Dobře hodnocená sluchátka z Alzy zlevnila na pětistovku. Mají ANC a levnější dosud nebyla Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová sluchátka AlzaPower Boost PRO ANC klesla na historické minimum 500 Kč Sluchátka nabízejí hybridní ANC se šesti mikrofony a výdrž až 30 hodin Uživatelé je hodnotí 4,6 z 5 hvězdiček a 90 % z nich je doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v lednu váhali nad koupí bezdrátových sluchátek AlzaPower Boost PRO ANC za tehdy uváděnou cenu 999 Kč, nyní máte skvělou příležitost. Sluchátka s hybridním potlačením hluku se totiž v rámci výprodejové akce dostala na historicky nejnižší cenu 500 Kč. Stačí k tomu využít kód VYPRODEJ50, který se v košíku uplatní automaticky. Hybridní ANC za pětistovku Za zmíněnou částku získáte True Wireless špunty s hybridním potlačením hluku, které využívá celkem šest mikrofonů umístěných uvnitř i vně sluchátek. Výrobce uvádí útlum až 40 dB, což by mělo stačit na odfiltrování běžného okolního ruchu v kanceláři nebo MHD. K dispozici je také transparentní režim pro vnímání okolí. O zvuk se starají 10mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků AAC a SBC. Hráči ocení herní režim s nízkou latencí, který aktivují stiskem levého sluchátka. Výdrž a praktické vlastnosti Sluchátka na jedno nabití vydrží 7,5 hodiny přehrávání (bez ANC), přičemž nabíjecí pouzdro dodá dalších 22,5 hodiny. Celková výdrž tedy činí až 30 hodin. Kompletní dobití sluchátek i pouzdra trvá přibližně dvě hodiny. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Jedno sluchátko váží pouhých 4,53 gramu, což přispívá k pohodlnému nošení. Krytí IPX5 zajišťuje odolnost vůči potu a stříkající vodě. V balení najdete tři velikosti vyměnitelných špuntů a nabíjecí USB kabel. Co říkají uživatelé Sluchátka AlzaPower Boost PRO ANC mají na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 91 zákazníků. Celkem 90 % kupujících je doporučuje a prodalo se jich již přes 2 000 kusů. Reklamovanost činí pouhých 2,73 %. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní zvuk s výraznými basy, fungující ANC za danou cenu a pohodlné sezení v uších. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Mezi nejčastější výtky patří občas nepřesné dotykové ovládání a nemožnost regulovat hlasitost přímo na sluchátkách. Někteří uživatelé také zmiňují, že špunty jsou poměrně velké a nemusí vyhovovat menším uším. ANC podle některých recenzí není stoprocentní, ale na běžný kancelářský hluk dostačuje. Zaujala vás sluchátka AlzaPower Boost PRO ANC za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024