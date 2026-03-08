Skvělá 120W AlzaPower teď stojí jen tisícovku! Nabije notebook, telefon i hodinky najednou Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower G310CCA je kompaktní GaN nabíječka s celkovým výkonem 120 W a třemi výstupy (2× USB-C + 1× USB-A) Na Alze stojí 999 Kč – původně stála 1 799 Kč, poté 1 290 Kč Hlavní USB-C port dává 87 W – nabije i MacBook Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Jedna nabíječka na notebook, telefon a hodinky zároveň – a vejde se do kapsy. AlzaPower G310CCA s výkonem 120 W aktuálně na Alze stojí jen 999 Kč, tedy skoro polovinu původní ceny. Na cestování nebo do kanceláře je to ideální řešení – místo tří adaptérů vezmete jeden. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednu nabíječku na všechna zařízení včetně notebooku – a nechcete tahat tři adaptéry.⚠️ Zvažte, pokud váš notebook vyžaduje víc než 87 W – nabíjet bude, ale pomaleji. Také je těžší než běžná telefonní nabíječka (185 g), což může uvolňovat kolíky v některých zásuvkách.💡 Za 999 Kč dostanete GaN nabíječku se třemi porty, podporou všech běžných rychlonabíjecích standardů a kompaktními rozměry 57 × 77 × 31 mm. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Tři porty, každý s vlastním výkonem AlzaPower G310CCA má tři výstupy s dedikovaným výkonem: USB-C 87 W (PD 3.0 s PPS – pro notebook nebo MacBook), USB-C 15 W (pro telefon nebo sluchátka) a USB-A 18 W (QC 3.0 – pro starší zařízení). Každý port má vlastní čip, takže připojení dalšího zařízení neodpojí napájení ostatních. Technologie GaN umožňuje udržet vysoký výkon v kompaktním těle – nabíječka je menší než běžný 65W adaptér k notebooku. Co říkají uživatelé Na Alze má nabíječka hodnocení 4,5 z 5 (23 hodnocení, přes 1 000 prodaných kusů). Uživatelé chválí výkon, kompaktnost a to, že na cestování stačí vzít jen tuhle jednu nabíječku. Slovenský recenzent shrnuje: tři porty jsou luxus, na cestu bere jen toto. Jeden uživatel potvrzuje, že zvládne nabíjet i Dell notebook vyžadující 95W adaptér – nabíjí se jen o něco pomaleji. Z výtek: nabíječka je na svou velikost těžší (185 g) a v uvolněnějších zásuvkách na svislé zdi může mít tendenci se uvolňovat. Kabel není součástí balení. KOUPIT ZA 999 KČ Kolik nabíječek taháte na cesty? Vystačíte s jednou univerzální? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025