodnocení 4,7/5 při 167 recenzích

Jakub Kárník
10.4.2026 14:00
Pokud vám 61dílná sada TK610 nestačila, nebo chcete rovnou kompletní výbavu, AlzaPower ToolKit TK1060 je na Alze za 454 Kč s kódem ALZADNY35. Za necelou pětistovku dostanete 106 dílů v plastovém boxu s magnetickým zavíráním — hliníkový šroubovák s protiskluzovou rukojetí, magnetické bity z poniklované CrV oceli, špičatou pinzetu, magnetizér a flexibilní nástavec. Hodnocení 4,7 z 5 při 167 recenzích a tisícovky prodaných kusů mluví za vše.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud opravujete elektroniku, iPhony, notebooky, brýle nebo cokoliv s drobnými šroubky — a chcete mít všechno pohromadě v přehledném boxu.
⚠️ Zvažte, že na profesionální servisní dílnu to stále není — bity se při intenzivním denním používání mohou opotřebit. Na domácí a příležitostné opravy je to ale víc než dostatečné.
💡 Za 454 Kč dostanete 106 dílů včetně bitů pro Apple zařízení, flexibilního nástavce, pinzety, magnetizéru a kvalitního boxu s magnetickým zavíráním.

Oproti TK610: co je navíc

Menší TK610 za 200 Kč má 61 dílů a základní krabičku. TK1060 přidává téměř dvojnásobek bitů pokrývajících ještě víc exotických profilů, špičatou pinzetu na drobné součástky, magnetizér pro zmagnetizování i odmagnetizování bitů a hlavně plastový box s magnetickým zavíráním — žádné vypadávající bity při otevření. Bity jsou z poniklované CrV oceli o velikosti 4 × 28 mm s magnetickými konci. Šroubovák má protáčecí horní část a protiskluzovou rukojeť.

Která sada se vyplatí víc? Pokud opravujete elektroniku jednou za čas, TK610 za dvě stovky bohatě stačí. Pokud rozeberete iPhone, notebook nebo konzoli alespoň jednou měsíčně, TK1060 za 454 Kč nabídne kompletní výbavu s lepším úložným řešením — a ušetří vám hledání chybějícího bitu v šuplíku.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

