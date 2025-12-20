TOPlist

Výborná autonabíječka AlzaPower zlevnila jen na 131 Kč! Má dva porty a umí až 30 W

  • Kompaktní autonabíječka AlzaPower C520 nyní stojí 131 Kč se slevovým kódem ALZADNY40
  • 30W celkový výkon s USB-A a USB-C portem pro rychlé nabíjení telefonu nebo tabletu
  • Hodnocení 4,6/5 z 727 recenzí – za původních 219 Kč dobrá volba, za 131 Kč těžko hledat konkurenci

Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.12.2025 10:00
alza nabijecka jpg

Česká značka AlzaPower zlevnila svou kompaktní autonabíječku C520 na historické minimum. Model původně stál 219 Kč, nyní se s kódem ALZADNY40 prodává za 131 Kč – sleva činí 40 %. Prodalo se jich už přes 50 000 kusů s hodnocením 4,6/5 z 727 recenzí a nízkou reklamovaností 0,87%.

APWCCC520b 03

Nabíječka má celkový výkon 30W rozdělený mezi USB-C (až 30W s Power Delivery 3.0) a USB-A (až 30W s rychlým nabíjením). Při připojení obou portů současně se výkon dělí a rychlonabíjení se vypne – obě zařízení se nabíjí pomaleji. Hliníkové tělo (46×24×24 mm) odvádí teplo a vypadá lépe než plastové konkurence. Funguje v osobních i nákladních vozech (12V/24V) s efektivitou 92%.

SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY40

Kompaktní rozměry jsou zároveň dvojsečná zbraň – nabíječka téměř nevyčnívá ze zásuvky, což vypadá lépe, ale hůře se vytahuje.

V některých autech (Škoda Octavia, Seat Leon) má tendenci vyskakovat, ale většina uživatelů toto nehlásí. Za 131 Kč dostanete nabíječku s Power Delivery 3.0, kovovou konstrukcí a bezpečnostními ochranami proti přepětí, přetížení a přehřátí. Ano, při nabíjení dvou zařízení ztratíte rychlonabíjení a občas může vyskočit ze zásuvky, ale za tuto cenu těžko hledat lepší. Pro srovnání – konkurenční Anker nebo Belkin s podobnými parametry stojí klidně trojnásobek. Pokud potřebujete rychlé nabíjení v autě a nechcete utrácet, AlzaPower C520 za 131 Kč je skvělá volba.

Nabíjíte v autě telefon?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
