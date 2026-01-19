Alzácká sluchátka zlevnila o desítky procent! Mají účinné ANC, 12mm měniče a umí LDAC Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Boost ULTRA ANC klesla z 1 499 Kč na 899 Kč s kódem VYPRODEJ40 Mají hybridní ANC s potlačením hluku až -46 dB a podporují kodek LDAC Výdrž činí až 34 hodin, nechybí multipoint připojení a herní režim s nízkou latencí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Alza má pod svou značkou AlzaPower solidní TWS sluchátka, relativně nový model Boost ULTRA ANC právě zlevnil o 40 %. S kódem VYPRODEJ40 ho pořídíte za 899 Kč. KOUPIT ALZAPOWER BOOST ULTRA ANC Hlavní tahák je hybridní ANC s potlačením -46 dB pomocí šesti mikrofonů. Uživatelé v recenzích píší, že funguje srovnatelně s mnohem dražšími sluchátky – jeden přímo uvádí, že „generování ticha v rušných šalinách je až neuvěřitelné“. K tomu 12mm měniče s podporou kodeku LDAC pro Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, multipoint pro připojení ke dvěma zařízením a herní režim s nízkou latencí. KOUPIT ALZAPOWER BOOST ULTRA ANC Výdrž činí 8,5 hodiny na sluchátkách plus 25,5 hodiny v pouzdře – celkem 34 hodin. Krytí IPX4 ochrání před potem. Na Alze mají hodnocení 4,7/5 a 96 % zákazníků je doporučuje. Jediná častější výtka: základní zvukový profil je hodně basový, po úpravě ekvalizéru ale recenzenti mluví o „špičce za ty peníze“. Chybí však vlastní aplikace, což u této ceny překvapí méně než u dražší konkurence. Co říkáte na tuto slevu? Zdroj: Alza O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátová sluchátka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025