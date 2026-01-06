Skvělá sleva! Praktická nabíječka AlzaPower s výkonem 100 W a třemi USB-C porty stojí teď jen 8 stovek Hlavní stránka Zprávičky GaN nabíječka AlzaPower M7503CA se 4 porty a celkovým výkonem 100 W stojí nyní 839 Kč Nabízí 2× USB-C 100W, 1× USB-C 65W a 1× USB-A 30W – zvládne notebook, telefon i hodinky současně Původně stála 1 290 Kč – sleva 35 % z už tak rozumné ceny je výborná Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Jedna nabíječka na všechno? AlzaPower M7503CA Fast Charge 100W je GaN nabíječka se čtyřmi porty, která nahradí hromadu adaptérů. Sám ji používám denně – nabíjím s ní MacBook Pro, iPhone 17 Pro i Apple Watch 10 současně. Původně stála 1 290 Kč, nyní ji na Alze seženete za 839 Kč s kódem VYPRODEJ35. Čtyři porty, 100W výkon Nabíječka má 3× USB-C a 1× USB-A. Dva hlavní USB-C porty zvládají až 100 W (20V/5A) s podporou PPS – ideální pro MacBooky a další výkonnější notebooky. Třetí USB-C nabízí 65 W, USB-A port pak 30 W. Celkový výkon je 100 W, při současném nabíjení se rozdělí (typicky 45 + 35 + 15 W). Vlastislav z Prahy oceňuje: „Nabíječka má 2× 100 W + 65 W a 30 W. Což je pěkný výkon na tak malé rozměry.“ Petr z Prahy potvrzuje: „Zvládne nabít můj notebook. Na rozdíl od nabíječek, co se tváří jako silák a nic netáhnou, to tahle dává.“ GaN technologie a kompaktní rozměry Technologie GaN (nitrid galia) umožňuje vyšší účinnost při menších rozměrech. Nabíječka měří 114 × 61 × 30 mm a váží 225 gramů. Milan z Čížové to shrnuje: „Asi nejlepší a nejkomplexnější charger na trhu.“ Martin z Klánovice dodává: „Skladná ale výkonná. Zatím jsem nenašel žádnou nevýhodu.“ ALZAPOWER 100W ZA 839 KČ Podpora rychlonabíjení Seznam podporovaných standardů je impozantní: Power Delivery 3.0 s PPS, Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0/4.0+, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charging a Apple 2.4A. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojené zařízení a přizpůsobí výkon. Pro koho je nabíječka vhodná? AlzaPower M7503CA za 839 Kč cílí na každého, kdo chce jednu nabíječku na všechna zařízení. Notebook, telefon, tablet, hodinky – vše nabijete současně z jedné zásuvky. Bezpečnostní ochrany 4safe chrání proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí. KOUPIT ALZAPOWER 100W Na co si dát pozor? Váha 225 gramů způsobuje, že nabíječka může viset v nástěnné zásuvce – Štěpán z Brna i Vojtěch z Prahy na to upozorňují. V prodlužovačce tento problém není. Martin ze Svatého Jana pod Skalou zmiňuje zajímavý detail: „Výpadek napájení na všech portech při připojení/odpojení zařízení“ – nabíječka se na vteřinu resetuje. Jiří z Krnova to potvrzuje: „Funkčně to ničemu nevadí, ale…“ Jiří z Prahy upozorňuje: „Rychlonabíjení funguje jen na některých zařízeních. iPhone ano, Xiaomi a Samsung ne.“ To ale závisí na konkrétním modelu telefonu a jeho podpoře PD/PPS. A Jiří z Dlouhých dodává: „Lehce se zahřívá, i když je v síti naprázdno“ – to je u GaN nabíječek běžné, účinnost přes 86 % nějaké teplo produkuje. Za 839 Kč je AlzaPower M7503CA jedna z nejlepších GaN nabíječek na trhu. Osobně ji používám denně a můžu potvrdit – funguje přesně tak, jak má. Jedna nabíječka, čtyři porty, 100W výkon. Co víc chtít? Kolik nabíječek máte aktuálně u postele nebo na stole? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025