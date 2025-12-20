Výborná autonabíječka AlzaPower zlevnila jen na 131 Kč! Má dva porty a umí až 30 W Hlavní stránka Zprávičky Kompaktní autonabíječka AlzaPower C520 nyní stojí 131 Kč se slevovým kódem ALZADNY40 30W celkový výkon s USB-A a USB-C portem pro rychlé nabíjení telefonu nebo tabletu Hodnocení 4,6/5 z 727 recenzí – za původních 219 Kč dobrá volba, za 131 Kč těžko hledat konkurenci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Česká značka AlzaPower zlevnila svou kompaktní autonabíječku C520 na historické minimum. Model původně stál 219 Kč, nyní se s kódem ALZADNY40 prodává za 131 Kč – sleva činí 40 %. Prodalo se jich už přes 50 000 kusů s hodnocením 4,6/5 z 727 recenzí a nízkou reklamovaností 0,87%. Nabíječka má celkový výkon 30W rozdělený mezi USB-C (až 30W s Power Delivery 3.0) a USB-A (až 30W s rychlým nabíjením). Při připojení obou portů současně se výkon dělí a rychlonabíjení se vypne – obě zařízení se nabíjí pomaleji. Hliníkové tělo (46×24×24 mm) odvádí teplo a vypadá lépe než plastové konkurence. Funguje v osobních i nákladních vozech (12V/24V) s efektivitou 92%. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY40 Kompaktní rozměry jsou zároveň dvojsečná zbraň – nabíječka téměř nevyčnívá ze zásuvky, což vypadá lépe, ale hůře se vytahuje. V některých autech (Škoda Octavia, Seat Leon) má tendenci vyskakovat, ale většina uživatelů toto nehlásí. Za 131 Kč dostanete nabíječku s Power Delivery 3.0, kovovou konstrukcí a bezpečnostními ochranami proti přepětí, přetížení a přehřátí. Ano, při nabíjení dvou zařízení ztratíte rychlonabíjení a občas může vyskočit ze zásuvky, ale za tuto cenu těžko hledat lepší. Pro srovnání – konkurenční Anker nebo Belkin s podobnými parametry stojí klidně trojnásobek. Pokud potřebujete rychlé nabíjení v autě a nechcete utrácet, AlzaPower C520 za 131 Kč je skvělá volba. Nabíjíte v autě telefon? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.