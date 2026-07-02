Alza začala prodávat vlastní Karaoke Box. Dostanete k němu dva mikrofony a stojí pod dva tisíce Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Karaoke Box je přenosný Bluetooth reproduktor s výkonem až 45 W, dvěma bezdrátovými mikrofony v balení, LED podsvícením a odolností IPX5 pro venkovní použití Na Alze ho s členstvím AlzaPlus+ koupíte za 1 979 Kč místo běžných 2 199 Kč Dva mikrofony vydrží až 40 hodin, samotný box 11 hodin — celý karaoke set na zahradu i oslavu pořídíte pod dva tisíce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Karaoke set, kde nemusíte dokupovat mikrofony zvlášť, se pod dvěma tisíci hledá těžko. AlzaPower Karaoke Box teď s členstvím AlzaPlus+ pořídíte za 1 979 Kč a v krabici najdete rovnou dva bezdrátové mikrofony, takže můžete zpívat ve dvou hned po vybalení. CHCI KARAOKE BOX V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný a přenosný karaoke set s mikrofony v balení na domácí párty, zahradu nebo oslavu.⚠️ Zvažte, že 45 W ozvučí menší a střední prostor, ne velkou párty pod širým nebem, basy sahají jen k 75 Hz a tělo je plastové.💡 Za 1 979 Kč dostanete kompletní set včetně dvou mikrofonů — jako celek dobrá hodnota, byť sleva samotná je malá. Proč dává smysl Kouzlo AlzaPower Karaoke Boxu je v tom, že je to hotové řešení. U levných Bluetooth reproduktorů byste mikrofony museli dokupovat zvlášť a často by stály skoro tolik co reproduktor sám. Tady máte v ceně dva bezdrátové mikrofony, LED světla pro atmosféru a baterii na celý večer. Je to dárek i párty doplněk v jednom — pro rodiny s dětmi, na chatu, na zahradní oslavy. Nečekejte hi-fi zvuk, čekejte zábavu, kterou rozbalíte a hned funguje. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Výkon 45 W (RMS 30 W) v praxi znamená, že box hlasitě a čistě ozvučí obývák, terasu nebo menší zahradu — na velkou párty s davem pod širým nebem už ale nestačí, na to byste potřebovali silnější soustavu. Zvuk si přizpůsobíte třemi režimy ekvalizéru (Bass, Normal, Treble), takže od výrazných basů po vyvážený přednes. Co je dobré vědět: frekvence začíná na 75 Hz, takže nejhlubší dunivé basy tu nehledejte — na karaoke a párty hudbu to ale stačí. Srdcem zábavy jsou dva bezdrátové mikrofony se dvěma režimy — Reverb přidá zpěvu příjemnou ozvěnu, Speech dá čistý projev pro moderování nebo proslov na oslavě. Mikrofony vydrží až 40 hodin, samotný box 11 hodin na baterii 4 000 mAh. Konektivita je nečekaně bohatá: Bluetooth 5.3, USB-A pro přehrávání z flashky, AUX, 6,3mm vstup pro kabelový mikrofon, sluchátkový výstup i FM rádio. Nabíjí se přes USB-C (box za 3,5–4 hodiny). KOUPIT ZA 1 979 KČ Praktická stránka a na co si dát pozor Box je kompaktní (zhruba 16 × 17 × 22 cm) a s 1,75 kg a praktickým madlem ho v pohodě přenesete na zahradu i na výlet. Odolnost IPX5 znamená, že přežije stříkající vodu a krátkou přeháňku, takže venkovní párty mu nevadí. LED podsvícení nabízí několik efektů (přechody barev, „dýchání“, teplé světlo) a jde úplně vypnout, pokud chcete klid. Příjemné detaily: automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii a systémové hlášky se dají umlčet, aby vás při zpěvu nerušily. Buďme upřímní k tomu, co od přístroje za dva tisíce čekat nemůžete. Jde o nový produkt, takže zatím nemá uživatelské recenze — kvalitu mikrofonů a zvuku v reálném provozu si tak nemůžeme opřít o zkušenosti majitelů jako u zavedených modelů. Podle specifikací počítejte s plastovým tělem a se zvukem laděným na párty, ne na poslech hudby. Pokud narazíte na vadu, AlzaPower naštěstí u většiny produktů nabízí okamžitou výměnu za nový kus na pobočce, což u nové novinky bez recenzí dává klid. CHCI UŠETŘIT 220 KČ Kdy to smysl nedává Pokud chcete ozvučit velkou párty venku nebo sál s davem lidí, 45 W vás zklame — sáhněte po výkonnějším párty reproduktoru s vyšším výkonem a silnějšími basy. Stejně tak pokud hledáte kvalitní reproduktor primárně na poslech hudby, dostanete za stejné peníze lepší zvuk u modelu bez karaoke nadstavby. A kdo potřebuje profi mikrofony pro vystupování, bude chtít vyšší ligu. Pro domácí a zahradní zábavu, rodinné oslavy a děti, které milují zpívání, je ale tenhle kompletní set za necelé dva tisíce přesně to pravé. CHCI TENTO KARAOKE BOX Co je pro vás u párty reproduktoru důležitější — kompletní karaoke set s mikrofony, nebo co nejlepší zvuk na poslech hudby? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza reproduktor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025