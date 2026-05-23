TOPlist

Populární 20 000mAh powerbanka z Alzy hodně zlevnila. Má to ale háček

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.5.2026 12:00
Ikona komentáře 0
AlzaPower Parade Gen2 20000mAh Power Delivery na ruzovem pozadi

Hledáte novou powerbanku, která vám telefon dobije více než dvakrát? Oblíbený model AlzaPower Parade Gen2 v černé je s AlzaPlus+ k dispozici za 559 Kč namísto 799 Kč. Celkově se prodalo přes 5 000 kusů a celkové hodnocení činí 4,7/5.

CHCI POWERBANKU V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete spolehlivou každodenní powerbanku s LCD displejem a podporou většiny rychlonabíjecích protokolů.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší PD výkon (notebook) nebo super rychlé nabíjení samotné banky – tady 5 hodin na plnou kapacitu.
💡 Za 559 Kč s AlzaPlus+ dostáváte ověřený bestseller s 3letou zárukou.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Parade Gen2 cílí na klasický scénář cestování a každodenní zálohy pro telefon. V této cenové hladině obvykle hledáte buď 10000mAh banku se solidním displejem, nebo 20000mAh bez něj – Parade Gen2 nabízí oboje najednou. Přehledný LCD displej ukazuje přesný stav v procentech i parametry nabíjení (napětí, proud), takže odhadování typu „má ještě dost, nebo už ne“ je minulostí. To je v recenzích vůbec nejčastěji chválená vlastnost.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Kapacita 20 000 mAh (75 Wh) v Li-pol baterii stačí v reálu zhruba na 3–4 plná nabití moderního telefonu. Po započtení ztrát na měniči a kabelu (běžně 85% účinnost) z toho vyždímáte cca 14 000–15 000 mAh využitelné kapacity – to není slabina produktu, ale fyzikální realita všech powerbank této třídy. Kapacita 75 Wh dělá z banky v pohodě letadlovou volbu, zůstává hluboko pod hranicí 100 Wh pro kabinová zavazadla.

AlzaPower Parade Gen2 20000mAh Power Delivery render cerna

Powerbanka má 3 výstupy: 2× USB-C a 1× USB-A, s podporou Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charge i Apple 2.4A. Maximální výstupní výkon je 22,5 W – stačí na rychlé nabíjení telefonu, ne ale na svižné nabíjení notebooku. Smart IC automaticky detekuje zařízení a rozdělí výkon, takže si banka sama vybere, jak nabíjet iPhone, Samsung nebo sluchátka.

KOUPIT S ALZAPLUS+

Důležitý detail: režim Low Power Mode pro nabíjení hodinek a sluchátek se aktivuje 5sekundovým podržením tlačítka a v levém rohu displeje se rozsvítí tečka. Bez něj banka u malých zařízení s nízkým odběrem automaticky vypíná. Vstupní výkon pro nabíjení samotné banky je 18 W, plné nabití trvá 5 hodin – v cenovce do 600 Kč standard, dražší modely s 65W vstupem stíhají za 1–2 hodiny.

Co je AlzaPlus+ a kdy se vyplatí

AlzaPlus+ je placené členství, díky kterému získáte u Alzy doručení zdarma bez minimální hodnoty objednávky a u vybraných produktů exkluzivní slevu. Cena členství je 25 Kč měsíčně při ročním plánu (299 Kč ročně) nebo 59 Kč měsíčně. Členství lze kdykoliv bez sankce zrušit.

U této powerbanky je rozdíl s členstvím a bez něj 240 Kč – pokud byste AlzaPlus+ aktivovali jen kvůli této objednávce a po měsíci zrušili, vyjde to laciněji než nákup bez členství. Dlouhodobě se AlzaPlus+ vyplatí typicky od pátého nákupu v roce, hlavně pokud objednáváte drobnosti, u kterých byste jinak platili poštovné. Průměrná roční úspora podle Alzy činí 1 500 Kč.

Praktická stránka: kabel, displej a balení

V balení dostanete oboustranný USB-C kabel s poutkem, který má délku 30 cm a dá se připnout ke klíčům nebo batohu – v praxi velmi pohodlné, protože při samotném použití powerbanky vždy máte i kabel. Rozměry 145 × 68 × 28 mm řadí banku mezi standardní 20000mAh modely, hmotnost odpovídá kapacitě a tělo má nehořlavý materiál podle standardu UL94. Záruka je 36 měsíců, tedy o rok víc než zákonný standard.

Co říkají uživatelé

Z více než 160 textových recenzí vyplývá konzistentní obrázek. Pozitivně uživatelé vyzdvihují přehledný displej, vysokou kapacitu, podporu více nabíjecích protokolů, praktický kabel s poutkem a poměr cena/výkon. Hned několik recenzentů zmiňuje, že banku používají rok a stále drží kapacitu. Jeden technicky orientovaný uživatel naměřil účinnost zhruba 84 %, což odpovídá standardu této cenové třídy.

CHCI UŠETŘIT 240 KČ

Kritika míří ke dvěma opakovaným bodům. Displej se snadno poškrábe – plast má slabou odolnost, takže pokud chcete dlouhé roky perfektní vzhled, počítejte s ochrannou fólií nebo opatrným nošením. Pomalé nabíjení samotné banky (5 hodin přes 18W vstup) je u takhle velké kapacity očekávané, ale dražší 100W banky to zvládají výrazně rychleji. Pár uživatelů hlásilo menší skutečnou kapacitu než deklarovaných 20000 mAh – to je opět běžné, banka udává nominální kapacitu článku při 3,7 V, kdežto na výstupu při 5 V dostanete méně kvůli převodu napětí.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete powerbanku na nabíjení notebooku, hledejte modely se 65W až 100W PD profilem (například AlzaPower Parade Gen2 27000mAh za 1 399 Kč nebo Ventionové modely). Tady je strop 22,5 W, což na ultrabook nestačí. Stejně tak nedává smysl pro lidi, kteří chtějí MagSafe nebo Qi bezdrátové nabíjení – Parade Gen2 je čistě drátová klasika.

A pokud řešíte super rychlé nabíjení samotné banky, počítejte s tím, že 5 hodin pro plné dobití není u 100W modelů standard. Dnes si můžete koupit srovnatelnou 27000mAh banku, která se nabije za hodinu a půl.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 559 Kč s AlzaPlus+ je Parade Gen2 jasná volba pro klasický scénář – záloha pro telefon, tablet, sluchátka a hodinky na cesty. Kombinace 4,7 z 5, 91 % doporučení a reklamovanosti 0,38 % dává v této cenovce velmi konzistentní signál: produkt funguje a vrátí se z něj minimum kusů. Cena 559 Kč je pro AlzaPlus+ členy jeden z nejvýhodnějších poměrů cena/kapacita na trhu, zejména díky LCD displeji, který v této hladině není samozřejmost.

PODÍVAT SE NA AKCI

Kupujete powerbanku spíš podle kapacity, nebo se primárně díváte na výkon a podporu rychlonabíjení?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024