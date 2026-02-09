Praktická vychytávka ke každému PC: Alzácké světlo na monitor dost zlevnilo! Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower LML-120 je světlo na monitor s nastavitelnou teplotou 3000–6500 K a CRI > 95 Kovové tělo, otočný dálkový ovladač a automatická regulace jasu podle okolí S kódem ALZADNY20 stojí 1 359 Kč místo původních 1 699 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Lampička na stole zabírá místo a svítí, kam nemá. Světlo na monitor tohle řeší – osvětlí klávesnici a stůl, ale ne displej. AlzaPower LML-120 je vlastní produkt Alzy, který si za rok a půl na trhu vybudoval slušnou reputaci. Třetinová cena BenQ, podobná funkce Kovové tělo dlouhé (51 cm) pasuje na monitory s úhlopříčkou 22–34″. Barevnou teplotu nastavíte od 3000 K (teplé večerní světlo) po 6500 K (studené pro maximální soustředění). Index podání barev CRI > 95 znamená téměř nezkreslené barvy – důležité pro práci s fotografiemi nebo grafikou. Ovládat můžete tlačítky na světle nebo otočným dálkovým ovladačem. Ten umí i automatickou regulaci jasu podle okolního osvětlení a dvouhodinový časovač. Jeden ovladač lze spárovat se dvěma světly – to je praktické pro dual monitor setup. KOUPIT NA ALZE Napájení probíhá přes USB (1,5m kabel v balení) a znamená to, že se světlo zapíná a vypíná spolu s počítačem. Životnost LED činí 25 000 hodin. Co říká 106 zákazníků Hodnocení 4,7 z 5, přes 2000 prodaných kusů a reklamovanost jen 0,53 %. Jeden recenzent to shrnuje: „Poměr cena:výkon je tu naprosto OK. BenQ ScreenBar Halo2 stojí více než trojnásobek.“ Chválí se snadná instalace, kvalitní osvětlení bez odrazů na monitoru a možnost regulace. „Naprosto úžasné, nahradil jsem lampičku z boku a toto řešení je bezkonkurenční,“ píše další zákazník. Hlavní výtka míří na ovladač – funguje spolehlivě, ale působí plastově a lehce. „Mám pocit, že jsem si měl koupit BenQ za výrazně vyšší cenu,“ přiznává jeden recenzent, ale dodává, že jde o „first world problems“. Pozor u monitorů s tenkými rámečky – držák může zasahovat do obrazu (uživatelé hlásí 1–10 mm). Někteří to řeší podložením kartonu nebo 3D tiskem vlastního nástavce. U jednoho zákazníka držák dokonce tlačil přímo na panel. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 1 699 Kč, se slevovým kódem ALZADNY20 pořídíte světlo za 1 359 Kč. Baterie do ovladače jsou v balení, napájecí adaptér ne (stačí USB port). Za třetinu ceny prémiových značek dostanete 95 % funkcionality – jen si předem změřte tloušťku rámečku monitoru. Používáte světlo na monitor, nebo vám stačí klasická lampička? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy světlo Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Xiaomi ukázalo nová stropní svítidla. Propojíte je s mobilem a nabízí věrné podání barev Adam Kurfürst 3.1.2025