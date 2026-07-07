Skvělý gadget do auta za 129 Kč. Alza zlevnila hit, který budete chtít také Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Holder FMC200 je magnetický držák telefonu do mřížky ventilace se silnými magnety N45 a nosností až 300 gramů Nyní stojí 129 Kč místo 199 Kč (sleva 70 Kč, tedy 35 %) Jde o prověřený bestseller s více než 10 000 prodanými kusy a hodnocením 4,6 z 5 od 270 zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Alza právě zlevnila populární držák do auta, jehož se celkem prodalo více než 10 000 kusů. AlzaPower Holder FMC200 teď spadl z 199 Kč na 129 Kč a uživatelé v recenzích mu udělili průměrné hodnocení 4,6/5. Zaujme přitom nejen nízkou cenou, ale také velmi silnými magnety a s nimi spojenou vysokou nosností zařízení. CHCI DRŽÁK DO AUTA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný a spolehlivý magnetický držák do ventilace a nevadí vám nalepit na telefon kovový plíšek.⚠️ Zvažte, pokud používáte bezdrátové nabíjení nebo MagSafe, případně máte auto se šikmými výdechy ventilace.💡 Za 129 Kč jde o jeden z nejlépe hodnocených držáků v kategorii, který navíc drží i těžší telefony. Proč je tenhle držák zajímavý AlzaPower Holder FMC200 nesází na žádnou převratnou funkci, ale na jednoduchost a spolehlivost za pár korun. Právě to z něj udělalo dlouhodobý bestseller — přes 10 000 prodaných kusů, hodnocení 4,6 z 5 od 270 zákazníků a doporučení od 89 % z nich. K tomu má výrobek velmi nízkou reklamovanost 0,23 %, což u levného příslušenství není samozřejmost a naznačuje, že většině lidí slouží bez problémů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Srdcem držáku jsou silné magnety N45 (3× 10 mm) se silou 3 400–3 500 GS, které telefon uchytí bez jakéhokoliv mechanického upínání. V praxi to znamená, že telefon nasadíte i sundáte jednou rukou a magnet udrží i těžší kusy do 300 gramů — tedy prakticky jakýkoliv dnešní velký telefon i s krytem. Držák funguje i s krytem o tloušťce až 2 mm, aniž by uchycení znatelně sláblo. V balení najdete dvě kovové destičky: obdélníkovou pro vložení mezi telefon a kryt (bez lepení) a kulatou samolepicí s kvalitní páskou 3M. Přiložená je i ochranná fólie, aby šla samolepicí destička později bez problémů sundat. Máte tak dvě varianty montáže podle toho, jestli kryt používáte, nebo ne. KOUPIT DRŽÁK V AKCI Praktická stránka: montáž, uchycení, reálné použití Instalace zabere pár vteřin — držák se nasadí do mřížky ventilace bez nářadí a telefon máte hned v zorném poli. Umístění u ventilace má i praktický bonus: v létě proudící vzduch ochlazuje nabíjející se telefon, na který svítí slunce. Jde o kompaktní a nenápadné řešení, které nezabírá místo na palubní desce a designově nevyčnívá. Dvě věci je ale potřeba vědět dopředu. Držák nemá otočný kloub, takže telefon jde posunout do stran jen minimálně a sklon nenastavíte — u aut se šikmými výdechy ventilace (například některé Škody nebo Opely) tak může být telefon lehce nakloněný. A druhá věc: klíčem ke spolehlivému držení je správná montáž destičky. Plíšek patří ideálně pod kryt telefonu; pokud ho nalepíte navrch a přes něj nasadíte kryt, drží uchycení citelně hůř. Co říkají uživatelé Při hodnocení 4,6 z 5 (270 hodnocení) zákazníci nejčastěji chválí překvapivě silný magnet a kompaktní kovové zpracování. Opakovaně zaznívá, že telefon drží pevně i po nerovnostech a že držák kvalitou předčí i dražší konkurenci — jeden uživatel po roce používání píše, že telefon mu nikdy nespadl. Oceňují také, že v balení jsou rovnou dvě destičky, takže jeden držák poslouží dvěma telefonům v rodině. Kritické hlasy se týkají hlavně dvou věcí. Nejzávažnější je, že po nalepení kovové destičky přestane fungovat bezdrátové nabíjení a u iPhonů se plíšek bije s MagSafe — na to si dejte pozor, pokud telefon nabíjíte bezdrátově. Část stížností na slabší držení pak souvisí se špatně umístěnou destičkou nebo s krytem, který magnet odděluje od telefonu. Ojediněle se objevilo i to, že u pár kusů časem změkly gumové nožičky a držák se uvolňoval z mřížky. CHCI TENTO DRŽÁK ZA 129 KČ Kdy to smysl nedává Pokud v autě pravidelně nabíjíte telefon bezdrátově nebo přes MagSafe, sáhněte raději po držáku s podporou MagSafe či Qi2, který kombinuje uchycení i nabíjení bez nalepovaných plíšků. Nesedne ani lidem, kteří chtějí telefon výrazně naklápět a otáčet — tady kloub chybí, takže se hodí spíš do aut s vhodně umístěnou ventilací. A pokud máte auto s hlubokými nebo tenkými lamelami mřížky, ověřte si, že do nich držák vůbec pořádně zapadne. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower Holder FMC200 je rozumná volba pro každého, kdo chce levný a fungující držák do ventilace a nepotřebuje bezdrátové nabíjení přímo v držáku. Za 129 Kč dostanete silný magnet, kovové zpracování, dvě destičky v balení a tříletou záruku. Vzhledem k více než 10 000 prodaným kusům a hodnocení 4,6 z 5 jde o jednu z nejméně rizikových koupí v kategorii — jen počítejte s tím, že plíšek na telefonu vyřadí bezdrátové nabíjení. VYUŽÍT SLEVU 35 % Používáte v autě magnetický držák do ventilace, nebo dáváte přednost MagSafe s nabíjením? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce PŘÍSLUŠENSTVÍ příslušenství do auta Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 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