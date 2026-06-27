Češi je chválí a teď jsou o čtyři stovky levnější. Alzácká sluchátka mají ANC, herní režim a slušný zvuk Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Boost PRO ANC jsou bezdrátové špunty s hybridním ANC, herním režimem, odolností IPX5 a výdrží až 30 hodin i s pouzdrem Na Alze je teď s kódem 2026ALZAEXTRA40 koupíte za 599 Kč místo 999 Kč — ušetříte 400 Kč Přes 5 000 prodaných kusů a hodnocení 4,6 — patří k nejprodávanějším levným špuntům na Alze, hlavně právě v akci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Tahle sluchátka jsou školní příklad toho, jak akční cena změní celý verdikt. Za plných 999 Kč by to byla jen průměrná nabídka, ale s kódem 2026ALZAEXTRA40 spadnou na 599 Kč — a v té cenovce najednou nemají skoro konkurenci. Než objednáte, mrkněte na aktuální dostupnost v detailu na Alze, akční cena u nich přichází a mizí. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levná, lehká a dobře hrající sluchátka na cesty, do práce, na cvičení nebo jako záložní pár.⚠️ Zvažte, že ANC je spíš slabší, chybí mobilní aplikace i indikátor nabití pouzdra a hlasitost na sluchátkách nenastavíte.💡 Za 599 Kč je to poměr cena/výkon, kterému se těžko hledá konkurence — za plnou cenu by hodnocení bylo přísnější. Proč dávají v akci smysl Pojďme na rovinu: u AlzaPower Boost PRO ANC všechno stojí a padá s cenou. Skoro každá pozitivní recenze na Alze začíná slovy „koupeno v akci“ a teprve pak chválou — a to není náhoda. Za 599 Kč dostanete sluchátka, která slušně hrají, drží v uších a vydrží dlouho, což je v téhle hladině přesně to, co člověk chce. Nečekejte zázraky srovnatelné s AirPods, ale jako pár do MHD, na podcasty nebo do dílny odvedou práci, za kterou se nemusíte stydět. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Sluchátka stojí na 10mm neodymových měničích, které dávají plný, výrazně basový zvuk — řada majitelů ho dokonce popisuje jako až moc přebasovaný, takže pokud milujete čisté výšky, počítejte s tím. Připojení obstará Bluetooth 5.3 s podporou kodeku AAC a herním režimem, do kterého přepnete stiskem levého sluchátka a srazíte tak latenci skoro na nulu (na mobilní hry ideální). Každý špunt váží jen 4,53 g, takže je v uchu prakticky necítíte, a krytí IPX5 znamená, že přežijí pot i déšť. Výdrž je jedna z reálných silných stránek: 7,5 hodiny na jedno nabití a dalších 22,5 hodiny v pouzdře, dohromady tedy oněch 30 hodin. Háček, na který naráží snad každý druhý recenzent, je ale chybějící indikátor nabití pouzdra — že je vybité, zjistíte často až ve chvíli, kdy sluchátka potřebujete. K tomu neexistuje žádná aplikace na doladění zvuku a hlasitost regulujete jen v telefonu, ne na sluchátkách. Drobnosti, ale otravné. KOUPIT ZA 599 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor S 284 hodnoceními a známkou 4,6 jde o jedna z nejlépe ohodnocených levných sluchátek na Alze, doporučuje je 89 % kupujících a reklamovanost je nízká (2,43 %). Drtivá většina chválí stejné věci: zvuk za ty peníze, výdrž, pohodlné nošení a rychlé párování. Jeden recenzent to shrnul slovy „hidden gem“ a přiznal, že mu z potlačení hluku za tu cenu spadla brada. Buďme ale upřímní i k tomu, co se opakuje na druhé straně. ANC je sázka na slabší výkon — část lidí píše, že odhluční hovor a kus ruchu v metru, ale na vítr nebo silnou dopravu nestačí, a pár majitelů rozdíl mezi zapnuto/vypnuto skoro nepozná. Druhá opakovaná výhrada je nespolehlivé dotykové ovládání, které občas nereaguje nebo reaguje se zpožděním. A objevilo se i několik recenzí, kde po pár měsících odešlo jedno sluchátko — naštěstí AlzaPower řeší závady výměnou za nový kus na pobočce. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA40 Kdy to smysl nedává Pokud hledáte sluchátka jako hlavní pár na náročný poslech hudby a chcete silné, skutečně fungující potlačení hluku do letadla nebo rušné kanceláře, tahle vás zklamou — připlaťte si za vyšší třídu. Stejně tak pokud chcete ladit zvuk přes aplikaci a ovládat vše ze sluchátek, jinde dostanete víc. Ale jako levný, odolný pár na cesty, sport a zálohu, u kterého se nebojíte, že je ztratíte nebo poškrábete, dávají za 599 Kč obrovský smysl. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower Boost PRO ANC nejsou špičková sluchátka a ani se tak netváří — jsou to poctivé špunty, které v akci hrají nad svou cenu. Za 599 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA40 dostanete slušný zvuk, výbornou výdrž a pohodlí, výměnou za slabší ANC a pár chybějících vychytávek. Pro každého, kdo nechce utrácet tisíce a hledá spolehlivý pár na běžné nošení, je tohle jedna z nejrozumnějších koupí na trhu. Akční cena se ale u nich nedrží trvale, takže pokud vás zaujaly, neváhejte dlouho. CHCI UŠETŘIT 400 KČ Vsadili byste u levných sluchátek na tahle s dlouhou výdrží, nebo si raději připlatíte za silnější ANC? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátová sluchátka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! 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