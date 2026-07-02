Češi ji zbožňují! Alzácká nabíječka do auta má vysoký výkon a 150cm prodlužovací kabel Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Car Charger X560 je autonabíječka se čtyřmi výstupy (2× USB-C 30 W, 2× USB-A 20 W) a kombinovaným výkonem až 100 W Trik je v 150cm prodlužovacím kabelu — tři porty natáhnete dozadu pro spolujezdce, na Alze ji pořídíte od 494 Kč s AlzaPlus+ Funguje v osobních autech (12 V) i karavanech a náklaďácích (24 V) a hodnotí ji 4,8 z 5 — málokdo ví, že tahle vychytávka v nabídce Alzy vůbec je Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Věděli jste, že Alza má v nabídce autonabíječku, která vyřeší věčný problém s dobíjením na zadních sedadlech? Většina lidí o ní nemá tušení, a přitom je to jeden z nejchytřejších doplňků do auta na cesty s rodinou. AlzaPower Car Charger X560 totiž má 150cm prodlužovací kabel, kterým natáhnete tři ze čtyř portů dozadu — vepředu žádný chuchvalec kabelů, vzadu konečně klid. CHCI TUHLE NABÍJEČKU Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud jezdíte s plným autem a chcete, aby si všichni nabíjeli najednou — bez kabelů překážejících u řidiče.⚠️ Zvažte, že plastový klip na prodlužce není nejrobustnější a v balení nejsou nabíjecí kabely, jen samotná nabíječka.💡 Od 494 Kč dostanete čtyři výkonné porty v jednom — řešení, které jinde hledáte těžko. Proč je tahle nabíječka výjimečná Klasická autonabíječka má jeden, maximálně dva porty u zapalovače — a každý, kdo vezl plné auto na dovolenou, zná to dohadování, čí mobil se zrovna nabíjí. X560 to řeší elegantně: jeden port zůstane vepředu na zástrčce, a tři další jsou na konci 150cm kabelu, který natáhnete mezi sedadly dozadu. Krabičku s porty navíc pověsíte klipem za kapsu předního sedadla, takže zadní posádka má nabíjení po ruce. Pro rodiny a časté cestovatele je to malý, ale citelný rozdíl v pohodlí. Klíčové parametry Jsou tu celkem čtyři výstupy: 2× USB-C s 30 W (jeden přímo na zástrčce, jeden na prodlužce) a 2× USB-A s 20 W. Kombinovaný výkon 100 W znamená, že nabíjíte víc zařízení najednou bez velkého vlivu na rychlost — telefony, tablet i sluchátka naráz. Nabíječka podporuje prakticky všechny běžné standardy rychlonabíjení (Power Delivery 3.0 s PPS, Quick Charge 3.0, Samsung AFC i Apple 2.4 A), takže si poradí s Androidem i iPhonem. Smart IC sám pozná připojené zařízení a pošle mu optimální proud. Praktický bonus pro řidiče dodávek a karavanů: funguje jak v 12V, tak ve 24V palubní síti. Zástrčka je krátká, takže nevyčnívá a snadno ji vyndáte, ale přitom drží v zásuvce pevně — to majitelé opakovaně chválí. Porty na prodlužce mají příjemné podsvícení, takže je za tmy nahmatáte. Jedna věc, na kterou pozor: v balení nejsou žádné nabíjecí kabely, jen samotná nabíječka, takže si USB-C/Lightning kabely musíte přinést vlastní. KOUPIT OD 494 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Recenze jsou nadprůměrné: 4,8 z 5 od 95 zákazníků, doporučuje ji 96 % a reklamovanost je nízká (0,96 %). Majitelé milují přesně to hlavní — že celá posádka nabíjí z jedné zásuvky, vepředu nepřekáží kabely a krabička se pověsí za sedadlo. Chválí solidní zpracování, měkký kabel, který se dobře vede po autě, i to, že nabíječka funguje bez problému i po roce provozu. Pár lidí potvrzuje, že utáhne i tablet. Buďme féroví i k tomu, co se objevilo na druhé straně. Nejčastější konkrétní výtka míří na plastový klip na prodlužce — jednomu uživateli se odlomil po necelých dvou týdnech, takže s ním zacházejte opatrně. Pár majitelů by uvítalo verzi se 4× USB-C místo kombinace s USB-A. A je férové zmínit dva ojedinělé, ale vážnější případy: jednomu zákazníkovi nabíječka vyhazovala pojistku a jiný uvádí servisem potvrzenou závadu adaptéru, která ovlivnila elektroniku auta. Při 95 hodnoceních jde o výjimky, ne pravidlo — ale dobré o nich vědět. Pokud by cokoli zlobilo, AlzaPower řeší závady výměnou za nový kus na pobočce. CHCI NABÍJEČKU DO AUTA Kdy to smysl nedává Pokud jezdíte většinou sami a stačí vám jeden port, je tahle čtyřportová nabíječka s dlouhým kabelem zbytečně velká — pořiďte si jednoduchou kompaktní nabíječku do zapalovače. Stejně tak pokud chcete maximální výkon do každého portu zvlášť (třeba na rychlonabití notebooku přes USB-C), bude vám 30 W na port málo. A kdo nemá rád kabel vedený po autě, ocení spíš nabíječku přímo v zásuvce. Pro rodiny a každého, kdo často veze plné auto, je to ale chytré řešení, které jinde hned tak nenajdete. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower Car Charger X560 je chytrá vychytávka, o které moc lidí neví — a přitom řeší reálný problém každé rodinné cesty. Za 494 Kč s AlzaPlus+ dostanete čtyři porty, sto wattů výkonu a hlavně ten 150cm kabel, díky kterému si nabíjí i zadní posádka. Zpracování i hodnocení jsou výborné, jen dejte pozor na křehčí klip a počítejte s tím, že kabely k zařízením si dodáte sami. Pokud často vozíte plné auto a nabíjení dozadu je věčný boj, tohle ho vyřeší. Kdyby byla nabíječka zrovna vyprodaná, mrkněte na aktuální akce a slevové dny na Alze — nabídky na autopříslušenství se tam objevují pravidelně. CHCI TUTO NABÍJEČKU Řešíte v autě věčný boj o nabíječku na zadních sedadlech, nebo vám stačí jeden port vepředu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 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