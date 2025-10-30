Alza vyprodává bambusový stojánek na mobil za 19 Kč! Běžně stojí 129 korun a mizí ze skladů Hlavní stránka Zprávičky Bambusový stojánek na telefon AlzaPower Bamboo Stand Essential klesl z 129 Kč na pouhých 19 Kč Ekologický produkt z bambusu s dvěma výřezy pro různé tloušťky telefonů a tabletů Recenze varují před klouzáním na stole a omezenou kompatibilitou s tlustými pouzdry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Ne každý Black Friday deal musí být o tisících. Někdy stačí dvacetikoruna, která vyřeší drobný problém. AlzaPower Bamboo Stand Essential je přesně ten typ produktu, který si koupíte impulzivně za plnou cenu, nebo chytře během výprodeje. A právě teď je ten správný čas. Sleva 85 % – ale co za to dostanete? Recenze říkají pravdu: Není to dokonalost Co říkají čísla? Stojí to za těch 19 korun? Sleva 85 % – ale co za to dostanete? Původní cena 129 Kč klesla na 19 korun. To je typ slevy, kdy si člověk řekne „no dobře, i kdyby to bylo na jedno použití, nepřijdu o moc“. Ale stojánek je solidnější, než by se podle ceny zdálo. Jde o 100% bambusový produkt s dvěma výřezy – 11 mm a 13 mm. Do tenčího výřezu vložíte telefon bez pouzdra nebo s tenkým krytem, širší výřez pojme i objemnější ochranu. Telefon můžete postavit na výšku i na šířku, podle toho, jestli píšete zprávy, nebo koukáte na video. CHCI STOJÁNEK ZA 19 KČ Balení je 100% recyklovatelné a tiskne se sójovým inkoustem. Pokud vás ekologický aspekt zajímá, AlzaPower v tomhle ohledu nelenošil. Recenze říkají pravdu: Není to dokonalost Prošel jsem desítky zákaznických recenzí a musím být férový – stojánek má svoje mouchy. Nejčastější stížnost? Klouže na stole. Bambus nemá protiskluzovou úpravu, takže když do telefonu mačkáte na displeji, stojánek se vám může rozjet po stole. Řešení existuje – nalepit zespodu pár gumových nožiček, které seženete za pár korun v hobby marketu. Druhý problém se týká kompatibility s pouzdry. Několik uživatelů uvádí, že telefon s objemnějším krytem (například iPhone 13 Pro v pancéřovém pouzdře) se nevejde ani do širšího výřezu. Pokud máte extra masivní ochranu, může být stojánek nepoužitelný. CHCI STOJÁNEK ZA 19 KČ Třetí poznámka se týká kvality povrchu – některé recenze zmiňují, že výřezy jsou hrubé a můžou pouzdro odřít. To není problém, pokud máte levný silikonový kryt, ale majitelé drahých kožených pouzder si musí dát pozor. Co říkají čísla? Stojánek má na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček na základě desítek recenzí. To je solidní výsledek pro produkt v této cenové kategorii. Většina negativních hodnocení se týká konkrétních problémů (tlustá pouzdra, klouzání), ne celkové kvality. CHCI STOJÁNEK ZA 19 KČ Pokud produkt nefunguje podle představ, AlzaPower nabízí okamžitou výměnu na všech pobočkách Alzy. To je nadstandardní servis, který oceníte, pokud by se něco pokazilo. Stojí to za těch 19 korun? Jednoznačně ano, ale s realistickými očekáváními. Není to luxusní kousek s magnetickým uchycením a bezdrátovým nabíjením. Je to bambusový kousek dřeva s dvěma výřezy. Ale za devatenáct korun je to nákup, který může vyřešit drobný problém. CHCI STOJÁNEK ZA 19 KČ Pokud máte telefon s tenkým nebo středně silným pouzdrem, fungovat bude. Pokud máte pancéřový kryt silný jako bankovní trezor, radši změřte tloušťku před objednáním. A pokud vás štve klouzání, investujte dalších dvacet korun do gumových nožiček. Kupujete drobnosti na Black Friday, nebo čekáte jen na velké slevy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy stojánek na mobil Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.