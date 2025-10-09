TOPlist

Outdoorový reproduktor se svítilnou v akci za 425 Kč. Má dva 40mm měniče, odolné tělo a 20h výdrž

  • AlzaPower RAGE R2 Limited Edition klesá na rekordně nízkou cenu 425 Kč
  • Outdoorový reproduktor nabízí 10W výkon a výdrž baterie až 20 hodin
  • Zákazníci oceňují poměr cena/výkon, reproduktor hodnotí 4,3 z 5 hvězdiček

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.10.2025 12:00
AlzaPower RAGE R2 na kameni ai ilustrace

Populární outdoorový repráček AlzaPower RAGE R2 Limited Edition si nyní můžete pořídit ve skvělé akci. Zatímco běžně stojí 849 Kč, aktuálně ho pořídíte za pouhých 425 Kč. Sleva přesahuje 50 % a představuje zajímavou příležitost pro všechny, kdo hledají kompaktní bezdrátový reproduktor s dlouhou výdrží.

Co reproduktor za tuto cenu nabízí?

AlzaPower RAGE R2 disponuje výkonem 10 W, který zajišťují dva 40mm měniče doplněné o samostatný basový radiátor. Reproduktor využívá Bluetooth 4.2 s dosahem až 10 metrů a podporuje profily HFP, AVRCP, A2DP a SPP.

AlzaPower RAGE R2 integrovana svitilna render

Baterie s kapacitou 2 200 mAh podle výrobce vydrží až 20 hodin přehrávání při nízké hlasitosti nebo 10 hodin při maximálním výkonu. Hudbu můžete přehrávat nejen přes Bluetooth, ale také z microSD karty nebo přes 3,5mm jack. Nechybí ani integrovaný mikrofon pro hands-free hovory.

Odolná konstrukce do náročných podmínek

Reproduktor získal certifikaci IP65, která zaručuje úplnou ochranu proti prachu a odolnost vůči tryskající vodě. Pogumovaný povrch chrání před nárazy a součástí balení je i kovová karabina pro snadné připevnění k batohu nebo opasku. Rozměry 186 × 56 × 62 mm a hmotnost 400 gramů zajišťují snadnou přenositelnost.

AlzaPower RAGE R2 na stole

Praktickou funkcí je integrovaná LED svítilna, kterou ocení turisté nebo při kempování. Reproduktor využívá DSP čip Qualcomm Kalimba pro zpracování zvuku a má poměr signál/šum 80 dB při zkreslení pouhých 0,3 %.

Co říkají zákazníci na AlzaPower RAGE R2?

Reproduktor získal od zákazníků průměrné hodnocení 4,3 z 5 hvězdiček na základě 90 recenzí. Celých 81 % kupujících by produkt doporučilo ostatním. Z celkového počtu hodnotících udělilo plný počet hvězdiček 55 zákazníků, čtyři hvězdičky přidělilo 18 uživatelů.

Pozitivně zákazníci hodnotí především poměr cena/výkon a dlouhou výdrž baterie. Oceňují také kompaktní rozměry a možnost připojení různých zdrojů zvuku. Někteří však kritizují samotnou kvalitu audia, a to i vzhledem k ceně.

Pro koho je reproduktor vhodný?

AlzaPower RAGE R2 za aktuální cenu 425 Kč představuje zajímavou volbu pro turisty, kempující nebo majitele chat a chalup. Díky IP65 odolnosti se hodí k bazénu nebo na pláž. Kompaktní rozměry ocení i ti, kdo hledají přenosný reproduktor do koupelny nebo dílny.

V balení najdete kromě reproduktoru také USB nabíjecí kabel, AUX audio kabel a kovovou karabinu. Na produkt se vztahuje standardní 24měsíční záruka s možností okamžité výměny na všech pobočkách Alzy v případě závady.

Využijete aktuální slevu na AlzaPower RAGE R2?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
