TOPlist

Přes 5 000 prodaných kusů a super hodnocení: 20 000mAh powerbanka z Alzy je opět v akci

Sdílejte:
Adam Kurfürst
19.4.2026 16:00
Ikona komentáře 0
AlzaPower Garnet 20000mAh na stole cesko ai ilustrace

Hledáte spolehlivou powerbanku s kapacitou 20 000 mAh a oceníte, když bude mít displej? AlzaPower Garnet ale nyní s kódem ALZADNY25 koupíte za 599 Kč místo běžných 799 Kč. Za tuto cenu dostáváte jednu z nejosvědčenějších powerbank na českém trhu — s více než 5 000 prodanými kusy a hodnocením 4,7/5 na základě téměř 1 000 recenzí jde o dobře vyzkoušený model.

OBJEDNAT POWERBANKU V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud potřebujete spolehlivou powerbanku na delší výlety, cesty nebo jako univerzální záložní zdroj pro telefon, tablet i bezdrátová sluchátka.
⚠️ Zvažte, pokud chcete powerbanku do kapsy na každý den — 415 gramů není lehká váha.
💡 Za 599 Kč dostáváte kapacitu 20 000 mAh, 3 výstupy, LED displej a 3letou záruku. Jeden z nejlepších poměrů cena/výkon v kategorii.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

AlzaPower Garnet je jeden z nejprodávanějších modelů v kategorii. Prodalo se přes 5 000 kusů, má 947 hodnocení s průměrem 4,7 z 5 a 93 % zákazníků produkt doporučuje. To nejsou čísla, která by se dala ignorovat — v kategorii powerbanek, kde je hodně neověřených čínských značek, je ověřená historie výrazná výhoda.

AlzaPower Garnet 20000mAh render

Kombinace kapacity 20 000 mAh, moderního Power Delivery 3.0, tří výstupů a LED displeje s procenty zbývající kapacity dělá z Garnetu univerzální kus. Na dovolené, při sportu, na cestách i jako záložní zdroj doma — pokryje většinu scénářů. Záruka 36 měsíců je o rok delší než zákonný standard.

Kapacita a reálná výdrž

Kapacita 20 000 mAh (74 Wh) v praxi znamená zhruba tři plná dobití průměrného smartphonu. Jeden z recenzentů uvádí: „Mám cca 5 000 mAh telefon a nabije cca 50 % telefonu, z banky ubyde zhruba 20 % pro představu.“ To sedí s obecným pravidlem — reálná využitelná kapacita powerbanky je kvůli ztrátám při konverzi napětí zhruba 60–70 % udávané hodnoty.

Tři výstupy a Power Delivery 3.0

Garnet má 2× USB-C (každý až 20 W PD) a 1× USB-A (až 22,5 W). Oba USB-C porty slouží zároveň jako vstupy i výstupy — powerbanku tedy můžete nabíjet přes stejný konektor, kterým nabíjíte telefon. Současně lze nabíjet až tři zařízení, při plném obsazení se výkon distribuuje.

Kromě Power Delivery 3.0 podporuje powerbanka i další protokoly: Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP a Apple 2.4A. V praxi to znamená, že rychlonabíjení bude fungovat prakticky s každým moderním telefonem na trhu. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojené zařízení a dodává odpovídající výkon.

LED displej a praktická stránka

LED displej s procenty kapacity je funkce, kterou uživatelé v recenzích opakovaně chválí. Místo obvyklých čtyř LED diod vidíte přesně, kolik % zbývá — rozdíl mezi „60 %“ a „25 %“ je na plánování cesty zásadní. Displej také indikuje aktivní Power Delivery nabíjení, takže víte, že skutečně rychlonabíjíte.

Tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu dle standardu UL94. Nechybí šestinásobná bezpečnostní ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. V balení najdete USB-C kabel, takže pro základní použití nepotřebujete dokupovat nic dalšího.

KOUPIT NA ALZE

Co říkají uživatelé

Hodnocení 4,7 z 5 napříč 947 hodnoceními je v kategorii powerbanek skvělý výsledek. Uživatelé nejčastěji chválí rychlost nabíjení, velkou kapacitu, displej s procenty, dva USB-C porty a cenu v akci. Jeden recenzent: „Odešla mi po letech moje Xiaomi 20 000 mAh a tuhle jsem sehnal v akci za 399 Kč — udělal jsem dobrý kup.“

Další uživatel: „V rodině je máme 3 a všichni jsou nadmíru spokojeni.“ Majitelé ji využívají na různé scénáře — od nabíjení telefonu a notebooku přes bezdrátová sluchátka až po napájení vánočních světel na chatě. Jeden uživatel ji použil i jako napájení pro mobil na celodenním výletě a zvládla 3 plná dobití.

Kritické hlasy se dají rozdělit do několika kategorií. Několik uživatelů zmiňuje pískání nebo „chrčení“ při rychlonabíjení — to je u levnějších powerbank relativně běžný jev způsobený cívkami měniče, technicky vzato nejde o vadu. Nevypíná se automaticky po dokončení nabíjení — pokud chcete šetřit kapacitu, je potřeba ji odpojit ručně. A jeden uživatel zmiňuje, že od 10 % kapacity klesá hodnota skokově. Ojedinělé jsou hlášky o nafouknutí baterie po delší době — to je vada a důvod k reklamaci.

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete powerbanku do kapsy na každý den, 415 gramů je hodně. V takovém případě zvažte menší Garnet 10 000 mAh za 599 Kč (v akci) nebo kompaktní MagSafe powerbanku, která se přichytí přímo k iPhonu bez kabelu.

Rovněž pokud potřebujete nabíjet výkonnější notebook (MacBook Pro, herní notebook), 22,5 W nestačí. Sáhněte po AlzaPower Parade Gen2 27 000 mAh s 100W Power Delivery za 1 399 Kč, která zvládne i náročnější zařízení. A pokud hledáte powerbanku s bezdrátovým nabíjením MagSafe, Garnet tuto funkci nemá — hledejte modely řady AlzaPower Qi2.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 599 Kč dostáváte jednu z nejprodávanějších powerbank na Alze s 3letou zárukou, LED displejem, třemi výstupy a moderním PD 3.0. Přes 5 000 prodaných kusů a hodnocení 4,7 z 5 u 947 zákazníků je silnější reference než jakýkoli marketing. Pro cestování, pracovní výjezdy, kempování nebo jako univerzální záložní zdroj doma je to jedna z nejlepších voleb v cenové kategorii.

Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale powerbanku ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné modely od AlzaPower, Epico i dalších značek.

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM

Jakou kapacitu powerbanky považujete za ideální pro běžné použití?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

