Máte auto bez Bluetooth? Tenhle produkt z Alzy to vyřeší, levnější dosud nebyl

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.4.2026 20:00
AlzaPower FM Transmitter F120 v aute zapojeny

Jestli vlastníte starší auto bez Bluetooth a chcete v něm konečně poslouchat hudbu z telefonu nebo bezpečně telefonovat, FM transmitter je nejjednodušší cesta. AlzaPower F120 nyní spadl z 549 Kč na 412 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 – a jde o historické minimum, tedy nejnižší úroveň, na kterou se tento konkrétní model dostal. Není přitom žádnou neznámou: prodalo se ho přes 10 000 kusů a má 359 zákaznických hodnocení s průměrem 4,5 z 5.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte starší auto bez Bluetooth a chcete za přijatelnou cenu jednoduše poslouchat hudbu z telefonu a využívat handsfree.
⚠️ Zvažte, pokud jste audiofil – přenos přes FM má své akustické limity a několik uživatelů uvádí výstup v mono.
💡 Za 412 Kč jde o nejnižší cenu, na které se tento model historicky pohyboval, a v cenové hladině patří k nejprodávanějším volbám.

Proč je tento transmitter zajímavý

Klíčový je poměr ceny, výbavy a ověřenosti. AlzaPower F120 nabízí Bluetooth 5.2, dva nabíjecí porty s rychlonabíjením, RGB podsvícení i podporu hlasových asistentů – tedy výbavu, kterou v této cenové hladině konkurence často krátí. Zároveň je to jeden z nejprodávanějších FM transmitterů v ČR: údaj 10 000+ prodaných kusů v kombinaci s reklamovaností pouhých 1,01 % je u tohoto typu příslušenství velmi nízká hodnota.

Druhý důvod k zájmu je cenový vývoj. Běžně se model drží na 549 Kč, dlouhodobě se v akcích pohyboval kolem 450–500 Kč a aktuálních 412 Kč je nejnižší cena v jeho historii. K tomu výrobce dává záruku 36 měsíců, což je o rok víc než zákonný standard.

Klíčové parametry lidsky

Připojení k telefonu řeší Bluetooth 5.2 s automatickým párováním po prvním propojení. Frekvence pro vysílání do autorádia se ladí v rozsahu 87,5–108 MHz – stačí najít volnou frekvenci a nastavit stejnou hodnotu na transmitteru i v rádiu. Hudbu navíc můžete přehrávat i z USB-A flashdisku nebo Micro SD karty (max. 32 GB, FAT32) ve formátech MP3, WMA i FLAC, takže telefon nemusíte mít vždy po ruce.

Nabíjení je řešené dvěma porty: USB-C s podporou Power Delivery do 20 W a USB-A s Quick Charge 3.0 / Apple 2.4A do 18 W. Při použití obou portů současně klesá výkon na 5 V / 3 A (15 W) rozdělených mezi oba výstupy. Transmitter má vestavěný mikrofon pro handsfree, podporuje Siri, Google Assistant i Bixby a na malém displeji navíc zobrazuje napětí autobaterie, což je užitečné pro orientační kontrolu stavu palubní elektriky.

Praktická stránka: rozměry, design, drobnosti

Transmitter má rozměry 81 × 53 × 44 mm a hmotnost pouhých 43 gramů. RGB podsvícení po obvodu umí nastavit více barev včetně režimu plynulého přechodu, takže si ho můžete sladit s podsvícením palubní desky. Pracuje v autech s 12V i 24V instalací, takže ho použijete v osobním autě i v užitkovém voze.

Praktický detail, na který někteří uživatelé upozorňují: zástrčka do zásuvky není extrémně dlouhá. Pokud máte 12V zásuvku v hlubokém otvoru (typicky některé Škoda Fabia 1. generace, Citroën Xsara Picasso a další modely se zapuštěným popelníkem), může být s usazením problém. Před nákupem se vyplatí ověřit, zda je vaše zásuvka přístupná. Bezpečnostní výbavu tvoří ochrana 4safe proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu.

Co říkají uživatelé

Z 359 hodnocení vychází průměr 4,5 z 5, přičemž 233 zákazníků dalo plný počet hvězd a 86 % uživatelů produkt doporučuje. Ve 120 textových recenzích se opakovaně objevuje pochvala za rychlé párování přes Bluetooth, kvalitu mikrofonu při handsfree hovorech, RGB podsvícení s možností sladění s palubní deskou a jednoduchost ovládání. Jeden z dlouhodobých uživatelů (Jakub, Beroun) píše: „Jezdím s tímto transmiterem dva roky a zatím vydržel víc než auto, do kterého jsem ho původně koupil.“

Kritické hlasy se objevují především u tří věcí. První je kvalita zvuku – několik uživatelů (Petr z Unhoště, Martin z Prahy 5, David z Brandýsa) uvádí, že přenos je v praxi mono, ne stereo. To je u FM přenosu obecný technický limit, ale pokud preferujete plný stereo zvuk, je dobré s tím počítat. Druhá výtka: podsvícení displeje nelze vypnout, v noci se odráží do skel a může rušit – několik uživatelů by uvítalo regulaci jasu. Třetí: u některých kusů uživatelé hlásí jemný šum nebo pískání ve vyšších otáčkách motoru, typicky v případě, kdy je vybraná frekvence blízko nějaké rozhlasové stanici.

Reklamovanost je s 1,01 % velmi nízká, takže výskyt skutečně vadných kusů je výjimkou, ne pravidlem. Zajímavá rada se opakuje napříč recenzemi: pokud uslyšíte šum, změňte frekvenci – ta správně volná v daném regionu eliminuje rušení i pískot.

Pokud vás konkrétně F120 nezaujal, ale FM transmitter nebo příslušenství do auta ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny. V nabídce jsou i levnější varianta F100 za 374 Kč a vyšší model F140 za 524 Kč s Bluetooth 5.3 a RGB displejem, který podle některých uživatelů hraje znatelně lépe.

Kdy tento transmitter smysl nedává

Pokud máte moderní auto s Bluetooth nebo Apple CarPlay / Android Auto, FM transmitter je krok zpět – přenos přes FM frekvence je z principu kompromis a nikdy nebude tak kvalitní jako přímé Bluetooth spojení s rádiem. Druhá situace: pokud vám záleží na plně stereo zvuku v audiofilní kvalitě, je lepší investovat do autorádia s Bluetooth nebo AUX vstupem a kabelového připojení.

Třetí dealbreaker je hluboce zapuštěná zásuvka – pokud máte 12V napájení v zákoutí, kam se krátká zástrčka nevejde, tento model není ideální volbou a budete muset hledat transmitter s prodlužovacím kabelem nebo flexibilním krkem. A nakonec: pokud chcete zařízení používat na dálkové přejezdy přes více regionů, počítejte s tím, že volná frekvence se mezi krajskými oblastmi mění a budete ji muset občas přeladit.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Cílová skupina je jasná: majitelé starších aut bez Bluetooth, kteří chtějí za rozumnou cenu propojit telefon s autorádiem, mít k dispozici handsfree a zároveň druhý nabíjecí port v autě. Za 412 Kč – tedy v cenovém minimu modelu – dostáváte ověřené řešení s pozitivním přijetím od stovek zákazníků, tříletou zárukou a nízkou reklamovaností. F120 nebude high-end zvukové řešení, ale pro běžné použití bohatě stačí a v této hladině je to v Česku jeden z nejprodávanějších modelů své kategorie.

Řešíte propojení telefonu se starším autem FM transmitterem, nebo už máte v plánu rovnou modernější autorádio s Bluetooth?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
