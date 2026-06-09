TOPlist

Tuhle nabíječku do auta Češi zbožňují. Alza ji nyní nabízí v akci za 120 Kč

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.6.2026 08:00
Ikona komentáře 0
AlzaPower Car Charger X520 v aute

Autonabíječka bývá levný doplněk, u kterého se ale snadno narazí na nekvalitní plast a polovičatý výkon. AlzaPower X520 patří k nejprodávanějším kouskům v kategorii a s kódem ALZADNY50 klesá z 349 Kč na 120 Kč. To je ještě méně, než kolik stála v minulé akci (175 Kč).

CHCI AUTONABÍJEČKU V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levnou a odolnou autonabíječku na dvě USB-A zařízení (typicky mobil a navigaci současně).
⚠️ Zvažte, jestli nepotřebujete USB-C Power Delivery – X520 jede výhradně přes USB-A a kabel v balení není.
💡 Za 120 Kč jde o jeden z nejlépe hodnocených levných kousků v kategorii – 4,8 z 5 a přes 20 000 prodaných.

Proč je tahle autonabíječka zajímavá

Většina autonabíječek za pár stovek je z plastu. AlzaPower X520 sází na hliníkové tělo, které lépe odvádí teplo a v recenzích se objevuje jako hlavní důvod spokojenosti. K tomu nabídne dva USB-A porty a kombinovaný výkon až 36 W, takže nabijete dvě zařízení najednou – obvykle mobil s navigací. Za 120 Kč s kódem ALZADNY50 dostanete kousek, který si reálně koupilo přes 20 000 lidí.

Co nabídne v praxi: porty, výkon, montáž

Technicky jde o 2× USB-A s výstupem DC5V/2,4 A, celkovým proudem 4,8 A a maximálním kombinovaným výkonem 36 W. Nechybí čtyřnásobná ochrana 4Safe proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí, takže riziko poškození telefonu je nízké. Rozměry 60 × 25 × 25 mm jsou kompaktní a díky podpoře 12 V i 24 V nabíječka funguje v osobáku, kamionu i karavanu.

AlzaPower Car Charger X520 render

Počítejte ale s tím, že kabel v balení není – musíte použít vlastní podle svého zařízení. Praktický detail z recenzí: tělo je laděné na klasickou zásuvku cigaretového zapalovače, takže do některých menších zásuvek typu „Size A“ se nemusí vejít. Před koupí se proto vyplatí mrknout, jaký typ zásuvky máte ve voze.

KOUPIT NABÍJEČKU V AKCI

Co říkají uživatelé

Hodnocení 4,8 z 5 ze 427 hodnocení je u příslušenství nadprůměr a sedí k němu i nízká reklamovanost 0,68 % a fakt, že 95 % zákazníků produkt doporučuje. Lidé nejčastěji chválí kovové provedení, rychlost nabíjení a to, že nabíječka pevně drží v zásuvce a nepřehřívá se ani při delším provozu.

Objevují se i výtky a stojí za to je znát. Část uživatelů řeší LED kroužek, který svítí i po vypnutí auta a někomu přijde příliš výrazný. Pár recenzentů narazilo na vypadávání z konkrétní zásuvky nebo dostalo vadný kus. A pokud chcete nabíjet náročnější zařízení, 18 W na jeden port nemusí stačit – několik lidí proto přešlo na výkonnější USB-C variantu.

CHCI UŠETŘIT

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete USB-C s Power Delivery a co nejvyšší rychlost nabíjení moderních telefonů, X520 není ideální – jede totiž jen přes USB-A. V takovém případě dává smysl spíš USB-C model s PD. Mimo to si rozmyslete koupi, pokud vám vadí trvale svítící LED nebo máte v autě menší typ zásuvky, do které se širší tělo nemusí vejít.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 120 Kč místo 349 Kč jde o rozumnou koupi pro každého, kdo chce odolnou autonabíječku na dvě USB-A zařízení a nepotřebuje USB-C Power Delivery. Kombinace hliníkového těla, hodnocení 4,8 a přes 20 000 prodaných kusů je u levného doplňku slušná pojistka. Náročnější uživatelé a majitelé telefonů s rychlým USB-C nabíjením ale udělají líp s PD modelem.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY50

Hledáte spíš jednoduchou USB-A nabíječku do auta, nebo potřebujete USB-C Power Delivery?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024