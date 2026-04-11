Nejlepší ANC sluchátka do tisícovky? AlzaPower Mesa mají 350 recenzí a stojí 709 Kč Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Mesa ANC jsou bezdrátová over-ear sluchátka s aktivním potlačením hluku, 55hodinovou výdrží a Bluetooth 5.4 Původně 1 090 Kč, s kódem ALZADNY35 za 709 Kč — sleva 35 % Přes 5 000 prodaných kusů, 4,6/5 na Alze a 177 recenzí — jeden z nejprodávanějších AlzaPower produktů vůbec Jakub Kárník Publikováno: 11.4.2026 ANC sluchátka za sedm stovek. Ne, to není překlep. AlzaPower Mesa ANC stojí na Alze 709 Kč s kódem ALZADNY35. Za tu cenu dostanete bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, 55hodinovou výdrží, duálním připojením ke dvěma zařízením a skládací konstrukcí s taštičkou v balení. Přes pět tisíc prodaných kusů a hodnocení 4,6 z 5 při 349 recenzích ukazuje, že to není žádná jednorázová akce — je to ověřený produkt. Co za 709 Kč čekat a co ne S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako sluchátka na dojíždění, do kanceláře, na cestování nebo jako solidní druhý pár — s ANC za cenu, za kterou jinde koupíte jen pasivní sluchátka.⚠️ Zvažte, že ANC utlumí ruch a šum, ale hlasy nepotlačí. Zvuk je z výroby přebasovaný a přes 3,5mm jack hraje výrazně hůř než přes Bluetooth nebo USB-C.💡 Za 709 Kč dostanete ANC až 43 dB, 55h výdrž (30 h s ANC), Bluetooth 5.4, duální připojení, herní režim, IPX4, skládací konstrukci a cestovní taštičku. Co za 709 Kč čekat a co ne Uživatelé se v recenzích výrazně shodují na jednom: za tuhle cenu nic lepšího nekoupíte. 40mm neodymové měniče hrají na svou kategorii překvapivě slušně — několik recenzentů je přirovnává k Sony WH-CH520 za dvojnásobek. Basy jsou výrazné, někdy až přehnané — pomůže doladění ekvalizérem v telefonu. ANC s útlumem do 43 dB spolehlivě potlačí ruch města, šum klimatizace nebo kancelářský šum. Na hlasy lidí kolem vás ale nestačí — to je limit cenové kategorie. Transparentní režim propouští okolí tak dobře, že podle jednoho recenzenta „slyšíte i trávu růst". Výdrž 55 hodin bez ANC, 30 hodin s ANC znamená nabíjení jednou za týden i při denním používání. Duální připojení ke dvěma zařízením současně funguje podle uživatelů spolehlivě — film na tabletu přerušíte hovorem z telefonu jedním stiskem. Hmotnost 260 gramů, skládací konstrukce a cestovní taštička v balení. Záruka 3 roky s okamžitou výměnou na pobočce. S čím počítat Zvuk přes 3,5mm jack je výrazně horší než přes Bluetooth nebo USB-C — víc recenzentů to potvrzuje nezávisle na sobě. Přes USB-C naopak hrají skvěle a přenáší i mikrofon. Plastová konstrukce působí lehce, ale křehčeji — otázka je, jak vydrží dlouhodobé skládání. Na menší hlavy mohou být příliš velké — nedají se zmenšit, jen zvětšit. A pokud hledáte sluchátka na sport nebo fitko, Mesa ANC při cvičení sjíždí z hlavy.