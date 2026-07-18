Geniální doplněk k notebooku: Alza ukázala dokovací stanici 12v1, disponuje třemi HDMI výstupy a stojí rozumně Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Metal USB-C Dock Station 12v1 Triple Screen je nová dokovací stanice se třemi HDMI výstupy a přenosem až 10 Gb/s Stojí 1 990 Kč a v rodině AlzaPower Metal se řadí nad dosavadní vrchol 9v1 Dual Screen 8K za 1 890 Kč K tomu záruka 36 měsíců a při závadě okamžitá výměna za nový kus na pobočce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.7.2026 14:59 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Alza rozšířila svoji řadu příslušenství o dosud nejlépe vybavenou dokovací stanici, jakou pod značkou AlzaPower prodává. Metal USB-C Dock Station 12v1 Triple Screen za 1 990 Kč promění jediný USB-C port notebooku na dvanáct konektorů včetně tří HDMI výstupů. CHCI NOVOU DOKOVACÍ STANICI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte notebook s jedním nebo dvěma USB-C porty a chcete doma i v kanceláři pracovat na dvou monitorech s klávesnicí, sítí a čtečkou karet.⚠️ Zvažte, že adaptér v balení není a bez zdroje se 100 W stanice nepojede naplno. Tři monitory navíc rozšíří plochu jen pod Windows.💡 Za 1 990 Kč dostanete nejvybavenější model celé řady AlzaPower Metal, rozdíl proti slabším variantám je stovka až sedm set korun. Proč je tahle dokovací stanice zajímavá Většina levných dokovaček řeší jeden externí monitor a pár USB portů. Nová AlzaPower Metal 12v1 jde dál a nabízí tři HDMI 2.0 výstupy, čtyři USB porty, gigabitový ethernet, čtečku SD i microSD karet a 3,5mm jack. Cílí tím na lidi, kteří notebook používají jako hlavní pracovní stroj a doma ho zapojují do vícemonitorové sestavy, aniž by chtěli platit za Thunderbolt dok trojnásobek. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Tři HDMI konektory neznamenají tři plnohodnotné 4K obrazovky na 60 Hz. Výrobce uvádí jeden monitor v rozlišení 4K při 60 Hz, pod Windows pak dva monitory v konfiguraci 2× 4K / 60 Hz, nebo tři monitory v kombinaci 1× 4K / 60 Hz plus 2× 4K / 30 Hz. Třicet hertzů na kancelářskou práci s texty a tabulkami stačí, na cokoliv, kde se hýbe obraz, ne. Datové porty zvládají až 10 Gb/s, takže externí SSD nebrzdí, a napájení notebooku probíhá přes Power Delivery 3.0 s výkonem až 85 W. Praktická stránka: porty, provedení, kompatibilita Rozložení konektorů je poctivé. K dispozici máte dva USB-A porty (jeden na 10 Gb/s, druhý na 5 Gb/s) a jeden datový USB-C na 10 Gb/s. Druhý USB-C konektor slouží k napájení, takže s ním v běžné výbavě nepočítejte jako s dalším místem pro flashku. Čtečka SD i microSD funguje současně, což ocení fotografové, a RJ45 s rychlostí 1 Gb/s podporuje i Wake-On-LAN. Tělo je z hliníkové slitiny a měří 55 × 157 × 14 mm, běží v režimu Plug & Play bez ovladačů a Alza na něj dává záruku 36 měsíců. Podporovaný je také Samsung DeX od Galaxy S8 výše. OBJEDNAT NA ALZE Na co si dát pozor Tři věci, které v popisu nejsou vidět na první pohled. Napájecí adaptér v balení není a Alza sama upozorňuje, že běžných 67 W u adaptérů dodávaných k notebookům nestačí. Pro plný chod potřebujete zdroj s výkonem minimálně 100 W, což je dalších několik stovek navíc. Druhá věc: maximální konfigurace monitorů vyžaduje podporu DisplayPort 1.4 Alt Mode s DSC na straně notebooku. Starší stroje před rokem 2019 tři obrazovky nerozjedou. A třetí: na macOS připojené monitory jen zrcadlí stejný obraz, rozšíření pracovní plochy na tři displeje umožňují pouze Windows přes režim MST. Kdy to smysl nedává Pokud vám stačí jeden externí monitor a pár USB portů, připlácet za tři HDMI výstupy nemá důvod. Varianta 6v1 stojí 1 290 Kč a 8v1 přijde na 1 390 Kč. Model 12v1 taky nedává smysl, když máte MacBook a chcete na displejích různý obsah, protože macOS obraz jen duplikuje. A pokud hrajete nebo stříháte video na výkonném notebooku, počítejte s tím, že 85 W pod plnou zátěží nemusí stačit a stroj bude i přes dok pomalu ztrácet baterii. Jestli hledáte spíš levnější alternativu nebo jiné příslušenství k notebooku, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné dokovací stanice, kabely i monitory. Nabídka se mění podle skladových zásob. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower Metal 12v1 Triple Screen za 1 990 Kč je koupě pro člověka, který notebook s USB-C používá jako jediný počítač a doma ho zapojuje do sestavy se dvěma monitory, sítí a periferiemi. Poměr portů k ceně je v této kategorii dobrý a tříletá záruka riziko snižuje. Před objednáním si ale ověřte, jestli váš notebook podporuje DisplayPort 1.4 Alt Mode, a připočítejte k rozpočtu stowattový adaptér, který v balení nenajdete. KOUPIT DOKOVACÍ STANICI Kolik monitorů máte připojených k notebooku a stačí vám k tomu dokovací stanice, nebo redukce? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza dokovací stanice příslušenství Mohlo by vás zajímat Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Chytrá zásuvka s měřením spotřeby pod 250 Kč: Se slevou teď pořídíte různé modely Adam Kurfürst 19.12.2024 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Populární Alza Dny jsou zpět! Vybrali jsme nezávisle TOP akce (aktualizováno 5.12.2024) Jakub Kárník 8.10.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. 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