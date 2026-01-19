TOPlist

Alzácká sluchátka zlevnila o desítky procent! Mají účinné ANC, 12mm měniče a umí LDAC

  • AlzaPower Boost ULTRA ANC klesla z 1 499 Kč na 899 Kč s kódem VYPRODEJ40
  • Mají hybridní ANC s potlačením hluku až -46 dB a podporují kodek LDAC
  • Výdrž činí až 34 hodin, nechybí multipoint připojení a herní režim s nízkou latencí

Jakub Kárník
19.1.2026 08:00
Alza má pod svou značkou AlzaPower solidní TWS sluchátka, relativně nový model Boost ULTRA ANC právě zlevnil o 40 %. S kódem VYPRODEJ40 ho pořídíte za 899 Kč.

Hlavní tahák je hybridní ANC s potlačením -46 dB pomocí šesti mikrofonů. Uživatelé v recenzích píší, že funguje srovnatelně s mnohem dražšími sluchátky – jeden přímo uvádí, že „generování ticha v rušných šalinách je až neuvěřitelné“. K tomu 12mm měniče s podporou kodeku LDAC pro Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, multipoint pro připojení ke dvěma zařízením a herní režim s nízkou latencí.

Výdrž činí 8,5 hodiny na sluchátkách plus 25,5 hodiny v pouzdře – celkem 34 hodin. Krytí IPX4 ochrání před potem. Na Alze mají hodnocení 4,7/5 a 96 % zákazníků je doporučuje. Jediná častější výtka: základní zvukový profil je hodně basový, po úpravě ekvalizéru ale recenzenti mluví o „špičce za ty peníze“. Chybí však vlastní aplikace, což u této ceny překvapí méně než u dražší konkurence.

Co říkáte na tuto slevu?

Zdroj: Alza

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

