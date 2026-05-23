Populární 20 000mAh powerbanka z Alzy hodně zlevnila. Má to ale háček Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Parade Gen2 je 20000mAh powerbanka s LCD displejem, podporou Power Delivery 22,5 W a třemi výstupy (2× USB-C + 1× USB-A) S členstvím AlzaPlus+ stojí 559 Kč, bez něj 799 Kč (úspora 240 Kč pro členy) Powerbanka má hodnocení 4,7 z 5 ze 452 hodnocení, 91 % zákazníků ji doporučuje a má 3letou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Hledáte novou powerbanku, která vám telefon dobije více než dvakrát? Oblíbený model AlzaPower Parade Gen2 v černé je s AlzaPlus+ k dispozici za 559 Kč namísto 799 Kč. Celkově se prodalo přes 5 000 kusů a celkové hodnocení činí 4,7/5. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete spolehlivou každodenní powerbanku s LCD displejem a podporou většiny rychlonabíjecích protokolů.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší PD výkon (notebook) nebo super rychlé nabíjení samotné banky – tady 5 hodin na plnou kapacitu.💡 Za 559 Kč s AlzaPlus+ dostáváte ověřený bestseller s 3letou zárukou. Proč je tahle powerbanka zajímavá Parade Gen2 cílí na klasický scénář cestování a každodenní zálohy pro telefon. V této cenové hladině obvykle hledáte buď 10000mAh banku se solidním displejem, nebo 20000mAh bez něj – Parade Gen2 nabízí oboje najednou. Přehledný LCD displej ukazuje přesný stav v procentech i parametry nabíjení (napětí, proud), takže odhadování typu „má ještě dost, nebo už ne“ je minulostí. To je v recenzích vůbec nejčastěji chválená vlastnost. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Kapacita 20 000 mAh (75 Wh) v Li-pol baterii stačí v reálu zhruba na 3–4 plná nabití moderního telefonu. Po započtení ztrát na měniči a kabelu (běžně 85% účinnost) z toho vyždímáte cca 14 000–15 000 mAh využitelné kapacity – to není slabina produktu, ale fyzikální realita všech powerbank této třídy. Kapacita 75 Wh dělá z banky v pohodě letadlovou volbu, zůstává hluboko pod hranicí 100 Wh pro kabinová zavazadla. Powerbanka má 3 výstupy: 2× USB-C a 1× USB-A, s podporou Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charge i Apple 2.4A. Maximální výstupní výkon je 22,5 W – stačí na rychlé nabíjení telefonu, ne ale na svižné nabíjení notebooku. Smart IC automaticky detekuje zařízení a rozdělí výkon, takže si banka sama vybere, jak nabíjet iPhone, Samsung nebo sluchátka. KOUPIT S ALZAPLUS+ Důležitý detail: režim Low Power Mode pro nabíjení hodinek a sluchátek se aktivuje 5sekundovým podržením tlačítka a v levém rohu displeje se rozsvítí tečka. Bez něj banka u malých zařízení s nízkým odběrem automaticky vypíná. Vstupní výkon pro nabíjení samotné banky je 18 W, plné nabití trvá 5 hodin – v cenovce do 600 Kč standard, dražší modely s 65W vstupem stíhají za 1–2 hodiny. Co je AlzaPlus+ a kdy se vyplatí AlzaPlus+ je placené členství, díky kterému získáte u Alzy doručení zdarma bez minimální hodnoty objednávky a u vybraných produktů exkluzivní slevu. Cena členství je 25 Kč měsíčně při ročním plánu (299 Kč ročně) nebo 59 Kč měsíčně. Členství lze kdykoliv bez sankce zrušit. U této powerbanky je rozdíl s členstvím a bez něj 240 Kč – pokud byste AlzaPlus+ aktivovali jen kvůli této objednávce a po měsíci zrušili, vyjde to laciněji než nákup bez členství. Dlouhodobě se AlzaPlus+ vyplatí typicky od pátého nákupu v roce, hlavně pokud objednáváte drobnosti, u kterých byste jinak platili poštovné. Průměrná roční úspora podle Alzy činí 1 500 Kč. Praktická stránka: kabel, displej a balení V balení dostanete oboustranný USB-C kabel s poutkem, který má délku 30 cm a dá se připnout ke klíčům nebo batohu – v praxi velmi pohodlné, protože při samotném použití powerbanky vždy máte i kabel. Rozměry 145 × 68 × 28 mm řadí banku mezi standardní 20000mAh modely, hmotnost odpovídá kapacitě a tělo má nehořlavý materiál podle standardu UL94. Záruka je 36 měsíců, tedy o rok víc než zákonný standard. Co říkají uživatelé Z více než 160 textových recenzí vyplývá konzistentní obrázek. Pozitivně uživatelé vyzdvihují přehledný displej, vysokou kapacitu, podporu více nabíjecích protokolů, praktický kabel s poutkem a poměr cena/výkon. Hned několik recenzentů zmiňuje, že banku používají rok a stále drží kapacitu. Jeden technicky orientovaný uživatel naměřil účinnost zhruba 84 %, což odpovídá standardu této cenové třídy. CHCI UŠETŘIT 240 KČ Kritika míří ke dvěma opakovaným bodům. Displej se snadno poškrábe – plast má slabou odolnost, takže pokud chcete dlouhé roky perfektní vzhled, počítejte s ochrannou fólií nebo opatrným nošením. Pomalé nabíjení samotné banky (5 hodin přes 18W vstup) je u takhle velké kapacity očekávané, ale dražší 100W banky to zvládají výrazně rychleji. Pár uživatelů hlásilo menší skutečnou kapacitu než deklarovaných 20000 mAh – to je opět běžné, banka udává nominální kapacitu článku při 3,7 V, kdežto na výstupu při 5 V dostanete méně kvůli převodu napětí. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete powerbanku na nabíjení notebooku, hledejte modely se 65W až 100W PD profilem (například AlzaPower Parade Gen2 27000mAh za 1 399 Kč nebo Ventionové modely). Tady je strop 22,5 W, což na ultrabook nestačí. Stejně tak nedává smysl pro lidi, kteří chtějí MagSafe nebo Qi bezdrátové nabíjení – Parade Gen2 je čistě drátová klasika. A pokud řešíte super rychlé nabíjení samotné banky, počítejte s tím, že 5 hodin pro plné dobití není u 100W modelů standard. Dnes si můžete koupit srovnatelnou 27000mAh banku, která se nabije za hodinu a půl. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 559 Kč s AlzaPlus+ je Parade Gen2 jasná volba pro klasický scénář – záloha pro telefon, tablet, sluchátka a hodinky na cesty. Kombinace 4,7 z 5, 91 % doporučení a reklamovanosti 0,38 % dává v této cenovce velmi konzistentní signál: produkt funguje a vrátí se z něj minimum kusů. Cena 559 Kč je pro AlzaPlus+ členy jeden z nejvýhodnějších poměrů cena/kapacita na trhu, zejména díky LCD displeji, který v této hladině není samozřejmost. PODÍVAT SE NA AKCI Kupujete powerbanku spíš podle kapacity, nebo se primárně díváte na výkon a podporu rychlonabíjení? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi