Oblíbené světlo na monitor dosud nebylo levnější. AlzaPower LML-120 teď stojí méně než 1 200 Kč Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower LML-120 je 51cm kovové světlo na monitor s nastavitelnou teplotou 3 000–6 500 K, CRI > 95 a bezdrátovým otočným ovladačem Nyní stojí 1 179 Kč místo 1 699 Kč (sleva 520 Kč, tedy 30 %) Jde o nejnižší cenu, jakou jsme u tohoto světla zaznamenali — a k tomu dostanete tříletou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Hledáte praktický způsob, jak si osvětlit pracovní plochu, aniž byste si svítili do očí? Šikovným řešením je světlo na monitor. Oblíbený model AlzaPower LML-120 přitom nyní spadl z 1 699 Kč na 1 179 Kč, což je jeho dosud nejnižší cena. Celkově se už prodalo více než 5 tisíc kusů a uživatelé mu udělili průměrné hodnocení 4,7/5. CHCI SVĚTLO V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud pracujete u monitoru večer nebo v tmavší místnosti a chcete osvětlit stůl bez oslňování očí.⚠️ Zvažte, pokud máte monitor s velmi tenkým rámečkem — držák může lehce zasahovat do obrazu.💡 Za 1 179 Kč jde o nejnižší cenu, jakou jsme u tohoto světla zaznamenali, a dostanete kovové provedení i tříletou záruku. Proč je tohle světlo zajímavé Klasická lampička na stole zabírá místo a často svítí i tam, kam nemá — třeba do monitoru, kde dělá odlesky. Světlo na monitor AlzaPower LML-120 tenhle problém řeší: osvětlí klávesnici a plochu před monitorem, ale nesvítí do očí ani na displej. Zajímavé je i srovnání s trhem — řada uživatelů ho staví proti dražšímu BenQ ScreenBaru a shodují se, že za zhruba třetinu ceny značkového řešení dostanete z hlediska osvětlení srovnatelný výsledek. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Nejdůležitější je index podání barev CRI > 95, který znamená, že světlo zkresluje barvy jen minimálně a blíží se dennímu světlu — ocení to hlavně lidé, kteří pracují s fotkami nebo grafikou. Barevnou teplotu si nastavíte od 3 000 K (teplé večerní světlo) po 6 500 K (studené pro soustředění), jas má pět úrovní a obojí jde měnit plynule i v krocích. Kovové tělo měří 51 cm, takže pasuje na monitory s úhlopříčkou 22–34″. Napájení řeší USB kabel (1,5 m, USB-A na USB-C) přímo v balení, takže světlo zapojíte do počítače, monitoru nebo dokovací stanice a rozsvítí se automaticky spolu s PC. Nechybí funkce paměti, která si drží poslední nastavení, automatická regulace jasu podle okolí ani dvouhodinový časovač. Praktický detail pro dva monitory: jeden ovladač lze spárovat se dvěma světly současně. KOUPIT SVĚTLO V AKCI Praktická stránka: montáž, ovládání, reálné použití Instalace je beznářaďová a hotová během chvíle — světlo pomocí zarážky zachytíte na horní hraně monitoru a spodní částí držáku se opřete o jeho záda, přičemž závaží vzadu drží celou lištu stabilně. Ovládat ho můžete dotykovými tlačítky přímo na těle nebo přiloženým otočným dálkovým ovladačem, ke kterému jsou baterie 2× AAA součástí balení. Otáčením kolečka měníte jas, otáčením pláště barevnou teplotu — v praxi je to intuitivní a máte ovládání stále po ruce. V reálném provozu jde o doplňkové osvětlení pracovního místa, ne o hlavní zdroj světla v místnosti. Nasvítí plochu před monitorem a klávesnici, na displeji ale nedělá odlesky, což je přesně to, co od světla na monitor čekáte. Spotřeba 5 W a životnost 25 000 hodin znamenají, že ho můžete nechat svítit celý den bez ohledu na účet za elektřinu. Co říkají uživatelé Na Alze má světlo hodnocení 4,7 z 5 (134 hodnocení), 94 % zákazníků ho doporučuje a při více než 5 000 prodaných kusech drží nízkou reklamovanost 0,96 %. Nejčastější pochvaly míří k tomu, že nesvítí do očí ani na monitor, ke kovovému a kvalitně působícímu zpracování a k pohodlnému dálkovému ovládání s automatickou regulací jasu. Několik lidí uvádí, že plně nahradilo klasickou stolní lampu a ušetřilo místo na stole. Kritika se soustředí do dvou bodů, a je fér je znát předem. U monitorů s velmi tenkým rámečkem může držák zasahovat do obrazu nebo tlačit na panel — uživatelé to řeší vypodložením kartonem či 3D tištěnou distanční podložkou. Druhá výtka míří na dálkový ovladač, který působí plastověji než samotné světlo a u několika kusů začal po pár měsících zlobit. Zaznělo i to, že maximální jas je spíš nižší, takže na osvětlení opravdu velkého stolu sám nestačí. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud máte monitor s ultratenkým rámečkem a nechcete nic podkládat, může vás držák zasahující do obrazu iritovat — v takovém případě zvažte variantu pro zakřivené monitory nebo jiný typ uchycení. Nesedne ani lidem, kteří potřebují silné světlo na celý stůl třeba na kreslení nebo čtení dokumentů mimo monitor, protože tohle je doplňkové osvětlení k počítači, ne náhrada stropního světla. A pokud sháníte světlo, které svítí i za monitor jako bias podsvícení, tento model to neumí — otočit o 180° nejde. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower LML-120 je rozumná volba pro každého, kdo tráví hodiny u monitoru a chce nasvítit stůl bez oslňování a bez odlesků na displeji. Za 1 179 Kč jde o nejnižší cenu, jakou jsme u něj viděli, a k tomu dostanete kovové tělo, bezdrátový ovladač, CRI > 95 a tříletou záruku. Pokud nemáte extrémně tenký rámeček a nečekáte od něj osvětlení celé místnosti, je to poctivá alternativa k třikrát dražším značkovým modelům. VYUŽÍT SLEVU 30 % Svítíte si u počítače stolní lampou, nebo už jste přešli na světlo přímo na monitoru? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce PŘÍSLUŠENSTVÍ Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! 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