Outdoorový reproduktor se svítilnou v akci za 425 Kč. Má dva 40mm měniče, odolné tělo a 20h výdrž

AlzaPower RAGE R2 Limited Edition klesá na rekordně nízkou cenu 425 Kč

Outdoorový reproduktor nabízí 10W výkon a výdrž baterie až 20 hodin
Zákazníci oceňují poměr cena/výkon, reproduktor hodnotí 4,3 z 5 hvězdiček

Adam Kurfürst
Publikováno: 9.10.2025 12:00

Populární outdoorový repráček AlzaPower RAGE R2 Limited Edition si nyní můžete pořídit ve skvělé akci. Zatímco běžně stojí 849 Kč, aktuálně ho pořídíte za pouhých 425 Kč. Sleva přesahuje 50 % a představuje zajímavou příležitost pro všechny, kdo hledají kompaktní bezdrátový reproduktor s dlouhou výdrží.

Co reproduktor za tuto cenu nabízí?

AlzaPower RAGE R2 disponuje výkonem 10 W, který zajišťují dva 40mm měniče doplněné o samostatný basový radiátor. Reproduktor využívá Bluetooth 4.2 s dosahem až 10 metrů a podporuje profily HFP, AVRCP, A2DP a SPP. Baterie s kapacitou 2 200 mAh podle výrobce vydrží až 20 hodin přehrávání při nízké hlasitosti nebo 10 hodin při maximálním výkonu.

Hudbu můžete přehrávat nejen přes Bluetooth, ale také z microSD karty nebo přes 3,5mm jack. Nechybí ani integrovaný mikrofon pro hands-free hovory.

CHCI REPRODUKTOR V AKCI

Odolná konstrukce do náročných podmínek

Reproduktor získal certifikaci IP65, která zaručuje úplnou ochranu proti prachu a odolnost vůči tryskající vodě. Pogumovaný povrch chrání před nárazy a součástí balení je i kovová karabina pro snadné připevnění k batohu nebo opasku. Rozměry 186 × 56 × 62 mm a hmotnost 400 gramů zajišťují snadnou přenositelnost.

Praktickou funkcí je integrovaná LED svítilna, kterou ocení turisté nebo při kempování. Reproduktor využívá DSP čip Qualcomm Kalimba pro zpracování zvuku a má poměr signál/šum 80 dB při zkreslení pouhých 0,3 %.

Co říkají zákazníci na AlzaPower RAGE R2?

Reproduktor získal od zákazníků průměrné hodnocení 4,3 z 5 hvězdiček na základě 90 recenzí. Celých 81 % kupujících by produkt doporučilo ostatním. Z celkového počtu hodnotících udělilo plný počet hvězdiček 55 zákazníků, čtyři hvězdičky přidělilo 18 uživatelů.

KOUPIT ALZAPOWER RAGE 2

Pozitivně zákazníci hodnotí především poměr cena/výkon a dlouhou výdrž baterie. Oceňují také kompaktní rozměry a možnost připojení různých zdrojů zvuku. Někteří však kritizují samotnou kvalitu audia, a to i vzhledem k ceně.

Pro koho je reproduktor vhodný?

AlzaPower RAGE R2 za aktuální cenu 425 Kč představuje zajímavou volbu pro turisty, kempující nebo majitele chat a chalup. Díky IP65 odolnosti se hodí k bazénu nebo na pláž. Kompaktní rozměry ocení i ti, kdo hledají přenosný reproduktor do koupelny nebo dílny.

V balení najdete kromě reproduktoru také USB nabíjecí kabel, AUX audio kabel a kovovou karabinu. Na produkt se vztahuje standardní 24měsíční záruka s možností okamžité výměny na všech pobočkách Alzy v případě závady.

Využijete aktuální slevu na AlzaPower RAGE R2?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi