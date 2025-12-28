TOPlist

Dobře hodnocená sluchátka z Alzy zlevnila na pětistovku. Mají ANC a levnější dosud nebyla

  • Bezdrátová sluchátka AlzaPower Boost PRO ANC klesla na historické minimum 500 Kč
  • Sluchátka nabízejí hybridní ANC se šesti mikrofony a výdrž až 30 hodin
  • Uživatelé je hodnotí 4,6 z 5 hvězdiček a 90 % z nich je doporučuje

Adam Kurfürst
28.12.2025 06:00
AlzaPower Boost PRO ANC se zvukovou vlnou

Pokud jste v lednu váhali nad koupí bezdrátových sluchátek AlzaPower Boost PRO ANC za tehdy uváděnou cenu 999 Kč, nyní máte skvělou příležitost. Sluchátka s hybridním potlačením hluku se totiž v rámci výprodejové akce dostala na historicky nejnižší cenu 500 Kč. Stačí k tomu využít kód VYPRODEJ50, který se v košíku uplatní automaticky.

Hybridní ANC za pětistovku

Za zmíněnou částku získáte True Wireless špunty s hybridním potlačením hluku, které využívá celkem šest mikrofonů umístěných uvnitř i vně sluchátek. Výrobce uvádí útlum až 40 dB, což by mělo stačit na odfiltrování běžného okolního ruchu v kanceláři nebo MHD. K dispozici je také transparentní režim pro vnímání okolí.

AlzaPower Boost PRO ANC render

O zvuk se starají 10mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků AAC a SBC. Hráči ocení herní režim s nízkou latencí, který aktivují stiskem levého sluchátka.

Výdrž a praktické vlastnosti

Sluchátka na jedno nabití vydrží 7,5 hodiny přehrávání (bez ANC), přičemž nabíjecí pouzdro dodá dalších 22,5 hodiny. Celková výdrž tedy činí až 30 hodin. Kompletní dobití sluchátek i pouzdra trvá přibližně dvě hodiny.

Jedno sluchátko váží pouhých 4,53 gramu, což přispívá k pohodlnému nošení. Krytí IPX5 zajišťuje odolnost vůči potu a stříkající vodě. V balení najdete tři velikosti vyměnitelných špuntů a nabíjecí USB kabel.

Co říkají uživatelé

Sluchátka AlzaPower Boost PRO ANC mají na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 91 zákazníků. Celkem 90 % kupujících je doporučuje a prodalo se jich již přes 2 000 kusů. Reklamovanost činí pouhých 2,73 %. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní zvuk s výraznými basy, fungující ANC za danou cenu a pohodlné sezení v uších.

AlzaPower Boost PRO ANC sluchatka render
Mezi nejčastější výtky patří občas nepřesné dotykové ovládání a nemožnost regulovat hlasitost přímo na sluchátkách. Někteří uživatelé také zmiňují, že špunty jsou poměrně velké a nemusí vyhovovat menším uším. ANC podle některých recenzí není stoprocentní, ale na běžný kancelářský hluk dostačuje.

