AlzaPower City jsou skvělé powerbanky za pětistovku! Co je odlišuje od ostatních? Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower City 10000mAh je nová powerbanka pod vlastní značkou Alzy s integrovaným USB-C kabelem, tloušťkou pouhých 15 mm a třemi výstupy pro současné nabíjení Cena startuje na 499 Kč, na trhu je čerstvá novinka a Alza ji nabízí v černé i béžové variantě Powerbanka zvládne nabíjet až tři zařízení současně, ale reálně nabije běžný moderní Android telefon jen 1,3–1,5× do plna Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Alza pravidelně rozšiřuje portfolio pod vlastní značkou AlzaPower a jedním z nejnovějších přírůstků v kategorii powerbank je model AlzaPower City za 499 Kč. Hlavní lákadlo je kombinace integrovaného USB-C kabelu se zahnutou koncovkou, kompaktních rozměrů a 36měsíční záruky – nadstandard, který u konkurence v této cenovce obvykle nedostanete. CHCI NOVOU POWERBANKU Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte kompaktní zálohu do batohu s integrovaným kabelem a nechcete v terénu řešit, kde jste si nechali samostatný kabel.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete spolehlivě nabít moderní telefon více než jednou do plna – fyzikální limity jsou tu i u značky AlzaPower stejné jako u konkurence.💡 Za 499 Kč jde o jednu z prakticky nejlépe vyřešených powerbanek 10 000 mAh na trhu díky integrovanému kabelu a tenké konstrukci. Proč je tahle novinka zajímavá Hlavní rozdíl AlzaPower City od většiny konkurence v této cenovce je integrovaný USB-C kabel délky 18 cm se zahnutou koncovkou. Ten zároveň slouží jako praktické poutko pro přenášení, takže powerbanku snadno připnete ke karabině nebo navlečete na řemínek tašky. Druhým praktickým detailem jsou kompaktní rozměry 71 × 116 × 15 mm – s tloušťkou 15 mm jde o jednu z tenčích 10 000mAh powerbanek na trhu, která se hodí do interní kapsy bundy nebo malé krosny. Třetí rozdíl je servisní: AlzaPower poskytuje 36měsíční záruku a pro většinu produktů této řady má Alza politiku okamžité výměny za nový kus přímo na pobočkách. Kolik telefonů z ní reálně nabijete Tohle je část, kterou marketingové popisy obvykle obcházejí. 10 000 mAh papírové kapacity neznamená 10 000 mAh přenesené energie do telefonu. Interní články powerbanky pracují s napětím 3,85 V (38,5 Wh), USB výstup ale dodává 5 V a víc – při převodu vznikají ztráty, část energie odejde jako teplo a další procenta sežere řídicí elektronika. Reálně využitelná kapacita je u 10 000mAh modelu zhruba 6 500–6 700 mAh. KOUPIT ZA 499 KČ V praxi to znamená následující odhady pro rok 2026: moderní Android typu Samsung Galaxy S26 s baterií okolo 5 000 mAh nabijete přibližně 1,3× do plna. iPhone 17/18 Pro s baterií 4 000–4 400 mAh dotáhnete na zhruba 1,5 plného nabití. U menších telefonů s baterií kolem 3 500 mAh se dostanete na cca 1,8 nabití. AlzaPower City je tedy kompaktní záloha do batohu pro jednodenní akce, ne tahoun na víkend v divočině. Klíčové parametry: porty, výkon, rychlonabíjení AlzaPower City má tři výstupy: integrovaný USB-C kabel, samostatný USB-C port a klasický USB-A port. Maximální výkony se liší podle portu – 22,5 W přes USB-A, 20 W přes USB-C port a 18 W přes integrovaný kabel. Při současném nabíjení všech tří zařízení klesá celkový výstup na 15 W (5 V / 3 A), což je fyzikální realita většiny powerbanek v této cenovce – ne marketingová past. Z rychlonabíjecích protokolů tu jsou všechny relevantní: USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP i Apple 2.4 A. Technologie Smart IC automaticky rozpoznává připojené zařízení a optimalizuje výkon. Samotnou powerbanku dobijete přes USB-C port nebo integrovaný kabel (slouží jako vstup i výstup), s 18W nabíječkou trvá plné nabití zhruba 3 hodiny. Pozor – pokud máte jen 5W nabíječku z dob iPhone 5, nabíjení potrvá výrazně déle. Praktická stránka: Low Power Mode, displej, Pass Through Tři praktické funkce, které u levných powerbanek typicky chybí. Low Power Mode je režim pro nabíjení sluchátek nebo chytrých hodinek – aktivuje se 3sekundovým podržením tlačítka, je vizuálně signalizován otáčející se poslední číslicí na displeji a automaticky se vypne po 2 hodinách. To je důležité, protože většina powerbanek se při nízkém odběru (například LED páska nebo sluchátka) jednoduše vypne a vy zůstanete v polovině noci s vybitými hodinkami. LCD displej zobrazuje stav nabití přesně v procentech, což je u 10 000mAh modelu důležitější než tříbarevné LED indikátory u nejlevnějších modelů. Funkce Pass Through umožňuje současně nabíjet powerbanku a zařízení k ní připojené, takže ji můžete přes noc nechat nabíjet a ráno z ní rovnou napojit telefon. Z bezpečnostních prvků nechybí 6násobná ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití a tělo je z nehořlavého materiálu podle normy UL94. Kdy to smysl nedává Pokud plánujete víkend v přírodě bez možnosti dobíjení, sáhněte po 20 000mAh modelu – AlzaPower Onyx Gen2 20000mAh stojí v aktuální slevě jen o pár stokorun víc a nabije telefon třikrát. Stejně tak pokud potřebujete powerbanku pro tablet nebo notebook, 22,5 W je málo a budete chtít minimálně 65W PD model. A pokud preferujete magnetické MagSafe nabíjení iPhonu, podívejte se po AlzaPower Qi2 nebo FIXED MagZen – AlzaPower City je drátová. Verdikt: dobře vyřešený základ za rozumnou cenu AlzaPower City za 499 Kč je jeden z prakticky nejlépe vyřešených 10 000mAh modelů v této cenovce. Integrovaný kabel, tenká konstrukce, displej, Low Power Mode pro sluchátka a 36měsíční záruka jsou kombinací, která u konkurence stojí typicky o něco více. Ne, fyzikální zákony Alza neporazí – 10 000 mAh stále znamená 1,3–1,5 plného nabití moderního telefonu s Androidem, ne dvě. Pokud ale hledáte kompaktní každodenní zálohu s důrazem na to, abyste nikdy nezapomněli kabel doma, je to volba, která dává smysl. CHCI NOVOU ALZAPOWER CITY Vybíráte si powerbanku spíš podle integrovaného kabelu a pohodlí, nebo dáte přednost maximální kapacitě i za cenu vyšší hmotnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza powerbanka příslušenství Mohlo by vás zajímat Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Chytrá zásuvka s měřením spotřeby pod 250 Kč: Se slevou teď pořídíte různé modely Adam Kurfürst 19.12.2024 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Populární Alza Dny jsou zpět! Vybrali jsme nezávisle TOP akce (aktualizováno 5.12.2024) Jakub Kárník 8.10.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024