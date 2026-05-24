Alza poprvé zlevnila tuhle 27 000mAh powerbanku, která dobije i notebook. Musíte ale splnit jednu věc

Alza poprvé zlevnila tuhle 27 000mAh powerbanku, která dobije i notebook.

AlzaPower Parade Gen2 je powerbanka s kapacitou 27 000 mAh a nabíjením Power Delivery až 100 W Poprvé v akci – s členstvím AlzaPlus+ stojí 1 259 Kč místo 1 399 Kč Běžný telefon dobije zhruba čtyřikrát a díky 100W výstupu zvládne i nabíjení notebooku

Adam Kurfürst Publikováno: 24.5.2026 08:00

Powerbanka, která dokáže nabít notebook a má kapacitu pro několik dní na cestách, se hodí každému, kdo je často mimo zásuvku. AlzaPower Parade Gen2 se 27 000 mAh teď navíc poprvé zlevnila a s AlzaPlus+ ji koupíte za 1 259 Kč místo 1 399 Kč. Protože jde o vůbec první akci na tento model, je to zatím nejnižší cena, za jakou byl k mání.

Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou kapacitu, 100W nabíjení a přehledný displej za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, že část uživatelů řešila vadné kusy nebo problémy s nabíjením některých notebooků.💡 S AlzaPlus+ za 1 259 Kč jde zatím o nejlepší cenu za tuhle kombinaci kapacity a výkonu.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Hlavním lákadlem je kombinace velké kapacity 27 000 mAh a výkonu Power Delivery až 100 W. To z ní dělá powerbanku, která neslouží jen na dobíjení telefonu, ale zvládne napájet i notebook nebo MacBook. Díky dvěma USB-C a dvěma USB-A portům nabijete až čtyři zařízení současně, a technologie Smart IC sama detekuje, co je připojené, a rozdělí výkon. Praktickým bonusem je LCD displej s aktuální kapacitou, napětím i proudem.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Kapacita 27 000 mAh (99,9 Wh) v praxi znamená, že běžný telefon dobijete zhruba čtyřikrát – dost na víkend i delší cestu. Příjemné je rychlé nabíjení samotné powerbanky: se 100W nabíječkou se plně dobije přibližně za 1,5 hodiny. Podporuje řadu protokolů včetně PD 3.0, Quick Charge 3.0 a Apple 2.4A, a režim Low Power Mode umožní bezpečně nabíjet i drobnou elektroniku jako sluchátka nebo hodinky. Jedno omezení je dobré znát předem: při současném využití všech výstupů klesá celkový výkon na 15 W, takže pro nejrychlejší nabití náročného zařízení je lepší ostatní odpojit. Hodnota 99,9 Wh navíc zůstává těsně pod leteckým limitem 100 Wh, takže ji podle uživatelů vezmete na palubu letadla.

Praktická stránka a cena s AlzaPlus+

V balení najdete oboustranný USB-C kabel, o bezpečnost se stará šestinásobná ochrana proti přepětí, přehřátí, zkratu a dalším rizikům. Rozměry 177 × 85 × 25 mm a vyšší hmotnost odpovídají kapacitě – do kapsy košile to není, ale na to, co umí, je to férový kompromis. Cena 1 259 Kč platí s členstvím AlzaPlus+, což je placené předplatné Alzy za 299 Kč ročně (nebo 59 Kč měsíčně) nabízející slevy na vybrané zboží a dopravu zdarma bez minimální hodnoty objednávky. Bez členství zaplatíte 1 399 Kč.

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete lehkou powerbanku do kapsy, tahle je na to příliš velká – zvažte spíš variantu 10 000 nebo 20 000 mAh. Když potřebujete spolehlivé nabíjení konkrétního notebooku na plný výkon, ověřte si předem kompatibilitu, protože podle recenzí to ne vždy vyjde. A jestli vám jde hlavně o nabíjení jediného telefonu, je 27 000 mAh zbytečně velká rezerva za vyšší cenu i hmotnost.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pro cestovatele a lidi, kteří chtějí velkou kapacitu, 100W nabíjení a displej v jednom, je cena 1 259 Kč s AlzaPlus+ lákavá – zvlášť když jde o dosud nejlepší cenu. Dostanete powerbanku, která dobije telefon zhruba čtyřikrát a zvládne i notebook. Počítejte ale s vyšší hmotností a s tím, že u nabíjení notebooků se vyplatí ověřit kompatibilitu. I za plnou cenu 1 399 Kč jde o slušnou volbu, sleva ji ale dělá zajímavější.

Jakou kapacitu powerbanky vyžadujete na cesty – stačí vám 10 000 mAh, nebo chcete rezervu i pro notebook?

O autorovi: Adam Kurfürst studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…