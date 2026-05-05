Za málo peněz spousta muziky: Alza zlevnila svá ANC sluchátka pod 900 Kč, mají super funkce a výborné hodnocení Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Boost ULTRA ANC jsou TWS sluchátka s hybridním potlačením hluku –46 dB, 12mm měniči, podporou LDAC a výdrží až 34 hodin s pouzdrem S kódem ALZADNY40 stojí 899 Kč místo běžných 1 499 Kč (sleva 600 Kč, tedy 40 %) Cena pod 900 Kč se objevuje zřídka – naposledy v lednu a teď znovu, jinak se sluchátka prodávají v běžné akci kolem 1 100 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Alza má ve svém portfoliu produktů i řadu levných bezdrátových sluchátek, která při koupi v akci nabízejí parádní poměr mezi cenou a výkonem. Vrcholný model řady AlzaPower Boost ULTRA ANC nyní s kódem ALZADNY40 stojí jen 899 Kč – tedy úroveň, kterou naposledy měla v lednu. Uživatelé si je přitom chválí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte ANC sluchátka pod tisícovku s LDAC kodekem, multipoint připojením a delší výdrží než u většiny levné konkurence.⚠️ Zvažte, pokud chcete ovládání hlasitosti přímo na sluchátkách (chybí), aplikaci s ekvalizérem (není), nebo opravdu silné ANC pro letadla.💡 Za 899 Kč jde o jednu z nejlepších nabídek v této cenovce – v rámci běžné ceny 1 499 Kč jsou poměry trochu jiné, kupovat má smysl právě se slevou. Proč jsou tato sluchátka zajímavá AlzaPower Boost ULTRA ANC patří do kategorie levných ANC sluchátek pod tisícovku, kde dnes konkurují třeba Huawei FreeBuds SE 4 ANC, Redmi Buds 6 Pro nebo levnější Philipsy. Specifické na nich je, že kombinují vlastnosti, které v této ceně obvykle nedostanete pohromadě – konkrétně podporu vyššího kodeku LDAC, multipoint připojení (dvě zařízení současně) a 12mm měniče. Druhým argumentem je nadstandardní záruka 36 měsíců, která je u TWS sluchátek v této ceně výjimečná – běžně dostanete 24 měsíců. To je relevantní zvlášť proto, že baterie ve sluchátkách je spotřební materiál a kapacita postupně klesá. AlzaPower nabízí na svých produktech navíc i okamžitou výměnu za nový kus na pobočkách v případě závady, což ulehčuje případnou reklamaci. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Uvnitř každého špuntu pracuje 12mm dynamický neodymový měnič – tedy větší než u většiny levných sluchátek, kde je standard 6–10 mm. To má teoreticky dopad na sílu basů a celkovou dynamiku. V praxi recenzenti popisují dva extrémy: po vybalení působí zvuk přebasovaně a místy nepříjemně, ale po úpravě ekvalizéru (např. ve Spotify nebo PowerAmp) se mění v reálně dobrý zvuk pro tuhle cenu. Sluchátka ale nemají vlastní aplikaci s ekvalizérem – musíte si vystačit s ekvalizérem v aplikaci, ze které posloucháte. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Na bezdrátové straně dostáváte Bluetooth 5.3 s podporou kodeků AAC, SBC a LDAC. LDAC je relevantní pro Android uživatele, kteří chtějí přenášet zvuk ve vyšší kvalitě – při aktivním LDAC ale nemůžete využívat multipoint připojení (dvě zařízení současně), je to buď/nebo. Sluchátka mají certifikaci IPX4 proti potu a stříkající vodě, takže vydrží trénink i lehký déšť. Hybridní ANC pracuje s šesti mikrofony a v parametrech uvádí potlačení hluku až –46 dB. Reálná účinnost je podle recenzí spíš průměrná až dobrá – stačí na MHD, kavárnu i kancelář, ale na letadla nebo opravdu hlučná prostředí byste si měli připlatit. Nechybí transparentní režim a herní režim s nízkou latencí. Praktická stránka: výdrž, ovládání, kód Výdrž patří mezi hlavní silné stránky. Samotná sluchátka zvládnou 8,5 hodiny bez ANC, s pouzdrem celých 34 hodin nepřetržitého poslechu (údaje výrobce). Nabíjení sluchátek i pouzdra trvá zhruba 2 hodiny přes USB-C. Sluchátka váží jen 4,5 g – v uších je v podstatě necítíte. Recenzenti opakovaně chválí pohodlí při delším poslechu i to, že se s nimi dá usnout bez problému. Ovládání pracuje přes dotykové plošky na špuntech: dvojí klepnutí pause/příjem hovoru, trojí pro přeskočení skladby, podržení 2 vteřin pro přepínání ANC. Klíčová výtka napříč recenzemi: chybí ovládání hlasitosti přímo na sluchátkách – musíte ji řešit z telefonu nebo hodinek. Pro někoho banalita, pro jiného deal-breaker. Pár recenzentů také zmiňuje, že dotykové plošky občas zafungují nepřesně, takže klepnutí může minout. Cena 899 Kč platí jen po zadání kódu ALZADNY40 v košíku. Bez kódu zůstává „super cena“ 1 499 Kč. Slevový kód je součástí kampaně Alza Dny, jejíž platnost je časově omezená a nabídka se může změnit podle skladových zásob. Sluchátka se v podobné akci objevila naposledy v lednu, jinak nejnižší ceny mimo největší kampaně končí kolem 1 100 Kč. Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,6 z 5 (68 hodnocení), 90 % zákazníků je doporučuje a 42 lidí napsalo detailní textovou recenzi. To je relativně velký vzorek, ze kterého vyplývá poměrně konzistentní obrázek. Reklamovanost činí 3,16 %. Nejčastější chválou je poměr cena/výkon, výdrž baterie, pohodlné nošení a kvalita zvuku po nastavení ekvalizéru. Recenzenti, kteří přecházeli z dražších modelů typu Sony WF-1000XM3 nebo AirPods Pro, popisují rozdíl ve zvuku jako citelný, ale ne přímo úměrný cenovému rozdílu. Více recenzentů explicitně zmiňuje, že za cenu pod 900 Kč jde o nejlepší ANC sluchátka, jaká si momentálně lze pořídit. Kritické hlasy se ale opakují systematicky a stojí za to je brát vážně. Za prvé – výchozí nastavení zvuku je přebasované a bez úpravy ekvalizéru zní pro některé až nepříjemně. Za druhé – kvalita ANC je nesouměrná: někteří recenzenti popisují potlačení jako srovnatelné s AirPods Pro, jiní mají pocit, že ANC „skoro nefunguje“ a paradoxně je horší než u levnějších sourozenců AlzaPower Boost Pro. Tyto rozdíly mohou souviset s utěsněním špuntu v uchu – ANC nefunguje při špatném usazení. Za třetí – kvalita pouzdra a celkového provedení. Pár recenzentů zmiňuje, že plastové pouzdro působí lacině, špatně se otevírá jednou rukou a u jednoho recenzenta dokonce nefungoval reset ani vypnutí sluchátek po vložení (bylo vyřešeno výměnou). Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale levná sluchátka ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se objevují další zlevněné modely od Huawei, Xiaomi, JBL nebo Philipsu. Kdy to smysl nedává Sleva je výrazná, ale tato sluchátka nejsou pro každého. Pokud potřebujete ovládání hlasitosti přímo na sluchátkách, narazíte – a u sluchátek za tuhle cenu už to dnes nabízí třeba Huawei FreeBuds SE 4 (po updatu firmwaru). Druhým důvodem, proč zvážit jiný model: pokud chcete aplikaci pro přesnější nastavení zvuku, ekvalizéru a vlastních gest, AlzaPower aplikaci nenabízí. Konkurence v podobě Sony, JBL nebo Soundcore to standardně řeší. A do třetice: pokud potřebujete opravdu silné ANC pro letadla nebo extrémně hlučné kanceláře, hodnocení účinnosti potlačení hluku je u Boost ULTRA ANC nesouměrné. Plnohodnotnou alternativou jsou až dražší modely od Sony, Bose nebo Apple v cenách 4–8 tisíc Kč. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte ANC sluchátka pod 1 000 Kč s LDAC kodekem, multipoint připojením a delší výdrží baterie, a chytíte se cenovky 899 Kč s kódem ALZADNY40, jde o cenovku, která se opakuje jen občas a momentálně je k mání. Z běžných 1 499 Kč je pokles výrazný a hodnocení 4,6 z 5 ze 68 zákazníků naznačuje, že drtivá většina majitelů s nákupem spokojená je. Naopak pokud potřebujete ovládání hlasitosti přímo na špuntech, plnohodnotnou aplikaci s ekvalizérem nebo špičkové ANC, vyplatí se zvážit jiný model – obvykle za víc peněz. Co je pro vás u sluchátek pod tisícovku rozhodující – výdrž, ANC, nebo právě podpora vyšších kodeků jako LDAC? 