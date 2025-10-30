Alza nabízí 200W nabíječku za super cenu! Nabije MacBook, tablet a dva telefony najednou Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower G500 Fast Charge 200W klesla z 2 499 Kč na 1 624 Kč 4 porty (3× USB-C, 1× USB-A) nabije notebook, tablet a dva telefony najednou GaN technologie = kompaktní rozměry při vysokém výkonu, ideální na cesty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Cestovní nabíječka, která nahradí všechny ostatní. AlzaPower G500 s 200W výkonem za 1 624 Kč nabije MacBook, tablet a dva telefony současně. Díky GaN technologii je malá jako powerbanka, ale výkonná jako stolní nabíječka. 200W rozdělených do 4 portů GaN = malá, ale silná Bezpečnost a kompatibilita Komu to dává smysl Je to skutečná sleva? 200W rozdělených do 4 portů 2× USB-C po 100W – nabije MacBook Pro 16″ nebo Dell XPS na plný výkon1× USB-C 65W – stačí na MacBook Air nebo menší notebook1× USB-A 60W – pro telefony nebo starší zařízení Každý port má vlastní čip – připojení dalšího zařízení neodpojí napájení ostatních. Reálný use case: notebook na 100 W, tablet na 65 W, dva telefony na zbylých portech. Celkem 200 W bez problémů. CHCI NABÍJEČKU V AKCI GaN = malá, ale silná Rozměry 121 × 65 × 36 mm, hmotnost 314 gramů. Pro srovnání – klasická 100W nabíječka bez GaN má podobné rozměry. Tady dostáváte dvojnásobný výkon ve stejné velikosti. Nitrid galia (GaN) má vyšší účinnost než křemík – méně se zahřívá, víc energie jde do zařízení. Účinnost přes 85 % znamená minimální ztráty. Nabíječka se nezahřívá do nepoužitelna ani při plném zatížení. Bezpečnost a kompatibilita Ochrany 4safe: přepětí, přetížení, přehřátí, zkrat. Smart IC detekuje zařízení a automaticky nastaví optimální výkon. PMIC čip funguje s 100-240V – použitelná celosvětově bez adaptéru. CHCI NABÍJEČKU V AKCI Podporované protokoly: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, Apple 2.4A. Prakticky jakékoliv moderní zařízení nabijete na plný výkon. Komu to dává smysl Cestující – jedna nabíječka nahradí 3-4 kusy, ušetříte místo i váhuRemote pracovníci – notebook + telefon + sluchátka najednouMajitelé více zařízení – rodina s notebooky, tablety a telefonyMinimalisti – méně kabelů = čistší stůl Je to skutečná sleva? Původní cena 2 499 Kč byla fér – podobné 200W GaN nabíječky stojí 2-3 tisíce. Za 1 624 Kč je to výrazně pod průměrem trhu. CHCI NABÍJEČKU V AKCI Kolik nabíječek nosíte na cesty? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024