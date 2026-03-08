Maličká 45W nabíječka z Alzy teď stojí jen 4 stovky! Má dva USB-C porty Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower G500CC je GaN nabíječka s 2× USB-C a celkovým výkonem 45 W Na Alze stojí 419 Kč místo původních 699 Kč Hodnocení 4,8 z 5 (278 hodnocení, přes 10 000 prodaných kusů) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Jedna z nejprodávanějších nabíječek na Alze a teď za cenu, kde už není o čem přemýšlet. AlzaPower G500CC s výkonem 45 W stojí na Alze 419 Kč místo původních 699 Kč – za to dostanete dva USB-C porty, podporu rychlonabíjení a hmotnost 78 gramů. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompaktní nabíječku na dva telefony najednou nebo na telefon + tablet – a nechcete za to dát víc než pětistovku.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete plný výkon na obou portech současně – při zapojení dvou zařízení se výkon dělí na 30 + 18 W. Někteří uživatelé také zmiňují zahřívání při plném výkonu.💡 Za 419 Kč dostanete GaN nabíječku s PD 3.0, QC 3.0, Samsung AFC a hmotností pod 80 gramů – to je lepší než většina originálních adaptérů dodávaných s telefony. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete Při použití jednoho portu dává G500CC plných 45 W – to stačí i na pomalejší nabíjení notebooku. Samsung Galaxy telefony hlásí „Super rychlé nabíjení“, iPhone nabíjí maximální rychlostí. Při zapojení dvou zařízení se výkon rozdělí na 30 + 18 W, což pro dva telefony stačí bez problémů. Podpora standardů PD 3.0 s PPS, QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP a Apple 2.4A pokrývá prakticky jakékoli zařízení. Kabel není součástí balení. Co říkají uživatelé S hodnocením 4,8 z 5 a 96 % doporučení je to jeden z nejlépe hodnocených produktů AlzaPower. Uživatelé chválí kompaktnost, rychlost nabíjení a cenu. Jeden recenzent si koupil rovnou víc kusů do zásoby, jiný oceňuje bleskové vyřízení reklamace (nová nabíječka v Alzaboxu do druhého dne). Opakovaná výtka: zahřívání při plném výkonu. GaN nabíječky obecně topí víc než větší klasické adaptéry – většina uživatelů to bere jako normální, ale pár recenzí zmiňuje, že je teplo znatelné. Jeden uživatel hlásil pískání při nabíjení v tiché místnosti. A občas se objevuje zmínka o kratší životnosti – jeden recenzent píše, že je na třetím kusu. Reklamovanost 1,08 % je ale stále nízká. KOUPIT NABÍJEČKU ZA 419 KČ Verdikt Za 419 Kč je AlzaPower G500CC jedna z nejlepších nabíječek, které si můžete pořídit – kompaktní, rychlá a s dvěma USB-C porty. Jako produkt AlzaPower nabízí okamžitou výměnu na pobočce. Pokud potřebujete vyšší výkon na notebook, podívejte se na 120W variantu za 999 Kč. Další příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA ALZAPOWER 45W Kolik nabíječek máte doma a kolik z nich opravdu používáte? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024