Super doplněk k počítači: Alza zlevnila oblíbené světlo na monitor o několik stovek Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower LML-120 je 51cm světlo na monitor s nastavitelnou teplotou 3000–6500 K a bezdrátovým ovladačem S kódem ALZADNY25 stojí 1 274 Kč místo 1 699 Kč (sleva 425 Kč) Cena se téměř dostala k historickému minimu – a navíc máte 3letou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.4.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Světla na monitor (tzv. light bary) se v posledních letech stala standardním doplňkem pracovního stolu. Osvětlí klávesnici a plochu před monitorem, ale nesvítí do očí ani nedělají odlesky na displeji. AlzaPower LML-120 nyní seženete za 1 274 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 – běžná cena je 1 699 Kč a aktuální nabídka patří k historicky nejnižším. OBJEDNAT V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud pracujete u monitoru večer nebo v tmavší místnosti a chcete šetřit oči bez stolní lampy.⚠️ Zvažte, pokud máte monitor s velmi tenkým rámečkem – držák může lehce zasahovat do obrazu.💡 Za 1 274 Kč dostanete kovové provedení, bezdrátový ovladač, CRI > 95 a 3letou záruku – to je v této cenové hladině nadstandardní. Proč je tohle světlo zajímavé AlzaPower LML-120 patří mezi nejprodávanější light bary na Alze – má přes 2000 prodaných kusů a hodnocení 4,7 z 5. Oproti levnějším alternativám nabízí kovové provedení (ne plast), bezdrátový otočný ovladač a index podání barev CRI > 95, což znamená téměř nezkreslené vnímání barev podobné dennímu světlu. Hlavní výhoda oproti klasické stolní lampě: světlo je namířené dolů na stůl a klávesnici, ale neodráží se od monitoru a nesvítí vám do očí. Pro ty, kdo tráví hodiny u počítače, je to znatelný rozdíl v komfortu. Klíčové parametry v praxi Délka 51 cm je určená pro monitory s úhlopříčkou 22–34″. Barevnou teplotu lze nastavit v rozsahu 3000–6500 K – od teplého světla na večerní práci až po studené denní světlo pro maximální soustředění. Jas má 5 úrovní a lze jej měnit plynule nebo v krocích. Příkon činí pouhých 5 W, světelný tok 285 lm a životnost LED diod je uváděna na 25 000 hodin. Napájení zajišťuje USB-C kabel (1,5 m v balení) – můžete ho zapojit do monitoru, dokovací stanice nebo USB nabíječky. Pokud ho zapojíte do monitoru, světlo se automaticky zapne a vypne spolu s ním. KOUPIT ZA 1 274 KČ Praktická stránka: ovládání, montáž, záruka Ovládat světlo můžete dvěma způsoby: dotykovými tlačítky přímo na těle nebo bezdrátovým otočným ovladačem (2,4 GHz, baterie 2× AAA v balení). Otáčením nastavíte jas i teplotu, krátkým stiskem zapnete/vypnete. Dvojitým stiskem aktivujete automatickou regulaci jasu podle okolního osvětlení. K dispozici je i časovač na 2 hodiny. Montáž je jednoduchá – flexibilní držák zachytíte na horní hranu monitoru bez nářadí. Světlo váží 810 g, takže počítejte s tím, že je cítit. Záruka činí 36 měsíců a reklamovanost je podle Alzy pouze 0,96 %, což je velmi nízká hodnota. Co říkají uživatelé Na Alze má AlzaPower LML-120 hodnocení 4,7 z 5 (123 hodnocení) a 93 % zákazníků jej doporučuje. Nejčastější pochvaly směřují k jednoduchému ovládání, možnosti nastavení teploty světla a faktu, že nesvítí do očí ani na monitor. Více uživatelů zmiňuje, že světlo plně nahradilo klasickou stolní lampu a ušetřilo místo na stole. Spokojeni jsou i ti, kdo světlo používají s většími monitory – jeden recenzent ho provozuje na 40″ monitoru bez problémů, jiný ho používá na CAD práci a 31,5″ displeji. Několik uživatelů oceňuje, že jeden ovladač lze spárovat se dvěma světly současně. OBJEDNAT SE SLEVOU Kritika se objevuje ve dvou bodech: u monitorů s velmi tenkým rámečkem může držák lehce zasahovat do obrazu (řešení: vypodložit kartonem nebo vytisknout na 3D tiskárně distanční podložku). Někteří také uvádějí, že ovladač působí plastověji než samotné kovové světlo – funguje ale spolehlivě. Pár uživatelů zmiňuje, že maximální jas nestačí na osvětlení celého velkého stolu – jako primární světlo pro čtení papírových dokumentů mimo monitor to tedy není ideální. Kdy to smysl nedává Pokud máte monitor s ultratenkým rámečkem (frameless design), ověřte si předem, zda držák nezasáhne do obrazu. Někteří uživatelé to řeší podložením, ale pokud vám to vadí, může být lepší varianta LML-150 pro zakřivené monitory s jiným typem držáku. Také pokud potřebujete silné světlo na celý stůl (třeba pro kreslení nebo čtení dokumentů mimo monitor), samotný light bar nestačí – je to doplňkové osvětlení pro práci u počítače, ne náhrada stropního světla. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower LML-120 za 1 274 Kč (s kódem ALZADNY25) je výborná volba pro ty, kdo chtějí pohodlné osvětlení pracovního stolu bez odlesků a bez zabírání místa stolní lampou. Dostanete kovové provedení, bezdrátový ovladač, CRI > 95 a 3letou záruku. S reklamovaností pod 1 % a více než 2000 prodanými kusy jde o prověřenou volbu.

Používáte světlo na monitor, nebo vám stačí klasická lampa? Podělte se v komentářích. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 