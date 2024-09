Nepropásněte výhodný nákup! Alza nabízí šikovné dokovací stanice s 50% slevou

Alzu není třeba představovat, jedná se o největší český e-shop. Alza si dokonce založila vlastní značku příslušenství, pod kterou často najdeme zajímavé kousky. Dneska nám padla do oka dokovací stanice se spoustou portů, která je právě teď (do 16.9.2024) ve slevě, a to o skvělých 50 %.

Ke stanici lze připojit dva USB-A a jeden USB-C kabel a k tomu ještě monitor buď přes VGA nebo HDMI. V recenzích je zmíněno, že pokud připojíte oba typy konektorů, obraz se bude pouze zrcadli. Není tedy možné takto rozšířit zobrazení o dva monitory a na každém mít jiný obraz. Rozlišení 4K je také limitováno na 30 Hz.

Dokovací stanice AlzaPower Metal USB-C Dock Cube 6in1 WF

Maximální hodnota PowerDelivery je 100 W, dokovací stanice kromě toho podporuje i bezdrátové nabíjení. Za standardní cenu bychom asi našli i zajímavější kousky, ovšem za současných 595 Kč se jedná o zajímavou nabídku. V případě koupě nezapomeňte, že musíte kliknout na méně nápadný odkaz s kódem, aby se sleva aplikovala!

Konektor Specifikace Připojovací konektor USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Datové porty USB-C 3.2 Gen 1 (3.0) 1 ×

USB-A 3.2 Gen 1 (3.0) 2 × Grafické porty HDMI 1.4 1 ×

VGA (D-Sub DE-15) 1 ×

Cena: 595 Kč ( 1190 Kč )

Dokovací stanice AlzaPower Metal USB-C Dock Cube 7in1 WF

Kromě výše zmíněné stanice je ve slevě ještě druhá verze, která místo připojení monitorů nabízí čtečku paměťových karet a 3.5mm jack.

Konektor Specifikace Připojovací konektor USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Datové porty USB-C 3.2 Gen 1 (3.0) 1 ×

USB-A 3.2 Gen 1 (3.0) 2 × Paměťové karty SD

micro SD Zvuk jack 3.5 mm

Cena: 645 Kč ( 1290 Kč )

Nepodařilo se nám bohužel ověřit, jak se dokovací stanice chovají po připojení k telefonu, ale očekávali bychom běžné chování a podporu zobrazení na monitoru.

Využijete dokovací stanici?