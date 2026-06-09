Tuhle nabíječku do auta Češi zbožňují. Alza ji nyní nabízí v akci za 120 Kč Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Car Charger X520 je hliníková autonabíječka se dvěma USB-A porty a kombinovaným výkonem 36 W S kódem ALZADNY50 stojí 120 Kč místo 349 Kč (sleva 229 Kč) Má hodnocení 4,8 z 5 (427 hodnocení), přes 20 000 prodaných kusů a reklamovanost jen 0,68 % Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Autonabíječka bývá levný doplněk, u kterého se ale snadno narazí na nekvalitní plast a polovičatý výkon. AlzaPower X520 patří k nejprodávanějším kouskům v kategorii a s kódem ALZADNY50 klesá z 349 Kč na 120 Kč. To je ještě méně, než kolik stála v minulé akci (175 Kč). CHCI AUTONABÍJEČKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou a odolnou autonabíječku na dvě USB-A zařízení (typicky mobil a navigaci současně).⚠️ Zvažte, jestli nepotřebujete USB-C Power Delivery – X520 jede výhradně přes USB-A a kabel v balení není.💡 Za 120 Kč jde o jeden z nejlépe hodnocených levných kousků v kategorii – 4,8 z 5 a přes 20 000 prodaných. Proč je tahle autonabíječka zajímavá Většina autonabíječek za pár stovek je z plastu. AlzaPower X520 sází na hliníkové tělo, které lépe odvádí teplo a v recenzích se objevuje jako hlavní důvod spokojenosti. K tomu nabídne dva USB-A porty a kombinovaný výkon až 36 W, takže nabijete dvě zařízení najednou – obvykle mobil s navigací. Za 120 Kč s kódem ALZADNY50 dostanete kousek, který si reálně koupilo přes 20 000 lidí. Co nabídne v praxi: porty, výkon, montáž Technicky jde o 2× USB-A s výstupem DC5V/2,4 A, celkovým proudem 4,8 A a maximálním kombinovaným výkonem 36 W. Nechybí čtyřnásobná ochrana 4Safe proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí, takže riziko poškození telefonu je nízké. Rozměry 60 × 25 × 25 mm jsou kompaktní a díky podpoře 12 V i 24 V nabíječka funguje v osobáku, kamionu i karavanu. Počítejte ale s tím, že kabel v balení není – musíte použít vlastní podle svého zařízení. Praktický detail z recenzí: tělo je laděné na klasickou zásuvku cigaretového zapalovače, takže do některých menších zásuvek typu „Size A“ se nemusí vejít. Před koupí se proto vyplatí mrknout, jaký typ zásuvky máte ve voze. KOUPIT NABÍJEČKU V AKCI Co říkají uživatelé Hodnocení 4,8 z 5 ze 427 hodnocení je u příslušenství nadprůměr a sedí k němu i nízká reklamovanost 0,68 % a fakt, že 95 % zákazníků produkt doporučuje. Lidé nejčastěji chválí kovové provedení, rychlost nabíjení a to, že nabíječka pevně drží v zásuvce a nepřehřívá se ani při delším provozu. Objevují se i výtky a stojí za to je znát. Část uživatelů řeší LED kroužek, který svítí i po vypnutí auta a někomu přijde příliš výrazný. Pár recenzentů narazilo na vypadávání z konkrétní zásuvky nebo dostalo vadný kus. A pokud chcete nabíjet náročnější zařízení, 18 W na jeden port nemusí stačit – několik lidí proto přešlo na výkonnější USB-C variantu. CHCI UŠETŘIT Kdy to smysl nedává Pokud chcete USB-C s Power Delivery a co nejvyšší rychlost nabíjení moderních telefonů, X520 není ideální – jede totiž jen přes USB-A. V takovém případě dává smysl spíš USB-C model s PD. Mimo to si rozmyslete koupi, pokud vám vadí trvale svítící LED nebo máte v autě menší typ zásuvky, do které se širší tělo nemusí vejít. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 120 Kč místo 349 Kč jde o rozumnou koupi pro každého, kdo chce odolnou autonabíječku na dvě USB-A zařízení a nepotřebuje USB-C Power Delivery. Kombinace hliníkového těla, hodnocení 4,8 a přes 20 000 prodaných kusů je u levného doplňku slušná pojistka. Náročnější uživatelé a majitelé telefonů s rychlým USB-C nabíjením ale udělají líp s PD modelem. VYUŽÍT KÓD ALZADNY50 Hledáte spíš jednoduchou USB-A nabíječku do auta, nebo potřebujete USB-C Power Delivery? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza příslušenství příslušenství do auta Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024