Tohle je hit mezi cyklisty! Držák na mobil z Alzy stojí jen stovku, ale musíte si pospíšit

AlzaPower Bike Holder FCP100 je nyní za pouhých 100 Kč s kódem ALZADNY50 Jde o silikonový držák pro telefony 3,5-6,5" s tlumením otřesů a jednoduchou montáží Původně stál 199 Kč, teď ho můžete mít za polovinu Jakub Kárník Publikováno: 8.9.2025 22:00 Potřebujete držák na telefon pro jízdu na kole, ale nechcete utrácet stovky korun? AlzaPower Bike Holder FCP100 je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 100 Kč s použitím kódu ALZADNY50. To je sleva 50% z původní ceny 199 Kč! Za tuto symbolickou částku získáte základní silikonový držák, který zvládne přichytit váš telefon na řídítka a udrží ho i při jízdě terénem. Co za 100 Kč dostanete? AlzaPower Bike Holder FCP100 je celý vyrobený ze silikonu, což znamená maximální flexibilitu a tlumení otřesů. Držák pojme telefony se šířkou 50-90 mm (úhlopříčka 3,5-6,5″) a upevní se na řídítka o průměru 22-47 mm pomocí utahovacího mechanismu. Montáž zvládnete během několika vteřin bez jakéhokoli nářadí. Telefon se do držáku zasunuje roztažením silikonových poutek, které ho pak pevně drží na místě. Právě díky gumové konstrukci výrobek tlumí vibrace a nárazy, takže váš telefon nebude poskakovat při jízdě po nerovnostech. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Upřímně o omezeních Za 100 Kč nemůžete očekávat zázraky. Hlavní nevýhodou je, že silikonová poutka částečně zakrývají displej – konkrétně horní a dolní část obrazovky. To znamená, že pokud máte iPhone s Face ID nebo používáte gesta pro ovládání Androidu, bude vám držák při ovládání vadit. Další problém je s většími telefony nad 6,5 palce – ty se do držáku vejdou jen s obtížemi nebo vůbec. A protože je celý držák z měkkého silikonu, nemá pevnou zadní oporu, takže při silném utažení může telefon prohýbat. Zkušenosti zákazníků Držák má na Alza.cz hodnocení 4,1 z 5 hvězdiček od 206 zákazníků, což je slušné skóre pro produkt v této cenové kategorii. Zákazníci oceňují především nízkou cenu a to, jak pevně drží telefon. Anonymní zákazník píše: „Drží velmi dobře i v terénu (jakože fakt terénu!) Poměr cena/výkon, lze uchytit na různé typy řídítek.“ Firma z recenzí potvrzuje: „Super držák za dobré peníze, telefon v něm drží tak, že skoro nejde vytáhnout, přesně co jsem hledal. Pevně drží, nikdy nemá šanci spadnout.“ Oceňuje také, že při jízdě po nerovnostech se může držák otočit, ale telefon z něj ani tak nevypadne. Kritiku si zaslouží ovladatelnost. Ladislav z Prahy 7 upozorňuje: „Když chcete odemknout např. iPhone, tak to nejde, protože v přejetí po displeji vám brání guma po celé délce. Je to maličko nedomyšlený design.“ Jan ze Světlé nad Sázavou dodává: „Nedoporučuji pro iPhony X a výš, iPhone nelze v držáku plnohodnotně ovládat – gesto domů neuděláte.“ KOUPIT ALZAPOWER BIKE HOLDER Pro koho se hodí? Tento držák je ideální řešení, pokud potřebujete telefon na kole hlavně pro sledování GPS navigace bez nutnosti ho během jízdy ovládat. Jakmile si nastavíte trasu a telefon zasunete do držáku, budete moci v klidu sledovat mapu a pokyny k odbočení. Výborně se hodí také pro menší telefony do 6 palců nebo jako záložní řešení, když potřebujete rychle něco levného. Rychlé shrnutí: ano nebo ne? ANO, pokud: Potřebujete levné základní řešení, máte menší telefon, používáte hlavně GPS navigaci bez nutnosti ovládání během jízdy, nebo hledáte záložní držák. NE, pokud: Máte velký telefon nad 6,5″, často telefon během jízdy ovládáte, používáte iPhone s Face ID, nebo chcete prémiové řešení s rychlým odebráním telefonu. OBJEDNAT S KÓDEM ALZADNY50 Verdikt: Nejlevnější funkční řešení AlzaPower Bike Holder FCP100 za 100 Kč není dokonalý, ale za tuto cenu ani nemůže být. Je to funkční minimum pro každého, kdo potřebuje přichytit telefon na kolo a nechce za to utrácet stovky korun. Pokud jezdíte příležitostně a potřebujete držák hlavně pro GPS navigaci, bude vám sloužit dobře. A když se po čase rozhodne pro něco lepšího, ztratíte jen 100 Kč. Za tuto cenu se prostě nedá nic extra pokazit. ⏰ Sleva s kódem ALZADNY50 platí jen do vyprodání zásob! Máte na kole držák na telefon, nebo ho držíte v kapse/batohu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 