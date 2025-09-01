Extrémně oblíbená 10 000mAh powerbanka za 300 Kč. AlzaPower Parade je nyní ve slevě, má displej a čtyři porty Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Parade 10000mAh klesla z 599 Kč na historických 300 Kč se slevovým kódem Powerbanka nabízí rychlonabíjení 22,5W a LCD displej zobrazující stav baterie Alza prodala přes 20 000 kusů s hodnocením 4,6 hvězdiček od 1998 zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Alza výrazně zlevnila svou nejprodávanější powerbanku AlzaPower Parade 10000mAh Power Delivery. Z původních 599 Kč klesla cena na pouhých 300 korun při použití slevového kódu ALZADNY50. Za tuto částku získáte powerbanku s výkonem až 22,5W a LCD displejem zobrazujícím přesný stav baterie. Co powerbanka reálně nabídne AlzaPower Parade disponuje Li-Polymer baterií s kapacitou 10 000 mAh (37 Wh). V praxi to znamená, že dokáže nabít průměrný smartphone s baterií 4000-5000 mAh přibližně 1,5krát až maximálně dvakrát. Při konverzi napětí a ztrátách účinnosti totiž typicky využijete pouze 60–70 % nominální kapacity. Powerbanka nabízí tři výstupy pro současné nabíjení – dva USB-A porty a jeden USB-C, který funguje i jako vstup. Maximální výstupní výkon činí 22,5 W přes USB-A nebo 20 W přes USB-C s podporou Power Delivery 3.0. Podporuje také Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charge a dalších šest nabíjecích protokolů. UŠETŘÍM NA POWERBANCE Kompaktní rozměry a praktický displej S rozměry 68 × 139 × 16 mm a hmotností 210 gramů patří mezi kompaktnější modely. LCD displej zobrazuje zbývající kapacitu v procentech, což oceníte při plánování nabíjení. Samotná powerbanka se nabije za přibližně 4 hodiny přes USB-C (18W) nebo Micro USB vstup, který je umístěný na boku konstrukce. V balení najdete oboustranný USB-C kabel a manuál. Powerbanka obsahuje šestinásobnou ochranu proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu podle standardu UL94. Co říkají uživatelé po téměř 2 000 recenzích Powerbanka získala hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 1998 zákazníků. Alza prodala přes 20 000 kusů s reklamací pouhých 2,07 %, což naznačuje solidní kvalitu. Celých 92 % kupujících by produkt doporučilo ostatním. Uživatelé powerbanku AlzaPower Parade 10 000 mAh nejčastěji chválí za rychlé nabíjení, příznivou cenu, kompaktní rozměry a nízkou hmotnost. Pozitivně je hodnocen také praktický displej s ukazatelem procent, univerzálnost portů a to, že zvládne nabít telefon vícekrát na jedno nabití. Řada zákazníků vyzdvihuje i příjemný design a dobrý poměr cena/výkon. KOUPIT ALZAPOWER PARADE Naopak mezi častějšími výtkami se objevuje nižší reálná kapacita oproti deklarované, někdy nestabilní či nepřesné zobrazení stavu baterie a rychlejší opotřebení článků. Někteří uživatelé kritizují omezený počet USB-C portů, občasné vady displeje nebo pískání při nabíjení. Dalším negativem je i kratší životnost, kdy po roce až dvou intenzivnějšího používání kapacita znatelně klesá. Celkově však výrazně převažují kladné zkušenosti. Pořídíte si powerbanku se slevou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.