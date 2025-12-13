67W GaN nabíječka ALzaPower zlevnila! Pod pětistovku nabízí dva USB-C porty Hlavní stránka Zprávičky Kompaktní GaN nabíječka AlzaPower G610CCA s 67W výkonem nyní stojí 449 Kč Tři porty (2× USB-C + 1× USB-A) umožňují nabíjet notebook, telefon a tablet současně GaN technologie zajišťuje kompaktní rozměry 93×31×44 mm a hmotnost pouhých 129 gramů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Česká značka AlzaPower nabízí cenově dostupné nabíječky s moderními technologiemi. Model G610CCA Fast Charge s výkonem 67W používá pokročilou GaN (Gallium Nitride) technologii a podporuje všechny hlavní protokoly rychlonabíjení. Původní cena 599 Kč klesla s kódem ALZADNY25 na 449 Kč – sleva činí 150 Kč. Zákazníci ji hodnotí průměrně 4,8 z 5 hvězdiček z téměř 400 recenzí. GaN technologie a kompaktní rozměry GaN (Gallium Nitride) technologie umožňuje vyšší účinnost a výkon při zachování malých rozměrů – 93 × 31 × 44 mm při hmotnosti 129 gramů – vejde se do kapsy nebo tašky a na cestách nezabere místo. Tři porty pro současné nabíjení Nabíječka má 2× USB-C (max. 67 W) a 1× USB-A (max. 18 W). Při použití jednoho USB-C portu dosáhnete plného výkonu 67 W, což stačí na nabíjení notebooků s 65W napájením. Uživatelé v recenzích potvrzují funkčnost s ThinkPady, MacBooky i dalšími notebooky. Při využití všech tří portů současně je výkon 63 W rozdělen jako 45 W (USB-C1) + 18 W (USB-C2 + USB-A). Pokud potřebujete nabíjet notebook na plný výkon + telefon, počítejte s tím, že notebook dostane méně energie. Rychlonabíjení a Smart IC Podporované protokoly: Power Delivery 3.0 s PPS, Quick Charge 3.0/2.0, Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, Battery Charging 1.2 a Apple 2.4A. CHCI NABÍJEČKU V AKCI Smart IC technologie s funkcí Dynamic Power Distribution Reset automaticky detekuje připojené zařízení a přerozdělí výkon optimálně. Při připojení nebo odpojení zařízení se nabíječka na okamžik resetuje a přepočítá dostupnou energii pro každý port. Pozor – některé telefony Xiaomi nemusí s touto nabíječkou dosahovat plného výkonu. Jeden uživatel uvádí: „U Xiaomi telefonů nabíjení nefunguje, max 10-20W.“ Jiný zmiňuje problém s Huawei P50 Pro – funguje jen rychlé nabíjení, ne Turbo nabíjení. Bezpečnost a zahřívání Nabíječka má bezpečnostní ochrany 4safe proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí. Tělo je vyrobeno z nehořlavého plastu standardu UL94. Funguje při vstupním napětí 100-240 V, takže ji použijete po celém světě. Spotřeba bez zátěže je pouhých 0,3 W. CHCI NABÍJEČKU V AKCI Co chybí v balení V balení najdete pouze samotnou nabíječku – USB-C kabel není součástí. Pokud chcete využít plný výkon 67 W, potřebujete kvalitní USB-C kabel s podporou Power Delivery. Balení je ekologické z 100% recyklovatelného kartonu s minimem inkoustu. Pro koho je nabíječka vhodná? AlzaPower G610CCA za 449 Kč cílí na ty, kdo hledají kompaktní cestovní nabíječku s dostatečným výkonem pro notebook a další zařízení. Malé rozměry a nízká hmotnost ji dělají ideální do batohu nebo tašky. Oceníte ji pokud cestujete s notebookem a telefonem a nechcete nosit dvě samostatné nabíječky. Uživatelé chválí „poměr cena/výkon/velikost“, „kompaktní provedení“ a že „nabije mobil, powerbanku i notebook“. CHCI NABÍJEČKU V AKCI Na druhou stranu počítejte s tím, že 67 W nestačí na náročné herní notebooky. Jeden uživatel upozorňuje na problém s ROG Ally – „nedokáže unést více jak 15W“. Nosíte s sebou nabíječku všude nebo máte jednu doma a jednu v práci? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.