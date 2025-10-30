TOPlist

Alza nabízí 200W nabíječku za super cenu! Nabije MacBook, tablet a dva telefony najednou

  • AlzaPower G500 Fast Charge 200W klesla z 2 499 Kč na 1 624 Kč
  • 4 porty (3× USB-C, 1× USB-A) nabije notebook, tablet a dva telefony najednou
  • GaN technologie = kompaktní rozměry při vysokém výkonu, ideální na cesty

Jakub Kárník
Jakub Kárník
30.10.2025 22:00
alzapower nabijecka jpg

Cestovní nabíječka, která nahradí všechny ostatní. AlzaPower G500 s 200W výkonem za 1 624 Kč nabije MacBook, tablet a dva telefony současně. Díky GaN technologii je malá jako powerbanka, ale výkonná jako stolní nabíječka.

200W rozdělených do 4 portů

2× USB-C po 100W – nabije MacBook Pro 16″ nebo Dell XPS na plný výkon
1× USB-C 65W – stačí na MacBook Air nebo menší notebook
1× USB-A 60W – pro telefony nebo starší zařízení

Každý port má vlastní čip – připojení dalšího zařízení neodpojí napájení ostatních. Reálný use case: notebook na 100 W, tablet na 65 W, dva telefony na zbylých portech. Celkem 200 W bez problémů.

CHCI NABÍJEČKU V AKCI

GaN = malá, ale silná

Rozměry 121 × 65 × 36 mm, hmotnost 314 gramů. Pro srovnání – klasická 100W nabíječka bez GaN má podobné rozměry. Tady dostáváte dvojnásobný výkon ve stejné velikosti.

AlzaPower G500 Fast Charge 200W cerna

Nitrid galia (GaN) má vyšší účinnost než křemík – méně se zahřívá, víc energie jde do zařízení. Účinnost přes 85 % znamená minimální ztráty. Nabíječka se nezahřívá do nepoužitelna ani při plném zatížení.

Bezpečnost a kompatibilita

Ochrany 4safe: přepětí, přetížení, přehřátí, zkrat. Smart IC detekuje zařízení a automaticky nastaví optimální výkon. PMIC čip funguje s 100-240V – použitelná celosvětově bez adaptéru.

CHCI NABÍJEČKU V AKCI

Podporované protokoly: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, Apple 2.4A. Prakticky jakékoliv moderní zařízení nabijete na plný výkon.

Komu to dává smysl

Cestující – jedna nabíječka nahradí 3-4 kusy, ušetříte místo i váhu
Remote pracovníci – notebook + telefon + sluchátka najednou
Majitelé více zařízení – rodina s notebooky, tablety a telefony
Minimalisti – méně kabelů = čistší stůl

Je to skutečná sleva?

Původní cena 2 499 Kč byla fér – podobné 200W GaN nabíječky stojí 2-3 tisíce. Za 1 624 Kč je to výrazně pod průměrem trhu.

CHCI NABÍJEČKU V AKCI

Kolik nabíječek nosíte na cesty?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
